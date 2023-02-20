經典賽／準備雙先發絕對必要 潘威倫、江少慶曾大顯神威

經典賽中華隊投手曾仁和因腰傷調整不及忍痛退賽，由吳哲源遞補，旅美投手鄧愷威可能有所屬美職巨人球團設下的投球數和定位限制，因此，中華隊先發投手人選呼之欲出，就是胡智為、江少慶、王維中、黃子鵬和陳仕朋等5人，其他投手擔任中繼、長中繼和後援，先發投手能否拉長局數並降低失分左右整個戰局走勢。

翻閱過去經典賽中華隊先發投手表現，總計13場比賽只吃了37.2局，平均每位先發投手投了近3局，平均防禦率6.93；如果扣除2013年經典賽王建民先發2場總計12局無失分，其他先發投手平均只投2.1局，防禦率高達10.17。

你沒看錯，如果沒有王建民的話，經典賽中華隊先發投手群幾乎崩盤，鮮少能壓制對手；過去林恩宇、許竹見、潘威倫、李振昌、林岳平、王躍霖、陽耀勳、羅錦龍、郭俊麟、宋家豪、陳冠宇都曾先發，只有許竹見和林岳平不曾旅外。

旅日投手張奕因右肩不適忍痛辭退，近期曾仁和也因傷退賽，少了兩人有沒有差?當然有差，兩人都是能吃局數又有經驗和壓制力的投手，如今無法打其實很傷，另外鄧愷威遲遲未報到，可能要等3月初才會向中華隊會合，屆時狀態是未知數，要扛先發的可能性幾乎等於零。

張奕(圖)因傷退出已對中華隊造成不小的影響，接下來曾仁和也無法上陣，鄧愷威狀況則是未知數，真是屋漏偏逢連夜雨的危機。 聯合報系資料照片

如此一來，中華隊先發投手人選範圍逐漸縮小，胡智為和江少慶應該確定會各扛1場先發，兩名左投王維中、陳仕朋與低肩側投黃子鵬可能會3取2扛先發，清一色都來自中職，屆時能否壓制各隊強力打線有待考驗。

去年例行賽胡智為和江少慶被打擊率都在3成左右，每局被上壘率都接近1.50，壓制力其實都不算太好，王維中投長局數的威力不如短局數，黃子鵬和陳仕朋都是沒速度，很吃準度的投手，可以說，這次中華隊缺乏像王建民這樣的大投手壓陣，曾旅美的這幾位投手也不是處於巔峰時期，整體先發投手戰力是有隱憂存在的。

正因如此，所謂的「第二任先發投手」就顯得相當重要，上屆經典賽對荷蘭，宋家豪先發3.1局失4分，江少慶接手4.1局無失分，完全止住失血，也讓中華隊反攻超前比分，只可惜牛棚無法守成慘遭逆轉勝，無論如何，這一戰算是「雙先發」非常成功的案例，也是江少慶在國際賽成名的開始。

2013年的經典賽也很經典，當時對手同樣是荷蘭，王躍霖先發只撐1.1局掉3分，潘威倫接手硬是扛了4.2局無失分，最終中華隊逆轉勝，那一戰陽岱鋼轟兩分砲很風光，但最大致勝功臣絕對是勝投潘威倫；如果加上2006年潘威倫對中國先發4局無失分奪勝，經典賽史上中華隊所拿到3勝，潘威倫就包辦2勝，另1勝是2013年王建民對澳洲先發6局無失分拿到勝投。

中華隊過去在經典賽能先發滿5局並拿到勝投的投手，僅僅就王建民一人，中華隊可能場場都要準備雙先發來應戰。 歐新社資料照片

今年經典賽中華隊先發投手戰力並不算強勢，能否吃下足夠局數並壓低失分值得觀察，所謂的「第二任先發投手」每一場都有在場邊待命的必要性，如果先發投手鎮不住場面，他們接手登板可能是左右勝負的關鍵因子，當年潘威倫已經示範過一次，重要性其實不亞於先發投手。