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他砸150萬買ETF！網推00919+0056+00878：這檔比例拉高更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買00919+0056+00878。報系資料照
網友想買00919+0056+00878。報系資料照

股票投資標的選擇很重要，有網友近日打算以150萬資金投資ETF，目前正考慮兩種搭配，分別為00919+0056+00878、00919+00929，對此，許多人都建議選擇第一種，且建議「00919比例拉高一點，息收就超過00929那組了，還能降低風險」。

一名網友PTT發文詢問，他打算以150萬資金投資ETF，目前正考慮兩種搭配，第一種為00919+0056+00878，持股分散、風險較低，配置比例2:1:1，年息收11萬上下。

第二種為00919+00929，配置比例1:1，年息收14萬上下，此搭配息收會比較高，但00929的產業集中科技股，風險等級PR5也是個問題，因此整體風險會比第一種高。

其他人則留言「存股的角度來說，919+878+56吧，你919比例拉高一點，息收就超過929那組了啊」、「我歐印929在19塊，現在眼角都是淚，你自己斟酌啦 也看一下高低點」、「0056+00878+00919，唯一支持，我自己也是這樣存」、「我個人是比較喜歡929啦，月配真的對於存股很有感，怕風險的話就919多買幾張吧」、「認真以存股角度，穩定、息收來說，就是56+878+919」。

還有人留言「929，股價低，月配填息容易，殖利率也不差」、「0056+00878+00919，在猶豫要不要再配00713」、「第一組+1，但現在位階是真的偏高」、「先看自己最大虧損能接受多少再來看股息」、「張數才是硬道理。我只丟919+878，類型比較不同」、「多頭年閉著眼睛買都會賺」、「現在最好不要買929，你可以買0056、00687B」。

ETF 科技股 PTT 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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