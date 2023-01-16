沒有大投手壓陣 經典賽中華隊關關難過
日前WBC經典賽中華隊公布36人集訓名單，陣容堪稱一時之選，能選進的好手都已在陣中，應該沒有太多遺珠之憾，然而，先發投手戰力依舊是隱憂，中華隊能否打進八強複賽，先發投手表現絕對是重要因子。
先發投手有多重要？攤開經典賽中華隊征戰史，上屆2017年首戰以色列，先發投手郭俊麟只撐0.2局就退場，被敲出6支安打，另有4次保送，總計掉4分吞下敗投，中華隊以7:15不敵以色列。
第3戰對地主南韓，陳冠宇先發只投1.1局就因手指破皮退場，前兩局被對手豪取6分，最終延長賽打到第10局中華隊以3分之差落敗。
2009年經典賽李振昌對南韓先發只解決1人次，失6分苦吞敗投，中華隊0:9慘敗；2006年首屆經典賽對日本，許竹見先發只撐1局失3分就被KO下台，中華隊3:14慘敗。
從許竹見、李振昌、陳冠宇到郭俊麟，經典賽中華隊先發投手只要壓制不住對手或無法吃下一定局數，結局都是落敗收場。相反地，2013年經典賽王建民對澳洲、日本都先發6局掌控全局，最後順利收拾澳洲，對日本雖輸球，不過打出一場史詩級的戰役，令球迷回味再三。
回到今年經典賽，由於大會規定投手有第1輪單場最多65球，投50球以上要休息4天，投30球以上要休息1天，連續2場出賽強制休息1天等規定，因此，中華隊總教練林岳平已規劃預賽4戰，單場都要準備雙先發應戰，等於有8名先發投手；餅總也提前亮牌，包括鄧愷威、吳哲源、黃子鵬、曾仁和、王維中、胡智為、江少慶和陳仕朋都是先發投手人選。
然而，這屆經典賽中華隊並沒有像王建民這樣的大投手壓陣，關鍵首戰對巴拿馬要派誰先發？現在討論或許還太早，但上述8人要挑其中2人「雙先發」，恐怕都不是太有把握。
別忘了，這屆台灣區A組預賽對手巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴都有許多大小聯盟球員助陣，如果這樣的說法有點模糊，只要把這4隊看做是上屆的以色列就好，當時參戰的胡金龍曾說，「以色列根本就是美國隊。」
沒錯，中華隊的對手絕對不好惹，這也更凸顯我們先發投手戰力的重要性。黃子鵬和吳哲源去年在中職都投出亮眼成績單，但在國際大賽舞台，兩人能否頂住壓力發揮實力值得觀察。
鄧愷威去年在美職巨人2A戰績6勝12敗、防禦率5.22，136.1局投球出現103次四死球，發生22次暴投，無論投球內容和控球都不理想，江少慶去年防禦率高達4.70，兩人季賽狀態低迷，經典賽是否能一甩陰霾爆氣演出也是關注焦點。
曾仁和、王維中、胡智為都上過大聯盟，面對歐美打者不陌生，屆時必須借重他們的經驗值壓制對手，只是他們返台後並沒有展現洋投等級的王牌身手，經典賽是將3人最佳試煉場。
順帶一提，過去經典賽中華隊打過13場比賽，累計戰績3勝10敗，對中國、澳洲、荷蘭各拿1勝，這13戰中華隊先發投手依序是林恩宇、許竹見、潘威倫(以上第一屆)、李振昌、林岳平(以上第二屆)、王建民、王躍霖、陽耀勳、王建民、羅錦龍(以上第三屆)、郭俊麟、宋家豪、陳冠宇(以上第四屆)，總計12人曾在經典賽擔任中華隊先發投手。
結果，只有首屆經典賽潘威倫對中國，還有第3屆經典賽王建民對澳洲，這兩人曾拿下先發勝投，這屆會不會有強投冒出頭，3月見分曉。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言