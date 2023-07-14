用00878、00713、0056無痛加薪！專家：三檔達「月配息」擁4優勢

0056首次季配公告出爐，預計將於7月17日為除息前最後交易日，以2023/7/13號收盤價34.82元計算，預計發放現金股利1元，殖利率約落在2.87%，股息發放日則在8月11日，然而ETF多如繁星，甚麼ETF才是安全可靠穩定的好幫手，成分股產業研究不可不知，況且，單靠一隻0056想打造月月加薪的被動收入也是不可能的，今天就來介紹三檔優質的ETF，以及如何透過它們打造穩定月領配息的被動收入吧！

一次擁抱台股優良股

00878 國泰台灣ESG永續高股息

號稱國民高股息ETF的國泰台灣ESG永續高股息（代號00878）在上市不久後，立即掀起投資人搶購潮，如今坐擁百萬受益人寶座，其特色包含以企業社會責任為主的ESG投資，以及每季分配的高股息，這些亮點都是台灣投資人相當喜愛的賣點，而在占比上其實可以看出，就算是第一大的緯創占比也不會超出10%，算是相當程度的分散到不同個股上，不會有重壓的風險存在。

00878 前五大成分股：

緯創7.71% 廣達5.66% 華碩5.34% 光寶科4.68% 英業達4.40%

0056 元大高股息

而再看到0056，台股 2022 年大跌，0056 同年底換股，率先增持跌深的高殖利率電子股，建立高股息基礎，同時反映由 AI 題材帶動的反彈行情，今年以來含息報酬率達 30.6%，在景氣向上階段0056通常表現較佳，而景氣修正階段更是要把握低點機會增持，且持股權重相當也相當分散，同00878較無重壓風險。

0056 前五大成分股：

緯創4.4% 廣達4.08% 光寶科3.42% 技嘉3.24% 英業達3.2%

00713 元大台灣高息低波

最後則是00713，由於該 ETF 追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數（TIP HDMV Index），從台股市值前250大公司股票中，選出高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與股價波動最低的股票，相較於00878與0056，其選股策略更注重營運穩定的產業，為此也可以看到電腦組裝龍頭仁寶、超商龍頭統一，以及電信業者與銀行股入榜。

00713 前五大成分股：

仁寶9.15% 統一7.63% 台灣大6.38% 遠傳5.5% 彰銀4.62%

產業多元，分散投資！

00878成分股若依照產業來分別，前5大持股產業為：電腦及週邊設備類股、金融保險業、半導體類股、電子通路類股、其他電子業，當然這之中也包含許多優秀的ESG概念股如廣達、華碩、英業達等等。

0056成分股若依照產業來分別，前5大持股產業為：電腦及週邊設備類股、半導體類股、金融保險業、電子零組件類股、其他電子業，尤其近期超夯的AI類股領頭羊，如緯創、廣達、技嘉通通都有入列。

00713成分股若依照產業來分別，前六大持股產業為：通信網路業、電腦及週邊設備、電子零組件業、食品工業、金融保險，包含超商龍頭統一、電信雙雄遠傳、台灣大哥大、電腦組裝的仁寶等，都是穩定類型的個股。

由以上三檔ETF的產業內容來看，可以歸納幾點做說明

1.技術導向：這些產業都與科技和電子相關，包括電腦及週邊設備、半導體和電子零組件等。這顯示這些ETF的整體投資結構偏向於科技和高科技產業。

2.創新性：電腦及週邊設備、半導體和電子零組件是高度創新和技術驅動的產業。它們不斷推陳出新，引領著科技發展和市場趨勢。

3.市場表現：這些產業在過去的一段時間內可能取得了良好的市場表現。科技行業通常是市場上的領先者，而金融保險業則可能反映出整體經濟狀況和市場投資情緒。

4.彈性：這些產業可能對經濟變化和市場波動具有一定的彈性。科技產業可以迅速適應技術和市場變化，金融保險業可以受益於經濟復甦和增長。

月月配息無痛加薪！

那說到月月配息的重點，三檔ETF正好能達成每月都領息的效果，而若以平均殖利率與股利平均計算來看，0056平均殖利率為5.09%，平均股利1.29元，00713平均殖利率為5.59%，平均股利為2.04元，00878平均殖利率為3.89%，平均股利0.69元，三檔平均殖利率仍維持在4.89%左右，請注意，這裡的計算是以年均殖利率去做推算，整體來看表現不差，等於一年平均可獲得 4.02元 股利，輕鬆打造穩定現金流，而且是每個月都能有被動收入進帳。

0056領息時間：1、4、7、10月 00713領息時間：3、6、9、12月 00878領息時間：2、4、8、11月

0056、00878、00713 報酬走勢：

不過談到投資表現，除了考慮股利政策外，今年以來的三檔ETF平均報酬率也超過20%左右，特別是0056 ETF，其表現更是穩居榜首，達到了驚人的40%報酬率！這可謂是股利與價差雙收的優秀表現。

這樣的表現引人注目的原因可能有幾個方面。由於投資產業在當前市場環境中表現強勁，可能受益於技術創新、數位化趨勢和市場需求的驅動。

其次，這些行業通常具有高成長和高回報的特點。電腦及週邊設備、半導體和電子零組件等科技產業，以其不斷推陳出新的產品和服務，吸引了廣大的市場需求。

另外，市場投資情緒也可能對這些ETF的表現產生影響。投資者對科技產業和金融保險業的樂觀預期，以及對全球經濟的回暖信心，可能推動了這些ETF的價格上升。投資者的追捧和市場資金的流入也可能為這些ETF提供了額外的增長動力。

台灣投資人對ETF的熱情有目共睹，券商也不斷推出新商品吸引投資人目光，如今0056也改為季配，從三十檔股票變成五十檔，也加入受益平準金的新機制，搭配其他ETF組成最佳拍檔，在分散產業風險時還能打造月領息優勢，提供穩定現金流讓被動收入不斷長大。

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原文出處：除權息強棒！0056 首度季配息來了！搭配00878、00713高股息ETF，一次擁抱台股優良股！

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