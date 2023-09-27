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00919月領一萬股息需要存多少張？ 他估算：成本約莫11X萬元！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

00919月領1萬存幾張？

Hello大家好，我是知美。

全台規模第四名高股息ETF，00919群益台灣精選高息。

自從今年連續兩季，配發0.54元現金股利，規模、受益人數不斷往上升！

想要挑戰每月配息1萬元，需要持有幾張才有機會達成呢？

假設一季配發540元

每月配發540/3=180元

1萬元除上180元 = 55.56張

利用9月22日收盤價格20.65元計算

所需總成本約114萬7223元

小提醒：以上計算採用00919歷史配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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