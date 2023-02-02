球威不再及重疊性高 李振昌、郭天信恐成經典賽遺珠

本屆經典賽中華隊的30人正選名單預計於6日公布，也就是說目前在36人集訓名單中還要再剔除6人，這6人會隨同集訓到18日，以防有球員受傷或其他突發事件需要換人的狀況，而如何決定要捨棄哪6人，不外乎包括近年的表現、功能性以及教練團在集訓期間觀察到的近況，筆者認為下列6人是最有可能成為本季經典賽的遺珠。

首先是投手，在集訓名單中有多達17位投手，從名單上已經看得出來這些投手大致的分工，分為先發、長中繼(雙先發)、短中繼以及最後的終結者，由於經典賽有投手投球限制(第1輪65球、第2輪80球)，能夠擔任先發或長中繼的投手佔比自然就要高一些，純先發有黃子鵬、胡智為、江少慶、王維中、曾仁和及鄧愷威，吳哲源、張奕、陳冠宇及陳仕朋則是可以投較長局數的長中繼，曾峻岳、陳禹勳、林凱威、陳冠偉、李振昌、呂彥青及宋家豪就是專注在一局的短中繼。

以這些投手來看，旅美及旅日球員在月初及月中才會陸續報到，雖然無法就近觀察狀況，應該也不會將他們剔除，純先發及長中繼的人選也不太會更動，且陳冠宇及陳仕朋還擁有左投優勢；把守中華隊最後一道防線的勢必是宋家豪，效力日職樂天的他在前年球季後半段曾代班終結者，面對過的無論是日本或是外籍打者都比中職高上一個等級，是本屆中華隊最具威力的救援投手；因此會被縮減的應該就是短中繼這個部分。

曾峻岳及呂彥青2人年輕有球威，呂又是左投，都會是未來中華隊的常客，而陳禹勳歷經19、20年連兩季的低潮，近兩年又恢復身手，去年以26次中繼成功奪下中繼王，且他在國際賽表現優異，超過10項賽事，累計15局只失1分，防禦率僅有0.60，3人被剔除的可能性很小；剩下的就是林凱威、陳冠偉、李振昌3人。

上季取代李振昌擔任中信兄弟終結者的呂彥青，沒有理由不在中華隊正選名單內。 聯合報系資料照片

林凱威及李振昌都有旅美經驗，但兩人在去年球季也各有問題產生，林凱威在去年下半季加入味全，後援出賽33場，有18次中繼成功，防禦率2.43，WHIP1.20都不錯，對左右打的被打擊率卻有極大差距，對右打不到2成，左打則是在4成左右，季後賽表現也不好；李振昌則因傷影響，雖出賽仍有42場，球威有明顯下降跡象，3.15防禦率、1.10WHIP、5場救援失敗都不算理想，且以短中繼這任務來說，他與其他幾名投手的功能重疊性也很高；奪下去年新人王的陳冠偉則是這次名單內的大黑馬，他擁有犀利的指叉球，46局就投出61次三振，三振率極高，指叉球是不少日本強投在大聯盟生存的武器之一，陳冠偉或許也能在國際賽起到奇兵的功用，因此筆者認為投手部分林凱威及李振昌會被放在30人名單外。

捕手及內野手部分會比較好取捨，即使吉力吉撈．鞏冠的防守有些隱憂，但火力不足的中華隊還是得靠他的砲管，火力極大化也只能讓他蹲捕，林岱安是總教練林岳平的子弟兵，作戰方面的配合熟悉度高，去年攻守大突破，阻殺率在4成以上的戴培峰則是中華隊未來的捕手人選，就算沒上場也能讓他吸收國際賽經驗，去年出賽數是生涯新低，且打擊及阻殺部分都不盡理想的高宇杰，可能無法進入正選名單。

高宇杰上季打擊、阻殺表現都不理想，被剔除機會大。 聯合報系資料照片

內野手有9人，也是旅外球員佔最多的部分，張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲可說是保障名單內，王威晨是台灣隊長，他與江坤宇、范國宸都是單一守備位置的球員，即使沒有先發，也會是稱職的替補球員，而林立雖說是放在內野手，但林岳平總教練已有規劃將他放到外野，也由於旅外的球員都能防守2個位置以上，岳東華在攻守兩端就顯得功能性不足，是會被剔除的1人。

在36人名單中的外野手多達6人，加上林立轉守外野以求火力最大化，表示將有2名以上的球員被剔除，旅日的王柏融、同獲最佳9人的陳傑憲及陳晨威，都是打跑守三拍子球員，陳傑憲進職棒後有多次國際賽經驗，陳晨威在去年季末包括季後賽的打擊狀況極佳，3人預料都會是正選，雙陳沒有先發也能代跑代守；林安可雖然因傷在去年季中才上場，但仍有一定的打擊表現，在長程砲火缺乏的中華隊，他會是關鍵時刻代打的首選(如果林立先發的話)，至於郭天信雖然上季打出聯盟第2多的138支安打，25次盜壘僅輸給陳晨威，打擊率也超過3成，季後還囊括了最佳9人及金手套雙料大獎，不過他與雙陳的型態類似度、重疊性太高，去年打出個人生涯年的成晉也是同樣的狀況，2人成為遺珠的可能性很高。