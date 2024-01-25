收益平準金分配「四原則」！ 她以00929為例說明：是為了達到穩定功能

上班前碎碎念系列

國際金融市場昨天沒有太多變化，美國依然以科技類股強勢，帶動費城半導體指數上漲1.54%，而台積電ADR也上漲2.09%，所以台股大盤今天應該會很值得期待。至於美債市場， 由於美國1月綜合採購經理人指數 (PMI)創下去年6月以來新高，市場對於降息預期時程再度降低，所以美債殖利率上升（今天又有機會有好價格可以觀察了）。

科技類股、市值型ETF （例如0050或元大台灣50正2）會是女子比較注意的產品，債券則是會考慮持續慢慢加碼，因為都還是看Fed宣佈的利率政策，所以也不宜一口氣都投入。

今天女子比較想要跟大家分享的是，1/12金管會公布「收益準金分配四原則」，因為在不少facebook社團看到大家在討論錯誤的資訊，所以直接幫大家收納一下重點，這次公布的規定有四個原則：

舉例來說，有些人在臉書社團討論復華台灣科技優息（00929）去年6/9掛牌上市，為什麼配息比原定的還要早就可以開始配息？

如果攤開00929配息組成，大家可以發現去年6月股息47.7%、7月股息34.79%、8月股息21.95%、9月股息16.03%。10月份股利占比14.27%、收益平準金占比：85.73%。

從這個軌跡可以看到，00929配息策略在金管會規定前，努力用股息維持配息率，接下來就靠新進來的新資金，以「收益平準金」配發，或者之後則以「資本利得」配發。

女子來看，收益平準金是為了達到「配息穩定」功能，由於不是股息，不納入稅金，但是比例過高並不適合「以領息為目標」的投資人，因為「股息才是實際領到的」，收益準金如果沒有投資人持續加入，那就沒有辦法配；而資本利得是如果ETF成分股換股沒有獲得資本利得的話，那也沒有辦法配發，所以也不是穩定可以配息的來源。

因此金管會新規定的影響狀況，簡單來說，過去曾出現部分ETF，指數成分股未配發高股息，但投信公司卻用資本利得來配出高股息，造成投資人誤解，此次四原則可避免發生這樣的情況，哪些ETF真正具有高息特性的ETF，才會有可能有穩定的配息。

所以女子提醒大家，買ETF不要只看名稱，要看ETF背後投資的標地。一窩蜂衝進去有收益平準金的ETF，造成的結果是大家領到的會以收益平準金為主，這點有些網紅會帶風向，說收益平準金很好啊、不用課稅，但是這並不是高股息ETF真正的含義，只是投信業者吸金的話術。現在新規定上路後，今年大家更應該好好觀察配息組成，「超額配息」情況可能不會再出現。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。