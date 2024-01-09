存股不只0056和00878！ 成長復甦題材的00927、00929、00934大比較…選誰好？

2023年對0056、00878等ETF存股族來說，是美好的一年，有股息收入，還有資本利得，但2024年後的產業變化和市場氛圍，需要特別留意。

依照目前機構看法，2024 年產業和環境對成長股有利，產業上庫存調整出現曙光，並且AI持續拉升終端需求，另外當降息循環開始，也有利企業投資與民間消費。

目前加權指數的獲利，預估2023年第四季轉為正成長，並到2024年底都維持雙位數成長。

不過要提醒的風險，是當降息後，資金可能從股票提款，轉進債券，股市也會受影響。

成長股是2024年思考的方向，但還是要選股，選擇受惠長期需求帶動，並且具護城河，或是從景氣谷底反轉向上，以一年的投資期間來說相對安全。

因此，對ETF存股族來說，高股息ETF的成分股，若能同時考量產業反轉或成長動力，在終端需求復甦、庫存去化等題材下，表現也會更佳，因此成分股能往半導體、電子、科技等領域探索。

0056和00878，篩選成分股只考慮配息狀況，並不考慮產業或題材成長性。若喜歡高股息，也能再搭配產業面找適合的ETF。

我找了幾檔具成長復甦題材的高股息ETF，分別是：

群益台灣半導體收益ETF（00927） 復華台灣科技優息ETF（00929） 中信成長高股息ETF（00934）

以下我會用母體、選股邏輯和成分股來比較：

母體

00927：上市上櫃，符合半導體類股，從中挑選 30 檔

00929：上市上櫃，符合電子類股，從中挑選 40 檔

00934：上市上櫃，從中挑選 50 檔

三個ETF的母體都是所有上市上櫃股票，差異在於00927和00929有鎖定類股（半導體和電子），也就是2024年去庫存題材，而00934沒有鎖定特別類股，開放所有股票，那麼我的觀察重點會是選股邏輯是否針對成長性選股。

選股邏輯

成分股（前十大）

00927：聯發科、台積電、聯電、日月光、聯詠、瑞昱、力成、環球晶、世界、中美晶

00929：聯電、群光、大聯大、力成、聯詠、京元電、健鼎、瑞昱、華通、中美晶

00934：聯發科、聯詠、日月光、聯電、瑞昱、華碩、萬海、欣興、大聯大、頎邦

結論是，這三檔的成分股有很多標配個股，像是聯發科、聯電、日月光、瑞昱、聯詠等三檔都持有。

差異有幾個，第一個是 00934 重視殖利率，第一層篩選並沒針對成長性或是產業做選擇，到了第二層排序才納入成長為其中一個因子；第二個是 00929 的特色是高息電子股搭配穩健風格；第三個是00927是唯一成分股有台積電。

雖然00927與00929相似，都以科技相關成長股作為基底來挑選，但00929只看殖利率不會選到台積電。

其實高股息ETF大多不會有台積電，因為台積電殖利率目前不到2％，以殖利率排名是很難入選的，這也是00927作為高股息ETF的特色。

至於台積電納入高股息成分股是好是壞？見仁見智。

我的想法是電子股雖然景氣反轉向上能帶來較高報酬，但當市場復甦不如預期，股價表現也會較差。高股息電子股比較怕是拿了股息，賠了股價。

因此若有具全球競爭力的台積電，客戶也都是全球最強大的科技公司，營運和股價波動相對穩健，有助於ETF表現。

至於三檔 ETF 近三個月報酬率如何？（截至12/29）

00927：17.4% 00929：13.1% 00934：14.2% (2023/11 月掛牌)

最後，對於高股息 ETF，還要再多比較一個項目：年化股息率。最新一次年化股息率

00927：8.4%，若是1/16前持有才可以參與本次00927除息 00929：8.2% 00934：預計2024年七月才會首度配息

以上整理供大家參考。最後提醒，歷史資料是無法預測未來誰的表現會更好，但當了解自己的投資需求，也就能從眾多的ETF中找到更適合自己的。

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