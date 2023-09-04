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中職／李丞齡遭餅總重砲抨擊 應該當成苦口的人生良藥

聯合新聞網／ Ramos
李丞齡遭到獅隊註銷，而且一向溫和的餅總竟然特別對他說了重話，顯示他真的過於消極。如果他能即早覺悟，修正過去的錯誤，未來的棒球人生仍有轉機。 聯合報系資料照片
李丞齡遭到獅隊註銷，而且一向溫和的餅總竟然特別對他說了重話，顯示他真的過於消極。如果他能即早覺悟，修正過去的錯誤，未來的棒球人生仍有轉機。 聯合報系資料照片

統一獅總教練林岳平日前說重話，表示陣中球員李丞齡屢勸不聽，也不修正，不如把機會讓給新人，他的註冊名額換成林佳緯；新聞一出讓各界頗感意外。

職棒球隊總教練會在媒體面前重批球員，這狀況確實不多見，一般而言，教頭會私底下向媒體抱怨，說某某某球員哪裡不好，或是哪裡出了問題，但要記者不寫，給選手面子，也避免將帥失和。

今天林岳平對外重砲抨擊李丞齡，而且明顯地是希望媒體寫出來，我覺得未必是壞事，一方面林岳平會這樣說，代表李丞齡一定是從過去到現在累積大小事，讓「餅總」再也受不了才會這樣說。

統一獅隊總教練林岳平很少公開批評球員，獅也本身也不是走嚴格的日式球風。但言者諄諄，聽者藐藐，年輕球員屢勸不聽，才會有這麼大的動作。 聯合報系資料照片
統一獅隊總教練林岳平很少公開批評球員，獅也本身也不是走嚴格的日式球風。但言者諄諄，聽者藐藐，年輕球員屢勸不聽，才會有這麼大的動作。 聯合報系資料照片

另一方面，林岳平是希望李丞齡改過向善，如果李丞齡能因這一席重話重新審視自己，然後回頭是岸，那當然最好，如果認為你沒救了，連講都懶得講，年底直接釋出不就好了。

事實上，兩年前味全龍總教練葉君璋就曾重砲抨擊陣中游擊手曾傳昇，認為他態度要再加油，還不像個職業球員，強調「這是他的職業，要靠棒球養家活口，不是在這邊玩。」

被葉總這樣講，曾傳昇心情當然跌落谷底，後來他洗心革面，發自內心反省並改善，事後還獲得葉君璋讚賞，如此一來，當初葉總在媒體面前砲轟曾傳昇就有所「回報」了。

味全龍游擊手曾傳昇也曾遭到葉總的重砲抨擊，還好他聽得進去，努力改善態度，才能保有一席之地。 聯合報系資料照片
味全龍游擊手曾傳昇也曾遭到葉總的重砲抨擊，還好他聽得進去，努力改善態度，才能保有一席之地。 聯合報系資料照片

當然，也不是每個職業球員被總教練在媒體面前修理，未來就能有嶄新璀璨的人生，當年葉君璋擔任義大犀牛總教練，公開表示已經觀察陽冠威一段時間，發現他的練球態度非常不積極，常請假遲到，個性比較散漫。

陽冠威被葉總「電」之後一厥不振，出賽機會愈來愈少，不到30歲就遭釋出離開職棒圈，空有天賦卻被自己的個性耽誤，無緣在職棒發光發熱。

前中信兄弟總教練林威助治軍嚴明，兩年前左投呂彥青在電視重播輔助判決的當下並未傳球暖身，比賽重啟挨打，賽後曾林威助批判，認為呂彥青心態有些散漫，此舉可能會導致球隊輸球，還強調「第一指名要做第一指名該做的事情。」呂彥青並沒有被林威助一席話擊垮，反而愈挫愈勇，現在更是黃衫軍倚重的終結者。

呂彥青聽得進助總的公開批判，修正在比賽時的態度，終於能成為中信可靠的終結者。 圖／中信兄弟隊提供
呂彥青聽得進助總的公開批判，修正在比賽時的態度，終於能成為中信可靠的終結者。 圖／中信兄弟隊提供

過去洪一中擔任Lamigo桃猿總教練曾對媒體表示，左投葉家淇空有球速卻沒帶腦袋出門，這樣投球是不行的；前統一獅日籍總教練中島輝士曾說過，「黃志龍在日本職棒遭釋出，回台後表現也不佳，應該好好反省，態度需要改變，否則連台灣職棒都無法生存。」

後來，葉家淇左手肘動韌帶置換手術，目前仍在二軍沉潛，黃志龍在2014年球季結束遭統一獅釋出，之後道義大犀牛和味全龍測試都沒過關，黯然離開職棒圈。

職棒是很現實的世界，打得好領高薪名利雙收，打不好回家吃自己，這是理所當然的事。我覺得中島輝士說得很好，「說了這麼重的話，是因為對黃志龍還有期待，希望他有更好的表現。」職棒球員要為自己的人生負責，如果李丞齡能理解林岳平的苦心，未來谷底反彈打出一片天，那麼，「重話」也就能成為「佳話」了。

棒球專欄 中華職棒 統一獅 林岳平

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