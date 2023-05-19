熱火落選者聯盟打敗年度一二隊 綠衫軍不能只依賴雙星

今年東西區決賽的對戰組合和2020年如出一轍，彷彿讓人夢回當年的奧蘭多泡泡圈，熱火首戰的驚奇逆轉頗有要重演當年在一片不被看好聲浪中拿下東冠的氣勢。有趣的是，去年熱火在5月17日克服13分落後，逆轉塞爾蒂克搶下東區決賽首勝。一年後，整場處於落後追趕的熱火同樣克服13分差距，成功扳倒奪冠大熱門塞爾蒂克，在波士頓揚長而去。

今年的熱火是繼1999年的尼克後，史上第二支以老八身份闖進東區冠軍賽的球隊。特別是球隊先後傷了赫洛(Tyler Herro)、歐拉迪波(Victor Oladipo)兩名大將後還能一路過關斬將，更讓士官長巴特勒(Jimmy Butler)為季後賽而生的神蹟更添傳奇色彩。奪下首勝後讓熱火在擁有巴特勒時的系列賽首場戰績來到9勝2敗，很難想像這是一支從附加賽一路打到冠軍賽的球隊。巴特勒霸氣的提到他們根本不在乎有沒有人看好他們，他們就是憑藉強悍的信念，用正確的方式，並且相信他們會贏下比賽來面對每一場的新挑戰。

熱火這群球員沒有過人的身材與體能天賦，但在總教練史波史特拉(Erik Spoelstra)具優質傳統的體系培訓下，在士官長的督促與激發中，人人驍勇善戰，連當年選秀的落選球員都能成為陣中不可或缺的致勝功臣。熱火第一場靠著陣中落選大隊三人組均得15分的優異表現幫助球隊取得關鍵的客場勝。馬丁(Caleb Martin)、斯特魯斯(Max Strus)，成功扮演球隊側翼得分要角，無球的跑動積極，接應出手，或突破分球都能來上一手，再來防守專注於壓迫塞爾蒂克的外圍攻擊也很成功。再加上文森(Gabe Vincent)的推進控場與得分，三人分別投進3記三分球，全隊以高達51%的命中率共進帳16顆。

熱火陣中在選秀落選的馬丁(右)、斯特魯斯(左)、文森三位球員不但防守非常賣力，在進攻方面也各貢獻15分，讓赫洛、歐拉迪波缺賽的影響降至最低。 美聯社

塞爾蒂克是所有季後賽球隊三分球命中率最高(39.3%)，而且能單場命中15顆三分球，但G1卻被熱火壓制到僅34.5%、命中十顆。兩隊在各項團隊數據相去不遠的情況中，三分球的落差成為球賽最大分水嶺。前兩節綠衫軍很有耐心地不斷傳導，前仆後繼地尋求往籃框進攻的機會，在籃底或是罰球線上都收到不錯成效。第三節塞爾蒂克回防偏慢，第一線退防溝通交代不清，熱火藉著幾波的轉換快攻逆轉球賽氣勢。

馬丁、斯特魯斯的外線挹注，阿德巴約(Bam Adebayo)抓下籃板後能一條龍推進的優勢，加上老將羅瑞(Kyle Lowry)和巴特勒適時地挺身而出，全員皆兵的熱火單節打出46比25的高潮。整場比賽熱火的出手分布十分平均，五個人出手在雙位數以上，這讓塞爾蒂克無法有效的重點式針對防守，也是與綠衫軍打法截然不同之處。

熱火下半場縮小防守圈保護內線的策略奏效，同時還原防守的撲防與溝通也很及時，讓塞爾蒂克無法有系統的布局陣地戰。只能倚賴雙核心泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)的面框發動來打機遇戰，但更多的是兩人突破分球後在外圍投掉的畫面。一旦被壓迫外圍命中率往下掉，綠衫軍的比賽就會很辛苦。

即便擁有年度第一、二隊的球星泰托姆、布朗在，兩人力拼40分鐘也依舊繳出30分7籃板與22分9籃板，且命中率不俗，不過全隊有高達47%的投籃出自於兩人手中，凸顯塞爾蒂克的連結配合並不如熱火來的那麼無私與均衡，塞爾蒂克想要贏球，球員的調度要更靈活、頻繁，戰術設計的出手比例也需要再調配。

在熱火打出流暢的團隊合作情況下，塞爾蒂克泰托姆(右)和布朗(左)聯手攻下52分就嫌少了。 美聯社

熱火落選三人組合計貢獻45分，還不包含同樣落選組的羅賓森(Duncan Robinson)今日沒參戰，其表現就直逼泰托姆、布朗總和的52分。加上熱火還有羅瑞15分，與巴特勒全場35分7助攻6抄截5籃板的壓陣。今年獲選年度第二隊的巴特勒在季後賽，特別是決勝時刻根本就是S級巨星，本場在關鍵階段又是連續兩個斷球，助攻隊友三分球，以及自己補上三分球奠定勝基。

塞爾蒂克面對熱火的禁區壓縮防守與包夾，找不到破解之道，只能任憑球星的個人能力看能否率隊開創新局，偏偏本場第四節的泰托姆只骰到一。他在第四節的起伏值得個人與球隊深思，無論是個人調整或是戰術設計與保護。泰托姆可以在前半場僅得一分，第四節單節16分打爆對手，也能在搶七生死戰創紀錄狂砍51分，但是卻可也能像本場決勝節如此低迷，單節三次失誤，跳傳被截球，個人進攻上的心急與猶豫造成走步，第四節總計共是0顆進球0籃板6個罰球，即便是年度第一隊得主，面對這種高強度賽事還是可能打得像路人。

泰托姆在關鍵時代的表現大好好壞，如果其他球員不能挺身而出，那麼管你年度一二隊超級雙星，都要小心被熱火打成喪家之犬了。 美聯社

泰托姆近年都在例行賽年度MVP的討論當中，也拿了年度第一隊證明身價，但是要成為S級巨星，季後賽有待證明的舞台還有很多，想踏上聯盟之巔，眼前突破士官長的天堂路試煉是必須的。

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