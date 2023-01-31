鵜鶘誇張8連敗 只能等待救世主回歸！

30天前，鵜鶘23勝12敗，勝率6成57西區排第二，這是鵜鶘隊史最佳時刻。當時鵜鶘全隊都很健康，防守效率第四，進攻效率第六。當時鵜鶘三巨頭前鋒威廉森(Zion Williamson)、射手麥凱倫(CJ McCollum)、前鋒英格倫(Brandon Ingram)都很健康同時出賽，場均得分20分+。211公分中鋒瓦藍丘納斯(Jonas Valanciunas)禁區擎天一柱，擋拆、掩護、防守、籃板都是聯盟最頂級長人，這支出人意表年輕球隊快速崛起，志在西冠。

鵜鶘教練格林(Willie Green)少年老成，是新生代教練佼佼者，執教表現、整合能力和挖掘角色球員潛能很有一套，出色用人和改善鵜鶘防守，備受稱道。

過去30天，鵜鶘先後傷了英格倫、威廉森兩大核心主力，最近16戰3勝13敗，其中威廉森缺陣的比賽鵜鶘3勝11敗。鵜鶘目前戰績26勝25敗，勝率5成1，排名掉到西區第八。

字母哥(右)在鵜鶘中鋒瓦藍邱納前快意灌籃，他只打了30分鐘就輕鬆拿下50分，率領公鹿以25分之差狂電鵜鶘！ 美聯社

鵜鶘四周內從西區排名第二掉到第八，核心主力傷病是最大原因。威廉森已經傷停14場，進攻端少了爆發力、關鍵球和禁區得分，鵜鶘團隊幾乎失去支撐，戰績一路下滑，最近吞下八連敗。

「我們的防守還可以，但進攻端少了威廉森，外線射手空間和禁區得分都受到影響，威廉森在球隊戰術體系至為關鍵，他是得分終結者，更是空間創造者，我們必須在打好防守同時，還得儘快適應沒有威廉森的日子」鵜鶘教練格林對鵜鶘下半季仍充滿信心。

威廉森今年球季打出年度MVP表現，一旦威廉森重回輪換陣容，鵜鶘仍是一支非常完整爭冠級別球隊。威廉森今年場均26分、7籃板、4.6助攻，投籃命中率6成，三分命中率也有3成68水準表現，都是生涯最佳表現。

威廉森就是鵜鶘「救世主」，因為鵜鶘教練格林已經做到他該做的工作，即使最近吞下八連敗，過去16戰3勝13敗，但鵜鶘防守效率還是聯盟第五，排名前段班，失分控制得宜。鵜鶘眼前最大危機是進攻得分，少了威廉森在禁區翻江倒海，創造外線射手空間和反擊，鵜鶘進攻和三分線射手都遇上很大麻煩。

鵜鶘前鋒威廉森一度帶領球隊衝上西區第二名，但他一受傷，鵜鶘馬上就變成待宰的鷦鷯。 美聯社資料照片

做為鵜鶘救世主，威廉森擁有比當年戴維斯( Anthony Davis)更出色隊友、體系和爭冠條件。威廉森如今擁有兩名場均20分+明星級隊友英格倫、麥凱倫，還有聯盟最頂級中鋒瓦藍邱納斯，場均14.5分、9.8籃板，還有一群身高、運動能力和功能性完整前鋒側翼，203公分鋒衛墨菲、201公分小前鋒馬歇爾、201公分得分後衛瓊斯、203公分禁區籃板前鋒南斯都是輪換陣容即戰力，防守、對位、身材、運動能力全部擁有對戰優勢。

鵜鶘整個上半季防守效率都維持聯盟前五，很不簡單，這是鵜鶘教練格林最出色執教表現。另外角色陣容完整，球星級組合被普遍低估，還有近乎完美板凳深度，不缺大個子，鵜鶘已經具備顛覆西區，狙擊東區完整陣容。

NBA比實力、天賦、防守，但有時候還需要多一些運氣。威廉森生涯打了四個賽季，第一年只出賽24場，第二年61場，第三年整季傷停報銷，今年第四季迄今也只出賽29場(缺陣22場)，出勤率五成多一點，生涯出賽率不到五成，當然無法帶領鵜鶘突破重圍。

鵜鶘小前鋒英格倫(右)本季也僅打17場比賽，他與威廉森的健康狀況已成為球隊很大的隱憂。 美聯社

年輕鵜鶘已經具備所有成為爭冠球隊元素，包括：第一流防守、出色教練、三巨頭球星組合、一流中鋒長人、側翼+功能性球員陣容完整，只要威廉森健康歸隊，鵜鶘在西區又可以興風作浪，狙殺巨人。

原本我認為太陽是西區季後賽隱形最大殺手，現在看起來鵜鶘似乎更加可怕，擁有各種無法預期的可能。威廉森的健康決定鵜鶘上限，他是紐奧良鵜鶘救世主，卻也是鵜鶘最不安定因素。