中職／富邦棒籃皆採美式經營 悍將卻難複製勇士王朝經驗

中華職棒上個球季結束後，富邦悍將依舊有大規模的人員異動，再度成為休賽季最具話題的球隊。其中從興農時期就在陣中的教練余文彬、鄭兆行、陳威志、蔡明晉都離隊，球員林益全、張耿豪、林琨笙則是戰力外，另外包含有旅外經驗的陳鴻文、王躍霖、洪聖欽、林柏佑、林逸翔、陽耀勳等，都不在60人保留名單，最後共計23人離隊。

這樣大規模且包含眾多球星在內的人事異動，除了涉及違法事件外，過去在中華職棒從未出現，即便昔日的中信冰風暴，離隊人數都不及這次一半。以感情面來講，富邦這波操作著實讓牛迷、悍將迷憤怒又傷心，覺得球團是在抹去球隊的歷史。然而以球團角度而言，他們必須改善勞逸不均的情況，去年球季坐領高薪的球員打出慘烈的戰績，反而是許多年輕球員跳出來，才讓球隊展現競爭力。

中華職棒職業棒球選手契約書第22條註明：「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」但如果是自由球員則不會受到這個規定限制，因此球團若要大幅度調整某位球員薪資，除非雙方早有共識，否則只能先把球員放到保留名單外才可以進行。因此包含林益全、陳鴻文、王躍霖等高薪球員，富邦都是先戰力外，後續仍進行議約。實際上這個有點類似美國職棒大聯盟球員換約的期限，許多球隊為了名額考量、薪資考量等，會先釋出球員，再另外簽回球員。曾經在2019年登上大聯盟的黃暐傑，當年底就是沒有獲德州遊騎兵隊換約，並成為自由球員，不過他很快就與球隊簽下小聯盟合約，最後還是回到德州。

富邦想要靠著保留名單外不受降薪幅度限制來與老將議約，結果林益全、陳鴻文、王躍霖都沒留下，只剩高國輝還在陣中了！ 聯合報系資料照片

此外球隊若是考量要進行大幅換血，或是即將更換經營團隊，也都可能讓看板球星離隊，重新再打造一支勁旅。像是2016年總算打破山羊魔咒的芝加哥小熊，從2020年起陸續進行換血，布萊恩(Kris Bryant)、貝茲(Javier Báez)、金布瑞爾(Craig Kimbrel)、瑞佐(Anthony Rizzo)等大牌球星都先後離隊。2017年底的邁阿密馬林魚換了經營團隊後開始大拍賣，出清史丹頓(Giancarlo Stanton)、高登(Dee Gordon)、歐蘇納(Marcell Ozuna)、葉力奇(Christian Yelich)等名將。而富邦悍將長期被視為師老兵疲，亟欲進行年輕化，加上去年更換領隊，幾波操作都是效法美職。

除了球員以貢獻值為導向外，富邦過去的簽約操作也非常美式風格，而且是接近邪惡帝國的模式。對於有機會網羅的大咖教練、球星時，都會把握機會，過去他們就逢低買進遭到兄弟戰力外的陳鴻文、蔣智賢等即戰力球員。後來他們在桃猿轉賣之時，順利搶走洪一中為首的數位冠軍教練團成員。

這麼多的美式風格操作在中職確實少見，但富邦球團經營籃球隊已是得心應手。2007年富邦集團先以台灣大名義經營，2012年就曾進行大規模的挖角動作，一口氣從台啤隊帶走陳世念、何守正、吳永仁、鄭人維等主力球員，雖戰績大躍進，卻始終欠約臨門一腳。至2014年正式納入旗下並改名富邦勇士，2016年他們再度展開挖角行動，先從找來當時多屆MVP球員蔡文誠，後又網羅許晉哲總教練，總算在2018-19球季拿下球隊首座總冠軍。球隊為了進軍職業，之後又陸續網羅林志傑、曾文鼎等大咖球星，至今已順利獲得P. LEAGUE+職籃二連霸。

富邦勇士跟悍將一樣採用美式風格經營，挖角好手向來不手軟，一旦換血幅度又超大，但兩者大環境不同，籃球成功打造王朝，棒球卻仍在重建中。 聯合報系資料照片

然而棒球及籃球畢竟有諸多不同，職棒場上所需的球員相對較多，交易及自由市場卻遠不如職籃熱絡，甚至可說是十分冷清。富邦勇士把握良機，已塑造成不少球員非常想要投靠的球隊，但富邦悍將過去在葉總、洪總時代曾被一片看好，可惜戰績沒有把握，而且幾波操作又顯得無情。現在球團雖然表示給球員開出條件沒有輸，但每則消息都是Thank You。富邦球團在棒球及籃球都採美式職業球隊的方式經營，不過市場環境不同，悍將恐怕短時間內很難複製勇士王朝經驗。