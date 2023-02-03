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「小蛇成長記」陳聖平疫情下無畏挑戰美夢

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
陳聖平代表中華隊於去年參加U23世界盃棒球賽表現出色。 聯合報系資料照
陳聖平代表中華隊於去年參加U23世界盃棒球賽表現出色。 聯合報系資料照

【撰文・鄧心瑜】

美國亞利桑那州，是和台灣有一樣高溫氣候，卻少了潮濕與悶熱漠都，陳聖平「美夢」從這開始，短短幾年在響尾蛇已體驗各式各樣遭遇，碰上疫情、遇上低潮，也在異鄉體會什麼叫靠自己突破，年僅22歲旅美小將正在豐厚羽翼，等待有天翱翔天際。

「去找教練時，他才說就是在等我開口。」陳聖平告訴教練覺得自己是很糟糕打者，但教練一番話讓他重拾信心，「他說最大敵人其實是心理，我給自己太大壓力了，一切都是在做對的事情軌道上，只是還沒展現在成績上罷了。」

首個球季結束，給自己重整機會， 2022新球季重新起步，先從融入隊友開始，陳聖平外表看似樂天又有自信，其實在美國是個怕孤單的大男孩，「不喜歡自己一個人的感覺，看到隊友去吃飯就會說要一起去，隊友點餐我都說跟你吃一樣的，隊友要去哪裡就搭便車，讓自己不要這麼怕生，其實滿有用的，這一年英文進步超多。」

獨自旅美碰到許多問題，當這些困難集結在一起時讓人喘不過氣，那就慢慢將問題拆分後一個一個解決，第一步先融入球隊，開始能和隊友開玩笑相處，生活自然輕鬆許多，更有餘力專注在球場。在低潮與負面情緒為伍過程中，陳聖平領悟了人生道理，「每個人都會遇到坎，要跨過才會成長，如果逃避或不面對，就永遠卡在那邊，所以用爬的也要爬過去。」

而棒球就是這麼神奇，某個瞬間心理的坎突然就跨越了，「能清楚感受到自己快速成長，是大躍進等級，在1A突然手感火燙起來，升到高階 1A安打更是一直出來，感覺球都變大顆了！」陳聖平重築自信，找回積極態度與極具侵略企圖心，縱使這年曾遇過低潮，不過已經懂得如何正面迎接，「教練說很相信我，認為我是這層級最好的打者，所以才安排在第一棒，希望能找到好的狀態，聽完後不想辜負教練信任，讓自己重振信心。」當初遇到的坎很高，可能要花很多時間慢慢爬，不過慢一點又何妨，只要堅定有能越過去決心，就像打倒魔王後自然能「升等」，成長與否自己感受最清楚。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第491期)

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