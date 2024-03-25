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駁漲電價助通膨 台電：影響溫和

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

四月漲電價，外界質疑將助長通膨。台電昨天回應，相關論點顛倒因果關係，忽略近年台電相對緩和且精細調整電價的實際情況，也忽略政府與台電積極為維護物價穩定所作的努力與客觀數據，令人感到遺憾。

台電指出，這次電價調整方案，最大調幅對象是出口導向的用電大戶與資料中心，調整機制相對細緻。民生部分採較低調幅，產業部分採較高調幅，用電愈多，調幅愈高。內需為主的中小企業相對調幅較低，對物價影響應屬溫和。

台電說，俄烏戰爭引發國際燃料價格飆漲，政府與台電積極吸收燃料成本。若非台電前兩年扮演「消波塊」抵擋燃料價格飆漲引發的通膨巨浪，國內情勢必更加嚴峻。

台電表示，這次電價調整方案盡量降低對民生物價的影響，經濟部與台電也針對各種用戶類型，例如不同人數家庭、不同種類店家，以實際案例進行調幅試算，幫助用戶理解用電情況及電費計算方式，後續可以選擇合適的電價方案，例如改採時間電價並善用尖離峰價差，便可進一步節省電費支出。

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