即將打破台灣投手冰河期？ 鄧愷威上大聯盟還需一些機運

目前在舊金山巨人小聯盟3A球隊沙加緬度河貓隊（Sacramento River Cats）效力的經典賽國手鄧愷威，自從六月中從2A升上3A之後，表現越來越出色。七月份至今出賽四場，三場先發、一場後援，總共17.2局投球只失兩分，防禦率低至1.02，另外也送出了超水準的23次三振，不過同時也有9次保送。如果鄧愷威能持續好的投球狀態，再加上一點機運，也許今年球季就有機會登上大聯盟，終結大聯盟超過四年來的「台灣投手荒」。

上一位在大聯盟投手丘登板的台灣人，是去年效立於坦帕灣光芒時期的張育成，他在八月的兩場已經大幅落後的比賽中登板支援，為光芒隊保留牛棚戰力。2020年球季，當時效力波士頓紅襪的林子偉也有投球的紀錄，同樣是在比賽後段的「垃圾時間」中客串登板投球。但上一次有「正港」台灣投手出賽，要追溯到2019年的陳偉殷，當年他為邁阿密馬林魚出賽了45場，都是以後援身份上場。而上一次有台灣投手以先發投手的身份出賽，則是2018年、陳偉殷還在馬林魚固定先發輪值的時候。也就是說，已經有將近五年時間，我們都沒有機會看到台灣投手在大聯盟先發出賽。

上一次有正規的台灣投手在大聯盟出賽，已經是2019年9月28日的事了，陳偉殷投出在馬林魚的最後一場比賽，11天之前則是王維中在海盜的最後一戰。 聯合報系資料照片

今年24歲的鄧愷威，有沒有可能在今年球季首登大聯盟，甚至獲得先發的機會？機會是有的，但這個機會要發生，取決於兩個要素：一是鄧愷威能否持續好投，並進一步改善控球的問題。第二個要素，則是巨人的投手陣容狀況，以及球隊是否能保持在競逐季後賽的行列中。

先談鄧愷威的投球。本季從2A出發的鄧愷威，帳面成績並不算特別出色：在2A先發出賽12場，47.1局的投球，防禦率4.75，K/9值高達12.9，但BB/9也是略高的3.8。升上3A之後，六月投得很掙扎，但在七月漸入佳境。在3A二十幾局的小樣本中，防禦率降到2.92，但仍然大致維持他長期以來的投球型態：三振多、保送也多，主要靠著高品質的速球和犀利的滑球和變速球，讓絕佳的球威和揮空率彌補保送過多的缺點，但也因為如此，用球數多，投球局數往往無法拉長。在最近一場的3A先發出賽，他3.2局的投球就送出九次三振、失兩分、三保送，三振秀讓觀眾看得過癮，但同時用球數多、局數短，可說是非常符合他的投球特性的一場出賽。

事實上，在2021年之前，鄧愷威是一名球速不快、球威平平，但控球很不錯的投手。顯然，鄧愷威在提昇球速的養成過程中，捨棄了原有的控球能力，形成現在較為狂野的投球型態。如果他能在維持球威的同時，慢慢找回過去的控球能力，或許在不遙遠的未來，站穩巨人隊的中後段輪值，是有機會的。

鄧愷威為了增加球速而犧牲控球，本季在小聯盟72局的投球有98次三振是很威猛，但38次保送，14個觸身球、6次暴投則是一大隱憂。 中央社資料照片

而以巨人隊的投手陣容狀況來說，巨人隊目前正經歷一波六連敗的低潮，先發輪值僅有雙王牌韋伯（Logan Webb，ERA+ 124）和科布（Alex Cobb，ERA+ 137）值得信賴，其餘投手如德斯克拉法尼（Anthony DeSclafani，ERA+ 88）、伍德（Alex Wood，ERA+ 86）、史崔普林（Ross Stripling，ERA+ 75）都不甚穩定。上週巨人與國聯東區墊底的華盛頓國民三連戰，韋伯、伍德雙雙被打爆，系列賽被橫掃，巨人輪值深度不夠的問題，在這波低潮中被進一步突顯。

巨人目前在國聯西區與亞利桑那響尾蛇並列第二，落後龍頭洛杉磯道奇四場勝差，目前仍在國聯外卡競逐行列中，進入季後賽的機率仍然很高。在七月底的交易大限前，很可能會藉由交易補強薄弱的先發輪值。據報導，目前效力紐約大都會的去年塞揚獎得主韋蘭德 （Justin Verlander），也是巨人有興趣的交易對象之一。儘管如此，交易成真之前，傳言終究只是傳言。

鄧愷威雖然一直以來都是以先發投手的身份在小聯盟出賽，但他不在大聯盟的四十人名單內，以目前的成績，要以先發投手的身份在大聯盟提供即戰力，似乎還早了點。目前巨人農場可以提供即時支援的先發投手，還有六月才完成大聯盟初登板、目前也在3A的文恩（Keaton Winn），以及即將傷癒回歸小聯盟的頂級新秀哈里森（Kyle Harrison），這些都是排在鄧愷威前面的選項。如果巨人在接下來的球季持續維持競爭力，那麼要在今年看到鄧愷威在大聯盟出賽，機會並不大。

鄧愷威在3A的隊友文恩於6月中時登上大聯盟，5場出賽中有2場先發，戰績是0勝2敗1救援、防禦率4.09。 美聯社資料照片

不過，假設巨人的投手群陸續出現傷兵，或是戰績持續低潮，掉出了外卡的競爭行列，那鄧愷威確實有可能在球季末獲得上大聯盟的機會，甚至在輪值缺人的時候頂上一、兩場先發，都是很有可能的。以鄧愷威速球和滑球為主的投球型態，只要控球能力夠，牛棚的角色也可勝任，在大聯盟擔任長中繼吃局數，或在更關鍵的時刻登場救火，都是很好的經驗磨練。當然，目前最重要的，是希望鄧愷威保持健康、持續在小聯盟投出好成績。或許不久之後，台灣球迷長達四年多的等待，就可以劃下句點。