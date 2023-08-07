美聯新人王競爭激烈 守備差是吉田正尚最大硬傷

常看棒球的朋友們都曉得，守備是最難量化的數據。過去評估打擊表現看打擊率、評估投手優劣看防禦率都還可說是「雖不中亦不遠矣」，但如果要評斷一名野手的守備好壞，算法粗暴的守備率只能說是聊勝於無。守備率高的野手有可能確實是守備固若金湯，卻也有一定機率是因為守備範圍奇小只會「自掃門前雪」所以不易犯錯。

進入本世紀後，量化球員守備能力的技術跟數據越來越進步，其中最具代表性的莫過於透過Statcast動態捕捉技術產出的各項數據。在高速攝影機及鷹眼雷達監控下，野手在場上的一舉一動，包括球擊出後的反應時間、守備範圍大小、外野手追球的跑動路徑及傳球速度等各式各樣過去難以捉摸的守備能力全被攤在陽光下，連帶許多球星的爛守備也因此無所遁形——其中就有本文的主角吉田正尚。

儘管球季開打前許多人認為紅襪與吉田簽下的5年9000萬美元大型合約實屬溢價，但也不得不承認他的打擊能力確實十分優秀。雖然身材矮小只有173公分，但在日職連六年打擊率高於.311且蟬聯兩屆洋聯打擊王的同時，吉田平均一年還能輸出20發以上的全壘打並擁有頂尖的選球能力（連續六年上壘率四成以上，兩次上壘率第一）。季前Fangraphs網站的「水晶球」——模擬數據ZiPS更十分慷慨地給了吉田打擊率超過三成、全壘打20支外加OPS .861的高水準預測，他也理所當然成為美聯新人王的熱門人選。

吉田正尚轉戰大聯盟首季的打擊表現相當夠水準，目前打擊率高達.307，打出12支全壘打、54分打點，並有8次盜壘成功。 美聯社

球季打完三分之二的今天，吉田打擊三圍.307/.366/.481的表現幾乎完美複製了ZiPS .305/.372/.489的季前預測，儘管全壘打不夠（目前12支），但有二壘打來湊（24支），使得吉田的長打力仍位居前段班（長打率名列全聯盟第30位）。優異的選球與控制球棒能力更使他成為最難三振的打者之一，平均每7.9個打數才被三振一次在全聯盟排第六名。

不過吉田的好話說到這裡也差不多該結束，終究還是得回來正視他不及格的守備。即便是重金禮聘吉田的紅襪高層想必也深知吉田守備能力的上限。從一開始吉田就被定位為只能守左外野，而且打到目前為止他有四成以上的出賽時間是擔任DH（先發守左外野55場，另有39場打DH）。然而藉由前面提到的守備進階數據，吉田守備上的缺陷還是暴露無遺。根據最新的Statcast「守分價值」（Fielding Run Value）數據，吉田的負8分名列全聯盟左外野手倒數第四名，成績比他還差的就只有一向以守備奇差聞名的史瓦柏（Kyle Schwarber）、曾拿過金手套今年守備卻意外崩壞的班寧坦迪（Andrew Benintendi）與洛磯隊左外野手普洛法（Jurickson Profar）三人。而且這三位左外野手上場守備時間都遠高於吉田，如果認真計算各自的守備效率，除了史瓦柏篤定最差外，誰優誰劣還真不好說。

吉田正尚防守功力實在不行，本季至今出賽97場，其中只有55場是需要擔任先發外野手守備工作，他的守備範圍較小，也仍出現3次失誤。 美聯社

仔細分析吉田的各項守備能力，除了傳球速度（平均85.6英哩）還算得上中等外，其他如接球成功率（Catch Probability）、反應速度無不屬於後段班。雖說吉田本季已盜壘成功八次而且未曾失敗過，但他的跑速其實並不快，跑壘進階數據也屬於末段班。再加上外野守備至為關鍵的第一步爆發力吉田更是欠缺，這才導致守備成了他的一大硬傷，也對紅襪的整體戰力造成某程度的負面影響。

也因此，儘管吉田的各項打擊成績包括進階數據OPS+（125，全聯盟第32名）、wOBA（.366，第20名）都十分亮眼，但一加上嚴重扣分的守備，他的整體價值不免大幅降低。根據Fangraphs網站計算，他的勝場貢獻值（fWAR）1.5在全聯盟143位打席達標的野手中只能排第79名，甚至低於中位數。另一家數據網站Baseball Reference的計算結果還要更慘——吉田的1.6 WAR只能排第91名。如果換算成整季，吉田本季表現只能算是勉強匹配他那平均年薪1800萬美金的身價。

吉田正尚的打擊好表現被爛守備抵消掉不少，讓他拿下美聯新人王的機會大幅減少。 美聯社

當然新人王票選不會考慮球員身價，真正影響記者觀感的只會是吉田不及格的守備表現。球季打到現在，美聯新人王的有力競爭者只剩下吉田、遊騎兵三壘手楊恩（Josh Jung）跟兼守三游的金鶯二年級韓德森（Gunnar Henderson）三人。其中又以四、五月連拿最佳新人又獲選為明星賽先發三壘手的楊恩呼聲最高。不過隨著韓德森季中開始越打越好又拿下六月最佳新人，如今他的WAR已超越楊恩，頗有後來居上之勢。反觀守備能力及守備位置重要性都遠不如兩人的吉田在五月打出高達.962的OPS後一度成為呼聲最高的人選，但隨著球季的進展，如今吉田不論進階數據或獲獎機率都已被拉開一段距離。

自1995年刮起「野茂旋風」的野茂英雄拿下新人王開始，轉戰大聯盟的日職球員是否有資格角逐新人王就一直是個帶有爭議性的話題。一部分記者認為，由於日本職棒實力接近大聯盟而且兩者差距不斷縮小，給予日職球員角逐新人王的資格不僅對其他新人不公平，而且形同貶低了日職的地位。但對於第一年打大聯盟的日職球員來說，新人王仍不啻為一大肯定。雖說由於守備的硬傷，吉田想繼野茂、佐佐木主浩、鈴木一朗及大谷翔平之後成為第五位日籍新人王得主有一定難度，但他第一年的表現確已符合紅襪對他的期待。未來守備如能有所改善，吉田必將成為紅襪重返榮耀的重要骨幹。