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有人已被預告漲電價、漲房租…漲電價蝴蝶效應 租屋被扒兩層皮

聯合報／ 記者葉德正李成蔭洪子凱／連線報導
四月起電價將調漲，傳出有房東通知租客要漲房租或電價，租客抱怨形同被扒兩層皮。記者胡經周／攝影
四月起電價將調漲，傳出有房東通知租客要漲房租或電價，租客抱怨形同被扒兩層皮。記者胡經周／攝影

四月調漲電價，「蝴蝶效應」浮現。除有房東通知要調漲房租或電價「扒兩層皮」，在央行宣布升息半碼後，房貸族更大嘆是「雙重打擊」；青年房貸族則憂心青安專案結束後會出現「反作用力」衝擊生活品質，「現在連吃飯都要省一點」。

新北有年輕租屋族抱怨，台電一宣布調漲電價後，房東立刻通知要漲電費，但房東原來收的電費就未按台電費率收費，「扒了租戶一層皮」，此次通知從每度五元漲至六、七元，「漲電價讓租客被扒了第二層皮」。

有房東說，因無法確定同層樓所有租戶用電會不會超過七○○度或一千度，才抓平均值計算，但租戶卻認為房東應該設置獨立電表計價，而不是讓所有人均攤。知名租屋網也有許多物件指出「因應台電漲價，電費一度六元」，網友還分享已被房東預告下月要漲到一度七元。

柳小姐在板橋租五坪大、沒對外窗的房間，租金九千元，房東雖未調漲電價，但已預告明年房租漲一五○○元。她說，房東告知電價連二年調漲，加上央行升息導致房貸利率調高，經營成本愈來愈高，不得不漲租。

「租屋市場房客是弱勢」，新北市法制局主任消保官王治宇說，許多案件多在退租後才敢申訴，畢竟被迫搬家很麻煩。他說，內政部住宅租賃定型化契約規定，房東計收電費額度不得超過台電所定夏月及非夏月用電量最高級距每度金額，這次調漲後夏季最高電費突破七元，房東可能調漲。

「電費漲，食衣住行都會漲，這個政府在幹什麼？」板橋張先生說，依過去經驗，油電漲價會導致萬物皆漲，經濟部長王美花雖警告業者「不應以漲電價為由漲物價」，但從過去缺蛋事件來看，根本狗吠火車，「政府還睜眼說瞎話，只會苦了民眾。」

青年房貸族李小姐說，她申請「青安貸款專案」，剛聽到升息時很緊張，查資料才知會全額補貼，但這並不表示可鬆一口氣，因為專案結束後利率回歸正常，屆時兩頭增加支出想到就頭痛，很擔心會撐不過去。

準備結婚並規畫買房的陳姓青年說，升息後每月還房貸金額會更多，各類消費都很吃緊，未來電費預留金額要多一點，犒賞自己和家人的次數要少一點。中年房貸族王先生則說，付房貸沒問題，但就是衝擊生活品質，娛樂消費或緊急預備金都變少了。

電價 電費

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