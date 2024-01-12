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0056「許你過去更給出未來」！ 專家：每季保底0.66元至少3年…未來可能配更高

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

資深分析師陳威良介紹，0056於2007年成立迄今，也已經有17年了，現在台股的高股息ETF也很多檔可以選擇，那0056還是一檔可以考慮布局的標的物嗎？

「許你一個過去，更給你一個未來。」

主要是因為0056成立夠久，能夠持續配息且維持，也不是說其他檔ETF做不到，只是時間還沒到也「不知道」，因為成立時間不夠久，成立僅一兩年的時間不知道能不能夠像0056一樣連續配息13年的實力。

13年印證了很多空頭、股災的循環，也代表很多人若13年前買進可能從原本存小孩的教育基金，到變成買房基金，甚至是退休基金，都跟0056產生了連結，伴隨了許多人的成長。

不只是只有連續配息13年，還連續13年都完成填息；去年平均填息的天數僅有13天。

且0056也改成「季配息」，成分股也從30檔改成50檔，可以避免特定產業或少數個股；尤其一些明顯景氣循環股，去影響到整體的淨值或配息能力，也加入了收益平準金機制，更能夠穩定配息。

這次預估配息0.66元，以全年4個季度來看的話，估計就是至少2.64元起跳；按照現在股價計算殖利率達7％。

還有除了殖利率不差外，2023年的含息總報酬率高達58％，比較大盤26％。

選股邏輯

0056是唯一一檔採用預設殖利率選股法：

台灣50+中型100成分股中，找預測未來一年股息率最高的50檔，更有機會納入景氣築底向上，獲利成長之成分股，有助於未來實現資本利得。

舉出最近2023年6月的時候有更換過成分股，就把宏碁（2353）選進來，當時後確實有跌破市場多數人的眼鏡，都懷疑這檔事未來股息率高的股票嗎？結果到了年底的時候一口氣股價漲了52％。

配的多還要能領得久

0056已實現及未實現資本利得已累積7.62元，9月底的時候是4.09元，到了12月底已經來到了7.62元，就是因為12月的時候換股了，把一些下半年漲多的股票換出去之後先把所賺價差放在口袋裡面了，又加上有些公司除息之後的股息收入。

所以目前0056可分配的收益達7.5元，這些錢都是已經賺了到，實現資本利得。

今年第一季要配息0.66元，大家算一下用7.5除以0.66元，大概就是未來11季都可以保持這樣的配息水準，也就是這樣的配息底氣可以維持三年的時間。

以現在0056股價落在36元左右，殖利率都還有7％，即便股價漲到了40元，也都還有6.6％。

若要參加本次配息的最後買進日：

2024/1/16(二)

除息日:2024/1/17(三)

配息日:2024/2/21(三)

◎本文內容已獲 理財達人秀 授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 ETF 收益平準金 報酬率 價差 選股邏輯 成分股 除息

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