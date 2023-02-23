快訊

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖低溫下探8度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／投手調度限制多 胡智爲可能成Key Man

聯合新聞網／ Tzuyi
胡智爲擁有一顆極品變速球，是本屆中華隊最穩的先發投手，而且林岳平總教練對他熟悉。讓胡智為戰力發揮極大值，可能會是中華隊力拚晉級的關鍵。 聯合報系資料照片
胡智爲擁有一顆極品變速球，是本屆中華隊最穩的先發投手，而且林岳平總教練對他熟悉。讓胡智為戰力發揮極大值，可能會是中華隊力拚晉級的關鍵。 聯合報系資料照片

延遲兩年的世界棒球經典賽將於3月8日開打，A組分組賽於台中洲際球場進行，預料再度掀起台灣棒球熱潮。本次賽事，中華隊陣容可謂世代交替，除了張奕及曾仁和因傷無緣參賽外，已是新生代及中生代一時之選。不過一如往常在先發投手環節，仍是有隱憂，除了沒有大投手壓陣，還有官方的投球數限制，調度上面臨極大挑戰。

檢視本屆經典賽預賽賽程，中華隊將於3月5日、6日，連續兩日與中職球隊進行熱身賽。於8日正式開始分組賽，首戰將迎戰巴拿馬隊，休兵一日後於10日至12日連續三天出賽，分別對上義大利隊、荷蘭隊及古巴隊。而投手數的限制，則為以單場比賽投球數為主，熱身賽 49 球、分組賽 65 球、八強賽 80 球、四強決賽 95 球；另外單場比賽投滿 50 球，需休息 4 天才能再出賽；單場比賽投滿 30 球，需休息 1 天才能再出賽；連續兩天比賽皆有出賽，需休息 1 天才能再出賽。

由於分組賽有單場65球限制，平均一局最多只能13球才可投滿5局，如此高張力的賽事，幾乎是不太可能，因此準備雙先發絕對必要。這次賽事少了張奕及曾仁和後，中華隊陣中可以擔任先發投手的是王維中、胡智爲、江少慶鄧愷威、吳哲源、黃子鵬及陳仕朋。另外陳冠宇及呂彥青兩名左投，其實也可以勝任，只是因為他們這兩年返台後，在先發環節表現不如預期，改從牛棚才找回身手。

參考過去中華隊的歷史，先發投手多還是以有旅外經歷的球員擔任，除了他們本身就有實力外，熟悉外籍球員的攻擊型態也會是考量之一。因此預估有大聯盟經歷的王維中及胡智爲，以及最高到3A的江少慶最有機會成為先發，另外現役巨人隊2A的鄧愷威，及陳仕朋則有機會是待命先發，若有臨時有狀況，立刻可以接手。吳哲源、黃子鵬、陳冠宇及呂彥青等先發、後援兩相宜，則會是從三或四局接手的人選。

江少慶(左)及王維中(右)雖然在中職賽場同為落難狀元，但他們本是為大賽而生，短期盃賽絕對是陣中主力先發大將。 聯合報系資料照片
江少慶(左)及王維中(右)雖然在中職賽場同為落難狀元，但他們本是為大賽而生，短期盃賽絕對是陣中主力先發大將。 聯合報系資料照片

中華隊首戰面對巴拿馬隊，雖然歷史上他們表現不突出，但本屆陣容被視為有可能成為黑馬，仍不容小覷。第一戰的投手安排最為重要，主要在於只要投球數控制得宜，後續分組賽仍可出賽。江少慶及鄧愷威在球季中都常出現控球問題，有時會單局爆，不適合在此時就登板，王維中過去有傷病史，應不會讓他短時間內太操。因此胡智爲有機會成為本屆中華隊首役掛帥的主投人選，後續則採投手車輪戰，讓投手群在10日至12日的連三戰都可以出賽。

若首戰的投球數調整得宜，面對後續的三場比賽，個人認為王維中、江少慶及胡智爲將會是先發投手。鄧愷威及陳仕朋都是一時之選，但沒有一級國際賽經驗，調度預料會相對保守，比較有機會成為雙先發第二位投手人選。王維中同是國際賽新兵，但他有大聯盟資歷，可以應付大場面。江少慶在前屆經典賽就有壓制荷蘭隊的經驗，本屆有機會再度對壘。對戰古巴時讓投一休三的胡智爲上場應不是問題，而且這是分組賽最後一戰，後續可以精銳盡出。

大賽先發的壓力並非所有人都扛的住，如果首戰控制得好，胡智爲在第四戰又能出賽，應該會讓中華隊整體投手調度更有彈性。 聯合報系資料照片
大賽先發的壓力並非所有人都扛的住，如果首戰控制得好，胡智爲在第四戰又能出賽，應該會讓中華隊整體投手調度更有彈性。 聯合報系資料照片

中華隊每次在國際賽的先發投手常常都成為關鍵，要能投到預設局數總是難達成，再加上投球數的限制，更讓教練團難為。胡智爲被視為可能繼承嘟嘟成為本土一哥，當然也要接棒扛起大賽的重責。加上這次又是母隊總教練林岳平執掌兵符，更要好好力挺一下，成為中華隊本次賽事的Key Man！

棒球專欄 經典賽 中華職棒 WBC中華隊 林岳平 胡智為 王維中 江少慶 鄧愷威 陳仕朋

相關新聞

身高161挑戰職棒最矮捕手 胡孟智在平鎮受高度關注

平鎮高中高三捕手胡孟智準備投入職棒選秀，身高僅161公分的他不畏懼，有機會挑戰現役職棒最矮的捕手。 在強者如雲的平鎮，胡孟智在當中身材顯得相當突兀，但卻能在先發佔有一席之地，總教練吳柏宏說，如果

熱火找來名將勒夫 能否就此甩開尼克的糾纏？

勒夫（Kevin Love）在和騎士談定買斷合約之後，決定前進南灘加入熱火。有了這名34歲的球星老將，熱火是否能把自己的排名向上推進到前四種子？並且擊退他們的世仇尼克，甩開兩隊本季至今在戰績排名上的糾

經典賽／投手調度限制多 胡智爲可能成Key Man

延遲兩年的世界棒球經典賽將於3月8日開打，A組分組賽於台中洲際球場進行，預料再度掀起台灣棒球熱潮。本次賽事，中華隊陣容可謂世代交替，除了張奕及曾仁和因傷無緣參賽外，已是新生代及中生代一時之選。不過一如

美國隊有心拚衛冕 也要讓經典賽終於「經典」

距離經典賽預賽開打只剩下不到三週，大聯盟官方於二月初公佈了參賽二十支球隊的球員名單。其中，美國、多明尼加和日本被公認是頂級球星最多、戰力最強的三支球隊，上屆拿下亞軍的波多黎各和中美洲強權委內瑞拉，也是

日職／春訓解禁 來去沖繩感受山崎、佐佐木球威

相信2020年初是許多人在疫情前的最後一次出國，相隔3年，疫情影響大幅趨緩，日職終於決定今年開放球迷進場參觀春訓，雖然各隊仍有不同的防疫規範，但至少球迷已經能夠近距離看球員練習，甚至於談話互動，筆者在

天使情義相挺+老闆堅持 長留大谷翔平並非不可能

洛杉磯天使隊的老闆莫雷諾（Art Moreno）去年宣布出售球隊，僅半年時間他又改變主意。春訓他首度公開現身，談話主角不是劍指總冠軍而是大谷翔平，他表示要盡其所能把這位日本球星留在安那罕（Anahei

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦