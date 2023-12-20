「美債ETF下車」爽賺6萬先跑？ 他曝3原因：溢價嚴重連疫情時都不至於
美國聯準會最新利率決策維持當前利率不變，官員言論也相對鴿派，市場對降息預期提高，債市投資情緒轉佳。不過有網友分享「美債下車」的經驗談，主要有三個原因，其中讓他「怕到發抖」的原因，正是上周大戶開始拋售、散戶進逼，因此決定斷然出場，損益6萬餘元、28.69%。
一名網友在PTT發文分享「美債下車經驗談」，他表示，他直到11/2美債大漲才進場，原本打算長期投資，但是卻因三個原因在一個月後出場。
第一，美債回到前波低點，符合聯準會預計明年會再降四碼的預期。
第二，溢價問題，目前美債溢價嚴重，連疫情爆發時都不至於現在的情況，且已經達到可募集額度上限，往後價格漲跌完全由市場買賣雙方決定，沒有平衡機制。
第三，讓他害怕到發抖的原因，正是上周發現大戶開始拋售美債、散戶慢慢進逼，加上8ZZ（指被網友封為反指標的投資人巴逆逆）開始關注美債市場，讓他開始動搖，擔心一覺醒來賺錢變賠錢，因此乾脆出場，損益61439元、28.69%。
其他人則留言「我昨天賣光，賺個十幾%我滿足了」、「有錢賺就是王者」、「TMV開始買起來了」、「之前板上在那邊酸美債的時候就是買點，最近是有點過熱了，但美債的性質就算放10年也還是賺的，之後有跌還是可以慢慢收」、「越預期降息就越不會降」、「這只是剛開始」、「TLT線圖拉遠一點看，這只是剛開始，才剛打底好嗎？」
還有人留言「後面給別人賺」、「賺快30%，給尊重」、「可惜了，昨天是加碼的機會，不是下車，再過一段時間就會拉回，但你抱得住嗎」、「抄在20年低點 反彈到10年低點，還便宜的很」、「鯨魚尾留給別人，也太好心」、「美債才剛開始，看好明天降息會有至少28%的漲幅好嗎？」、「現在漲完明年預期降的，明年漲什麼，當然漲後年預期啊，所以說這邊下車真的可惜，不過有賺就好」。
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