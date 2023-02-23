經典賽／投手調度限制多 胡智爲可能成Key Man

延遲兩年的世界棒球經典賽將於3月8日開打，A組分組賽於台中洲際球場進行，預料再度掀起台灣棒球熱潮。本次賽事，中華隊陣容可謂世代交替，除了張奕及曾仁和因傷無緣參賽外，已是新生代及中生代一時之選。不過一如往常在先發投手環節，仍是有隱憂，除了沒有大投手壓陣，還有官方的投球數限制，調度上面臨極大挑戰。

檢視本屆經典賽預賽賽程，中華隊將於3月5日、6日，連續兩日與中職球隊進行熱身賽。於8日正式開始分組賽，首戰將迎戰巴拿馬隊，休兵一日後於10日至12日連續三天出賽，分別對上義大利隊、荷蘭隊及古巴隊。而投手數的限制，則為以單場比賽投球數為主，熱身賽 49 球、分組賽 65 球、八強賽 80 球、四強決賽 95 球；另外單場比賽投滿 50 球，需休息 4 天才能再出賽；單場比賽投滿 30 球，需休息 1 天才能再出賽；連續兩天比賽皆有出賽，需休息 1 天才能再出賽。

由於分組賽有單場65球限制，平均一局最多只能13球才可投滿5局，如此高張力的賽事，幾乎是不太可能，因此準備雙先發絕對必要。這次賽事少了張奕及曾仁和後，中華隊陣中可以擔任先發投手的是王維中、胡智爲、江少慶、鄧愷威、吳哲源、黃子鵬及陳仕朋。另外陳冠宇及呂彥青兩名左投，其實也可以勝任，只是因為他們這兩年返台後，在先發環節表現不如預期，改從牛棚才找回身手。

參考過去中華隊的歷史，先發投手多還是以有旅外經歷的球員擔任，除了他們本身就有實力外，熟悉外籍球員的攻擊型態也會是考量之一。因此預估有大聯盟經歷的王維中及胡智爲，以及最高到3A的江少慶最有機會成為先發，另外現役巨人隊2A的鄧愷威，及陳仕朋則有機會是待命先發，若有臨時有狀況，立刻可以接手。吳哲源、黃子鵬、陳冠宇及呂彥青等先發、後援兩相宜，則會是從三或四局接手的人選。

江少慶(左)及王維中(右)雖然在中職賽場同為落難狀元，但他們本是為大賽而生，短期盃賽絕對是陣中主力先發大將。 聯合報系資料照片

中華隊首戰面對巴拿馬隊，雖然歷史上他們表現不突出，但本屆陣容被視為有可能成為黑馬，仍不容小覷。第一戰的投手安排最為重要，主要在於只要投球數控制得宜，後續分組賽仍可出賽。江少慶及鄧愷威在球季中都常出現控球問題，有時會單局爆，不適合在此時就登板，王維中過去有傷病史，應不會讓他短時間內太操。因此胡智爲有機會成為本屆中華隊首役掛帥的主投人選，後續則採投手車輪戰，讓投手群在10日至12日的連三戰都可以出賽。

若首戰的投球數調整得宜，面對後續的三場比賽，個人認為王維中、江少慶及胡智爲將會是先發投手。鄧愷威及陳仕朋都是一時之選，但沒有一級國際賽經驗，調度預料會相對保守，比較有機會成為雙先發第二位投手人選。王維中同是國際賽新兵，但他有大聯盟資歷，可以應付大場面。江少慶在前屆經典賽就有壓制荷蘭隊的經驗，本屆有機會再度對壘。對戰古巴時讓投一休三的胡智爲上場應不是問題，而且這是分組賽最後一戰，後續可以精銳盡出。

大賽先發的壓力並非所有人都扛的住，如果首戰控制得好，胡智爲在第四戰又能出賽，應該會讓中華隊整體投手調度更有彈性。 聯合報系資料照片

中華隊每次在國際賽的先發投手常常都成為關鍵，要能投到預設局數總是難達成，再加上投球數的限制，更讓教練團難為。胡智爲被視為可能繼承嘟嘟成為本土一哥，當然也要接棒扛起大賽的重責。加上這次又是母隊總教練林岳平執掌兵符，更要好好力挺一下，成為中華隊本次賽事的Key Man！