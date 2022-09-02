00713改季配後首次配發1.45元...年殖利率7％多？ 專家解析「3點疑惑」

元大台灣高息低波（00713）是台股最早結合高股息與低波動題材的主題型ETF之一，其所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」不僅精選高息好股，還有低波動特色，今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。 而00713季配息的除息時程為3、6、9、12月，頭兩次季配息在今年9月及12月，將分配成分股今年度的股息。明年起00713則配發成分股當年度的股息，搭配收益平準金來平滑配息波動度。

關於00713的幾個疑惑

1.年配季配？

原本是年配(每年11月除息，12月發放)，自今年7月底開始改成季配(每年3 6 9 12月除息，隔月發放)。

2.有收益平準金？

是的，自轉變成季配息後一併納入收益平準金制度，目前在元大投信官網也可以查詢到淨值組成。(有關收益平準金的優點可以查詢粉絲專頁之前文章)

3.這次配那麼多，是不是下次就沒了？

這個就很難說了，畢竟他還有「收益平準金」5.15元+「資本平準金」4.97元，這次配發1.45的「比重」各為多少，都要等到領到收益分配單才會知曉了。

孫太總結粉絲提到的觀點

1.這次配1.45元是因為原本就是11月要除息，可能配發2.9元，所以拆成9月和12月兩次各1.45元，對於已經持有一年的投資人來說，年殖利率是7.2%比較合理。

2.配1.45應該不會是往後四季都如此，因為一季3.6%，一年四季就等於14.4%，這並不合理也不符合00713的指數設計，今年配完接下來就看明年的表現。

3.以目前股價40附近反推6~8%配息率，平均以7%來算，應該一年配發2.8元，一季配發0.7元比較合理一些。

以上為孫太總結看到粉絲、股友的觀點，至於最後12月怎麼配？明年3月、6月怎麼配，我想就讓時間慢慢證明囉！

最後還是要提醒，這只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，孫太說過，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

PS：00713規模即將破百億

撰文作者：孫太

（輕鬆投資 優雅存股）

粉絲團專頁「孫悟天存股-孫太」

著作：《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》、《存股輕鬆學2》。

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