00919月領一萬股息需要存多少張？ 他估算：成本約莫11X萬元！
00919月領1萬存幾張？
Hello大家好，我是知美。
全台規模第四名高股息ETF，00919群益台灣精選高息。
自從今年連續兩季，配發0.54元現金股利，規模、受益人數不斷往上升！
想要挑戰每月配息1萬元，需要持有幾張才有機會達成呢？
假設一季配發540元
每月配發540/3=180元
1萬元除上180元 = 55.56張
利用9月22日收盤價格20.65元計算
所需總成本約114萬7223元
小提醒：以上計算採用00919歷史配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額。
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