00933B最便宜的公司債ETF！ 她「月配息+收益平準金」：等不及要申購了

為了對抗通膨，美國去年快速升息，利率來到相對高點，今年隨著聯準會升息進入尾聲，明年起準備開始緩降息週期，許多投資人早已搶先佈局債市，可望獲取大幅度的資本利得。雷龍也鎖定幾檔債券型ETF，其中又以00933B最為期待。主因00933B不僅是首檔月月配+收益平準金的債券ETF，入手價還只要15元！是市面上最便宜的公司債ETF，相當適合小資族入手。

基金簡介

長期報酬領先股票

金融債與金融股報酬走向相同，但金融債有較高累積報酬與較低的年化波動，且00933B追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，成分債高達九成都是全球系統性重要銀行，投資一籃子體質好的標的，更不必擔心單一銀行倒閉問題，加上金融債的報酬風險比高於金融股，所以金融債會是更好的選擇。

金融債收益率高

金融債波動低且違約率低，深受投資人喜愛，在信用債市占比超過3成為最多 ; 去年全球債市受到聯準會強烈升息影響，各債券類別折價嚴重，提升了債券收益率，其中金融債收益率更是比公債及公司債高出許多，非常適合喜愛領息的存股族。台灣存個別金融股的存股族眾多，其實不妨將目光從金融股轉向金融債，月配息更有感喔 !

追蹤指數累積報酬率表現穩健

00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，其長期累積報酬領先其他主要債券指數，未來發展更具潛力；由於債券價格與殖利率成反向關係，在其他條件相同情形下，存續期間越長，債券價格漲幅越大，而00933B追蹤指數是以存續期間長的債券為主，未來降息時，股價成長動能將會更明顯。

※存續期間：指投資人持有債券之平均到期年限

月月領息+收益平準金

00933B為國內目前唯一一檔月配息且有收益平準金機制的債券ETF，使配息更穩定，投資人每月都能領到股息，現金的運用靈活度高。

國泰10Y+金融債ETF特色

雷龍慢說

國泰投信於9月募集的「國泰10年以上投資級金融債券ETF基金（00933B）」是國內第一檔，也是目前唯一一檔月月配且納入收益平準金機制的債券型ETF；指數配置的信用評比皆為投資級以上的長天期金融債，正好把雷龍鎖定的條件集結於一身。

降息前領取配息，降息後有望債息與資本利得兼收，雷龍早已等不及準備申購了。

本篇文章僅供參考，投資人應審慎評估，風險自負！

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