00924不配息還能投資嗎？ 224支成長個股一次包 持有龍頭公司享資本利得

復華投信推出標普500 ETF：00924！爆夯美股全都包了！

00924是復華投信推出的ETF，於4/26上市，目前全台灣除了00646之外，00924是唯一追蹤的S&P500ETF！復華投信幫你從美國500大企業，篩選長期有題材的股票，包括：電動車、醫療、金融、AI，讓你掌握超額報酬，本文除了會介紹00924外，還會比較00646與00924的差別！

S&P500ETF：00924 是什麼？

00924是復華投信成立的美國標普500ETF，全名為復華美國標普500成長ETF，追蹤「美股S&P500成長指數」，該指數以S&P500指數中的500支個股為基底，依照「獲利、營收、股價」因子，篩選出最具成長性的228支個股。雖然投資美國標的，卻是貨真價實的台股ETF，2023/4/26上市後，能在證交所以「台幣」買到。

00924是非常新的ETF，成立於2023年，於2023/4/26上市，總管理費為0.45%，規模至少2億元（NTD,首次募集）。

美國是世界主要的經濟體，GDP仍世界第一，長期投資美股，是巴菲特也肯定的投資方式。以指數報酬率而言，過去10年來，S&P500成長指數報酬高達284.7%，相比台灣50指數報酬185.4%以及台灣高股息指數報酬95.1%，S&P500成長指數報酬表現亮眼。

00924成分股：蘋果、微軟、谷歌都入列

00924 成分股有哪些？從下表可看出00924持倉最大的「蘋果」達11.62%，其餘公司成分股比例皆未超過10%，可見00924具有分散風險的效果。復華投信官網指出00924有三大亮點：

掌握電動車商機：除了特斯拉外，蘋果、谷歌等近期都有電動車佈局。

鎖定醫療商機：自打疫情後，人均醫療支出持續上升，看好未來20年能有更多醫療需求，成分股包含：聯合健康保險等。

多為產業龍頭：包括蘋果、谷歌、微軟、輝達等龍頭公司。

在筆者看來，00924成分股還有一個亮點：AI。近期微軟、輝達、谷歌大力佈局AI市場，未來幾年內，AI想必會成為主流！00924可能就能水漲船高。

00924產業佔比以科技、醫療、消費為主，下圖中的科技產業，能在牛市時，帶來豐厚利潤，而醫療與金融產業是為了降低風險，在熊市來臨時，能減少波動。可見00924進可攻退可守：

00924成分股調整

00924 成分股調整時間會根據標普500指數的異動而調整，過往S&P500指數會在每季調整，投資人應觀察成分股是否有大幅度變動。因為還未上市，具體的調整時間仍以復華投信官網公告為主。

00924 不配息

00924一年會配息幾次呢？根據復華投信官網資料顯示為「不配息」，投資人先別失望，00924的投資目的，不是領股息，而是跟隨美股長期向上的趨勢，持有龍頭公司，並享受豐厚的資本利得（價差）。

深入探討，美股公司如特斯拉、谷歌、亞馬遜通常不配股息，因為美股有30%的股利稅，因此大公司為了「真的」回饋股東，通常不會發放股利，因此00924才會不配息。

00924 管理費

00924 管理費用約為0.45%，管理費用包含經理費0.35％–0.45%以及保管費用0.08%–0.15%，經理費、保管費會隨著規模不同而改變，當規模越大費用越低，0.45%是屬於內扣費用，不會額外跟投資人收費，而是扣在00924的淨值中。（具體費用請依復華投信官網資料為主）

台股股票型ETF管理費用約落在0.4%–1%之間，因此00924管理費不算太高，不過比起美股ETF仍偏高。

S&P500ETF選哪個？00924 VS. 00646

00646 和 00924 都能讓我們輕鬆買進S&P500，掌握美股上漲趨勢，但是兩者有一些差距，00924是追蹤成長指數，費用率較低，而00646成立較久，規模較大，並且採用完全複製法，指數報酬比較高。

筆者建議可以這麼選兩者：

重視規模大，希望較安全，且不在乎費用的投資人：00646

重視成長性，能接受一點風險的投資人：00924

00924值得買嗎？

00924因為還未上市，所以報酬率、管理費用都未知，不過00924最大的亮點是成分股，它採用的成分股是奠基於S&P500上，並使用「獲利、營收、股價因子」篩選出最具成長力的228支個股，使你花少少的錢，就能掌握美股的龍頭公司。

因為00924並不會配息，所以股價長期持有是否能持續成長？就非常重要，這也是投資人要密切觀察的事！

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原文連結：S&P500怎麼買？復華投信推出S&P500ETF：00924！成分股、配息一次看！

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