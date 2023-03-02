00878為何這麼夯？ 專家「股息隨時間越久領越多」：股價0元以上就是賺的

【撰文・茉園存股隨筆】

記得兩年前的過年春節期間，我以大約17元的價格買進第一張00878後，迄今已經累積了20幾張，以我的經濟能力是普通人來說，這樣已經算是占很高的比例了，當時是年節聊天時聽了一位退休的親戚介紹的，我查了一下資料，覺得很贊同00878成份股的選股邏輯，馬上買進第一張，然後陸續有過定期定額，也有過不定期不定額買進，到現在只要有錢就買一點。也幫我的孩子們買，以這支ETF存孩子們的壓歲錢，迄今孩子們都各存了5張了。

昨天看到新聞，才發現00878的股東人數已經超越0056，成為台股中股東最多的ETF，若以市值規模來看，也離0056越來越近，看來很有可能在今年的某一天會正式超越，成為僅次於0050的大型ETF。

有人說，高股息ETF報酬率不好，比不上像0050這種市值型的，因為歷史績效看得出來，不過，以前的績效不能當做未來的保證，風水總是有可能輪流轉的，未來不一定還是如此，而且，各種類型ETF其優點各不同，不一定就適合每個人，青菜蘿蔔各有喜好，其實只要存得安心，抱得住，不患得患失，高股息與大盤型都是很好的ETF，值得長期擁有，如果不知怎麼選擇，套句最近流行的話：「小孩子才做選擇，我全都要！」

既然00878這麼夯，也已經上市2年半了，我試著來做個簡易分析，供大家參考看看。

首先是它的配息，共有十次，分別為0.05、0.15.、0.25、0.30、0.28、0.30、0.32、0.28、0.28、0.27。共配了2.48元。各位有沒有發現，除了前兩次，後面八次都非常穩定，這得歸功於引入了收益平準金制度，雖然有人說這是拿自己的錢配給自己，但從另一個角度想，配息的本質不就是這樣，配了之後股價一定要扣掉，不也是類似如此，又何必太在意呢？只要讓我們有穩定配息的現金流，可以讓我們做適合我們的理財規畫，其配息的型式來源，真的不用我們操心，00878發行的投信經理人會處理好的。

再來，這段期間，00878的最低價是14.20元，最高價是19.78元，均價為16.99元，高低落差5.58元，最高到最低的相差幅度為32.8%，在均價上下各16.4%，也就是說，光以股價來看，假如很倒楣一次買在最高點，帳面虧損最大的那一天，頂多是跌32.8%，看看這兩年的股市情況，不用多說，這比很多標的穩定多了，更何況，從2021.2.11的19.78元最高點到現在，已經領了5次息，得到1.45元的股息，成本已降到18.33元，而現價是17.10元，再領個幾次就回本了啊！

假如是從上市就單筆買進，那麼成本價約15元，所以會完整領到十次的股息共2.48元，那麼，成本已經降為12.52元，當然，有人說，不能這樣算，因為時間也是成本，這樣說是沒錯，但就算扣掉時間成本，這樣的獲利難道不夠嗎？

假如我們是從一上市就採用定期定額買進，那麼我們的成本就差不多在均價16.99元附近，然後領的平均股息就差不多是所有股息的一半，因此是1.24元，定期定額因為配息而降低成本後的均價就會是15.75元，換言之，以現價17.10元來看，股價15.75元以上的差價，就是多賺的，隨時間越久，配息越多，將來有一天會出現一種情形，就是「股價0元以上就是多賺的」，當這天到來，往後的配息就是「零成本」囉！

當然，以上是用淺顯易懂的簡單分析，稱不上專業，其實我想說的是，長期投資在穩健的標的裡，一定會成為贏家，因為時間是站在長期投資人這邊的，而00878這支ETF，我覺得是很適合長期持有的，初學者不知道要買什麼，就買這支吧！雖然不保證讓您賺大錢，但保證能讓您存得安心！

作者：茉園存股隨筆

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878怎麼夯成這樣？