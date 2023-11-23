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00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息？ 他分析：「這時」預計一張能拿到253元

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

第一檔月月配+收益平準金債券ETF 00933B 究竟何時配息？

最近有網友詢問，之前介紹過的00933B 國泰10Y+金融債，這檔月月配金融債ETF什麼時候開始配息？

知美最近看到國泰投信已經公布時間，從官網資料顯示，首次除息日是在明年的2/27，參與配息最後申購日則落在2/26，照這樣看來，應該就是以明年1月底作為評價日。官網資訊

由於00933B是在2023/10/19掛牌，距離1月底配息的評價日，大約有3.5個月的時間，知美預期2月除息時，00933B應該會把這些時間累積的息一次配出來，這樣也對投資人才相對公平！

知美依照假設初步計算，根據淨值組成表，2023/11/20距離上市約1個月的時間，00933B的淨值組成中，利益淨收入為0.0724元，如果2月總共配出3.5個月的息，這樣0.0724(元)＊3.5(個月)，等於是一次可以拿到0.2534元。

也就是說，2月除息時，1張00933B大約可以拿到約253元，以11/20收盤價15.57元估算，單月的殖利率是0.465%，年化殖利率落在5.58%

00933B剛好是在十年期公債殖利率彈升，債市處於最便宜的位階成立，所以當初有跟著IPO的觀眾朋友，現在都有獲利！目前市場普遍認為，明年有大機率性會降息，現在已經入手債券ETF的人，應該都是期待先領息，並坐等價差機會。

00933B這檔金融債ETF，因為持有的都是大到不能倒的大型金融機構債券，像是美國銀行、摩根大通、高盛、花旗……，且殖利率比一般公司債還要高，收益佳、體質佳，風險相對低，目前剛成立規模成長快速。

此外，00933B有收益平準金，所以配息不會因為規模增加而被稀釋掉，現在布局，等於搶先卡位一次領3.5個月息收的機會，後續知美也會幫大家持續關注00933B！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 收益平準金 月配息

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