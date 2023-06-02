阿德巴約領銜落選四天王 士官長想一冠封神的關鍵

一年前在東區決賽失利的巴特勒(Jimmy Butler)信守諾言，帶領熱火繼2020年後再次殺進總冠軍戰。放眼整個季後賽三個系列，士官長用數據，用個人無形的球隊影響力，帶著傷勢奮戰再次體現頂級球星的價值。在巴特勒的領導下，熱火四年內二度叩關兩次總冠軍舞台，並成為史上第二支殺進總冠軍賽的老八傳奇。倘若熱火真的在這樣天時地利人和的時空背景下跌破眼鏡地奪冠，那麼巴特勒一冠封神的歷史地位可想而知。

巴特勒在受訪時霸氣提及熱火將是他職業生涯的最後一件球衣，顯示其忠誠以及和熱火同進退的決心。正因為如此，33歲的巴特勒和球隊尚有兩年合約，且如果按照他四年前效力76人時曾表示將打到35歲就高掛球鞋，那麼今年可能是熱火把握士官長燃燒小宇宙的最佳時機。

巴特勒計畫再打二、三年就要退休，因此再次來到總冠軍賽，他一定會拚盡全力來搶下這個球員生涯的最高榮耀。 美聯社

金塊團隊戰力雄厚，還有以逸待勞的優勢，論先發高度、板凳深度，團隊戰術執行力到能獨挑大樑的人選，金塊各項評比都要優於熱火。陣中有約柯奇(Nikola Jokic)鞏固了其下限，並有著穆雷(Jamal Murray)、波特(Michael Porter Jr.)、葛登(Aaron Gordon)、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)等好手在攻守兩端充滿想像空間的無上限發揮。

面對與先前對手不同等級的強度，巴特勒勢必不容易在身材更好的對手身上點名單打討到便宜，並可能會打得更肉搏、更辛苦。熱火如同像每個系列賽開打前一樣的不被看好，但是，誰知道呢？

熱火堅韌的纏鬥能力，球員關鍵時刻的攻守專注度與巴特勒主宰球賽的霸氣，這些無法以數據量化的環節往往是熱火球賽最難以預測，最具觀賞性的一環。即便巴特勒打了40多分鐘只有兩成的投籃命中率，但他就是可以像在東冠第六戰一樣於關鍵時刻完全變了個人似的拉高作戰強度，差點就能演出逆轉在主場提前收下東區冠軍盃。

除了不能小看士官長與熱火全員的抗壓性與永不放棄的意志，阿德巴約(Bam Adebayo)則是要領銜挺身而出來支援士官長的頭號人選。阿德巴約論身材厚度，高度肯定扛不住金塊內線，熱火防守端必須借重快速的輪轉與無線換防來協防禁區。而阿德巴約也必須在進攻端將發揮出他具備靈活機動性，能抓籃板，能持球推進的特長，去製造球隊快速攻防轉換或者尋求外線機會球，在金塊立足未穩時拉開一波。

還記得在先前「熱火落選者聯盟打敗年度一二隊 綠衫軍不能只依賴雙星」一文中便有提到，東區冠軍賽首場熱火便靠著陣中落選四天王中的文森(Gabe Vincent)、馬丁(Caleb Martin)、斯特魯斯(Max Strus)三人各繳出15分的挹注贏球，並且還不包含沒加入戰局的羅賓森(Duncan Robinson)。

斯特魯斯(左)和馬丁(右)雖然都不是什麼有名的球星，但在季後賽狠起來時連塔圖姆(左二)都害怕。 美聯社

羅賓森在東區決賽繳出場均2.1顆三分球、三分球命中率高達48.4%的表現。文森更在第三戰狂飆全隊最高的29分，東區決賽有51.6%的三分球命中率、場均2.7記三分球。 搖擺人馬丁更是打出攻守全面的身價，七戰平均19.3分6.4籃板，場均投進3.1顆三分彈、三分球命中率48.9%。

這四名落選天王在季後賽從不起眼的角色球員開始，到分擔巴特勒的防守壓力，減輕老將羅瑞(Kyle Lowry)有限的體能負荷，負責看管對方的大鎖等，甚至大放異彩的外圍火力輸出，攻防兩端都帶給球隊巨大幫助，成為熱火致勝功臣。

幾名草根英雄超水準的的發揮是幫助球隊延續今年老八傳奇的關鍵，故事的最終章能否由巴特勒一冠封神的戲劇性結尾。決定性因子，肯定也會落在阿德巴約與落選四天王身上。

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