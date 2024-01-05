00929、0056、00930、00888、00858一月都將除息！ 專家：即便有收益平準金也不代表穩定
股票原型ETF 1月配息結果：00929月配加碼到0.13
2024年開盤第一天，又輪到「季配A組」公布配息，大學長0056打頭陣開出0.66元，對比去年10月打了對折，幾乎複製了00713的配息策略，也符合先前預測。
這次的配息結果又再次證明，就算ETF安裝了「收益平準金」，配息數字也不能完全保證穩定，這幾個月觀察下來，一樣都採用平準金，有配息對折的、有翻倍的、也有一直穩定複製貼上的，所以核心關鍵還是在投信的「配息政策」，平準金的功用是避免配息計畫遭到不可控的外部因素干擾，並不會因為有平準金而增加配息。
如果0056未來四季都以0.66元來預估，年化股利率有7.1%，而如果以改季配後的三次配息平均值來年化則是10.3%。
另外採用月配的00929在連續6次0.11之後，1月意外調高為0.13元，股息殖利率維持在7%以上的水準。但不確定是只有「單月暫時調高」，還是未來每個月都會一直維持在0.13，這還需要一點時間觀察（除非復華有明確表態）。
採用雙月配的永豐00930還有季配的00888，不約而同都開出0.208元。888從2022年10月開始就一路0.208，到這季已經是「第六次複製貼上」，所以不管季配還是雙月配，永豐好像特別喜歡208這個數字
平常能見度不高的00770北美科技，今年一次配4塊破記錄，10%殖利率在海外組算是相當罕見的高，同樣屬於美股的00858，上半年1.5元，二次合計將近3元，年化同樣超過10%，看來國際組也開始拉高配息拼人氣。
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