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澤倫斯基：美國國會再不放行援烏計劃 烏克蘭將會失敗

德國之聲／ 德國之聲
烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)

鑑於東線戰局吃緊，烏克蘭總統澤倫斯基發出了緊急呼籲。在一次募捐視頻會議上，澤倫斯基表示：「如果美國國會再不伸出援烏之手，烏克蘭將面臨失敗。」

俄羅斯方面宣稱，過去幾天來，他們在烏克蘭東部不斷推進，贏得了更多的地盤。在戰略要地恰西夫亞爾（Tschassiw Jar）俄烏雙方發生了激戰。澤倫斯基強調：「如果得不到美國國會的支持，我們取得勝利將極為困難， 甚至我們國家的生死存亡也將面臨考驗。」澤倫斯基同時還表示，一旦烏克蘭戰敗，那麼其他國家也將面臨被侵略的危險。

恰西夫亞爾一帶發生激戰

烏克蘭第26炮兵團發言人卡列尼什科夫（ Oleh Kalaschnikow）周日在烏克蘭電視台表示：「恰西夫亞爾一帶前線打得很艱難，局勢非常緊張。」他表示，俄軍發起的多次攻勢都已被打退，俄軍已經開始撤退。

但俄羅斯官方通訊社RIA 則在上周五援引俄羅斯政府代表的話報道稱，俄軍士兵已經攻入了恰西夫亞爾郊外的烏軍防御工事。烏克蘭方面則對此予以駁斥。

位於頓涅茨克地區的恰西夫亞爾似乎已經成為俄軍的主攻目標。這座小城具有重要的戰略意義，距離巴赫穆特僅有數公裡。去年五月，俄軍連續數月發動猛攻之後，最終佔領了巴赫穆特。一旦俄軍實現了對恰西夫亞爾的佔領，他們將可以進一步對三十公裡外的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動攻勢。

烏克蘭急需軍火

2022年2月，俄羅斯發動侵烏戰爭之後，美國一直是烏克蘭最重要的支持者。但從去年開始，美國共和黨在前總統特朗普的壓力之下，開始在國會阻撓一項價值600億美元的援烏計劃。本周一，美國國會將進行春季休假之後的首次會議。

目前，烏克蘭嚴重缺乏彈藥，急需獲得國外的軍事援助。而美國的援烏計劃受阻，使烏克蘭抵御外國入侵的努力變得更加困難。

（德廣聯，德新社）

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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