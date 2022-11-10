他不堪虧損賣出0050 爸媽反又給20萬投資基金！網看傻籲先做1事

投資進退場時機很重要，不同類型的投資標的，適合的時間或方式也不同。一名社會新鮮人以父母給的畢業禮金50萬投資元大台灣50（0050），由於10月股價不斷下跌，他決定在報酬率-21％時退場止損，反被其他網友狂酸「我的天，買ETF還有人在停損的？」還有人建議他「先練心態」，否則買什麼都虧錢。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他以父母給的畢業禮金50萬投資0050，本來看著股價上漲心想「賺錢很容易」，直到10月股價開始下跌到百元以下，11月報酬率已剩下-21％，他便決定止損出場。

該網友表示，「止損後其實滿自責的，覺得不應把爸媽的辛苦錢隨便賠掉，於是跟爸媽聊了一下最近的投資狀況，爸媽得知後反而安慰我投資是一種學習，本來就有賺有賠，爸爸又大方的再贊助我20萬，讓我重新選擇標的物，但前提是要提出詳細的投資策略」。

其他網友則留言「我的天，買ETF還有人在停損的？你買了不就是相信他的策略的嗎？買0050、006208就是相信台灣會繼續成長，應該是持續買進才對」、「我覺得大大應該是要練心態，心態不對，買什麼都會砍在阿呆谷」、「真的不用太擔心啊，慢慢攤就會回去了，除非你歐印」。

不過也有網友為他叫屈，留言「看到很多人都停損0050，我覺得樓下一定會一堆人說0050停損個屁，我看都是沒出社會的學生在喊燒吧，真金白銀進去操作，看到虧損怎麼可能不痛，原PO滿厲害的，我覺得也可以持續跟爸媽更新你的狀況，看起來你家應該是不缺錢，爸爸可能只是想給你一些自主學習投資的機會」。