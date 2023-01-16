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沒有大投手壓陣 經典賽中華隊關關難過

聯合新聞網／ Ramos
2013年經典賽王建民先發兩場都沒有失分，是最讓球迷終身難忘的精彩比賽，球迷也都非常期待本屆賽事能有先發投手接棒中華隊王牌。 歐新社資料照片
2013年經典賽王建民先發兩場都沒有失分，是最讓球迷終身難忘的精彩比賽，球迷也都非常期待本屆賽事能有先發投手接棒中華隊王牌。 歐新社資料照片

日前WBC經典賽中華隊公布36人集訓名單，陣容堪稱一時之選，能選進的好手都已在陣中，應該沒有太多遺珠之憾，然而，先發投手戰力依舊是隱憂，中華隊能否打進八強複賽，先發投手表現絕對是重要因子。

先發投手有多重要？攤開經典賽中華隊征戰史，上屆2017年首戰以色列，先發投手郭俊麟只撐0.2局就退場，被敲出6支安打，另有4次保送，總計掉4分吞下敗投，中華隊以7:15不敵以色列。

第3戰對地主南韓，陳冠宇先發只投1.1局就因手指破皮退場，前兩局被對手豪取6分，最終延長賽打到第10局中華隊以3分之差落敗。

2009年經典賽李振昌對南韓先發只解決1人次，失6分苦吞敗投，中華隊0:9慘敗；2006年首屆經典賽對日本，許竹見先發只撐1局失3分就被KO下台，中華隊3:14慘敗。

李振昌在2009年經典賽對南韓之戰先發，一開賽就遇上亂流，僅解決1人次就失掉6分。 歐新社資料照片
李振昌在2009年經典賽對南韓之戰先發，一開賽就遇上亂流，僅解決1人次就失掉6分。 歐新社資料照片

從許竹見、李振昌、陳冠宇到郭俊麟，經典賽中華隊先發投手只要壓制不住對手或無法吃下一定局數，結局都是落敗收場。相反地，2013年經典賽王建民對澳洲、日本都先發6局掌控全局，最後順利收拾澳洲，對日本雖輸球，不過打出一場史詩級的戰役，令球迷回味再三。

回到今年經典賽，由於大會規定投手有第1輪單場最多65球，投50球以上要休息4天，投30球以上要休息1天，連續2場出賽強制休息1天等規定，因此，中華隊總教練林岳平已規劃預賽4戰，單場都要準備雙先發應戰，等於有8名先發投手；餅總也提前亮牌，包括鄧愷威、吳哲源、黃子鵬曾仁和王維中胡智為江少慶陳仕朋都是先發投手人選。

然而，這屆經典賽中華隊並沒有像王建民這樣的大投手壓陣，關鍵首戰對巴拿馬要派誰先發？現在討論或許還太早，但上述8人要挑其中2人「雙先發」，恐怕都不是太有把握。

黃子鵬是去年中華職棒防禦率王，控球與續航能力都是本土投手中的佼佼者，雖然較缺乏國際賽經驗，但經典賽預賽是在國內比賽，可以期待他能保持大將之風。 聯合報系資料照片
黃子鵬是去年中華職棒防禦率王，控球與續航能力都是本土投手中的佼佼者，雖然較缺乏國際賽經驗，但經典賽預賽是在國內比賽，可以期待他能保持大將之風。 聯合報系資料照片

別忘了，這屆台灣區A組預賽對手巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴都有許多大小聯盟球員助陣，如果這樣的說法有點模糊，只要把這4隊看做是上屆的以色列就好，當時參戰的胡金龍曾說，「以色列根本就是美國隊。」

沒錯，中華隊的對手絕對不好惹，這也更凸顯我們先發投手戰力的重要性。黃子鵬和吳哲源去年在中職都投出亮眼成績單，但在國際大賽舞台，兩人能否頂住壓力發揮實力值得觀察。

鄧愷威去年在美職巨人2A戰績6勝12敗、防禦率5.22，136.1局投球出現103次四死球，發生22次暴投，無論投球內容和控球都不理想，江少慶去年防禦率高達4.70，兩人季賽狀態低迷，經典賽是否能一甩陰霾爆氣演出也是關注焦點。

曾仁和、王維中、胡智為都上過大聯盟，面對歐美打者不陌生，屆時必須借重他們的經驗值壓制對手，只是他們返台後並沒有展現洋投等級的王牌身手，經典賽是將3人最佳試煉場。

王維中在大聯盟曾出賽47場，也曾在韓國職棒投過一季，對上歐美打者有較豐富的經驗。 圖／味全龍隊提供
王維中在大聯盟曾出賽47場，也曾在韓國職棒投過一季，對上歐美打者有較豐富的經驗。 圖／味全龍隊提供

順帶一提，過去經典賽中華隊打過13場比賽，累計戰績3勝10敗，對中國、澳洲、荷蘭各拿1勝，這13戰中華隊先發投手依序是林恩宇、許竹見、潘威倫(以上第一屆)、李振昌、林岳平(以上第二屆)、王建民、王躍霖、陽耀勳、王建民、羅錦龍(以上第三屆)、郭俊麟、宋家豪、陳冠宇(以上第四屆)，總計12人曾在經典賽擔任中華隊先發投手。

結果，只有首屆經典賽潘威倫對中國，還有第3屆經典賽王建民對澳洲，這兩人曾拿下先發勝投，這屆會不會有強投冒出頭，3月見分曉。

棒球專欄 經典賽 中華隊 黃子鵬 曾仁和 王維中 胡智為 江少慶 陳仕朋

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