快訊

18縣市低溫特報！ 新竹僅4度 周末鋒面到 中部以北有雨

鵜鶘誇張8連敗 只能等待救世主回歸！

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
主將威廉森的缺賽對鵜鶘造成重大的影響，僅僅一個巫師中鋒葛佛(左)就讓鵜鶘禁區被殺得人仰馬翻！ 美聯社
主將威廉森的缺賽對鵜鶘造成重大的影響，僅僅一個巫師中鋒葛佛(左)就讓鵜鶘禁區被殺得人仰馬翻！ 美聯社

30天前，鵜鶘23勝12敗，勝率6成57西區排第二，這是鵜鶘隊史最佳時刻。當時鵜鶘全隊都很健康，防守效率第四，進攻效率第六。當時鵜鶘三巨頭前鋒威廉森(Zion Williamson)、射手麥凱倫(CJ McCollum)、前鋒英格倫(Brandon Ingram)都很健康同時出賽，場均得分20分+。211公分中鋒瓦藍丘納斯(Jonas Valanciunas)禁區擎天一柱，擋拆、掩護、防守、籃板都是聯盟最頂級長人，這支出人意表年輕球隊快速崛起，志在西冠。

鵜鶘教練格林(Willie Green)少年老成，是新生代教練佼佼者，執教表現、整合能力和挖掘角色球員潛能很有一套，出色用人和改善鵜鶘防守，備受稱道。

過去30天，鵜鶘先後傷了英格倫、威廉森兩大核心主力，最近16戰3勝13敗，其中威廉森缺陣的比賽鵜鶘3勝11敗。鵜鶘目前戰績26勝25敗，勝率5成1，排名掉到西區第八。

字母哥(右)在鵜鶘中鋒瓦藍邱納前快意灌籃，他只打了30分鐘就輕鬆拿下50分，率領公鹿以25分之差狂電鵜鶘！ 美聯社
字母哥(右)在鵜鶘中鋒瓦藍邱納前快意灌籃，他只打了30分鐘就輕鬆拿下50分，率領公鹿以25分之差狂電鵜鶘！ 美聯社

鵜鶘四周內從西區排名第二掉到第八，核心主力傷病是最大原因。威廉森已經傷停14場，進攻端少了爆發力、關鍵球和禁區得分，鵜鶘團隊幾乎失去支撐，戰績一路下滑，最近吞下八連敗。

「我們的防守還可以，但進攻端少了威廉森，外線射手空間和禁區得分都受到影響，威廉森在球隊戰術體系至為關鍵，他是得分終結者，更是空間創造者，我們必須在打好防守同時，還得儘快適應沒有威廉森的日子」鵜鶘教練格林對鵜鶘下半季仍充滿信心。

威廉森今年球季打出年度MVP表現，一旦威廉森重回輪換陣容，鵜鶘仍是一支非常完整爭冠級別球隊。威廉森今年場均26分、7籃板、4.6助攻，投籃命中率6成，三分命中率也有3成68水準表現，都是生涯最佳表現。

威廉森就是鵜鶘「救世主」，因為鵜鶘教練格林已經做到他該做的工作，即使最近吞下八連敗，過去16戰3勝13敗，但鵜鶘防守效率還是聯盟第五，排名前段班，失分控制得宜。鵜鶘眼前最大危機是進攻得分，少了威廉森在禁區翻江倒海，創造外線射手空間和反擊，鵜鶘進攻和三分線射手都遇上很大麻煩。

鵜鶘前鋒威廉森一度帶領球隊衝上西區第二名，但他一受傷，鵜鶘馬上就變成待宰的鷦鷯。 美聯社資料照片
鵜鶘前鋒威廉森一度帶領球隊衝上西區第二名，但他一受傷，鵜鶘馬上就變成待宰的鷦鷯。 美聯社資料照片

做為鵜鶘救世主，威廉森擁有比當年戴維斯( Anthony Davis)更出色隊友、體系和爭冠條件。威廉森如今擁有兩名場均20分+明星級隊友英格倫、麥凱倫，還有聯盟最頂級中鋒瓦藍邱納斯，場均14.5分、9.8籃板，還有一群身高、運動能力和功能性完整前鋒側翼，203公分鋒衛墨菲、201公分小前鋒馬歇爾、201公分得分後衛瓊斯、203公分禁區籃板前鋒南斯都是輪換陣容即戰力，防守、對位、身材、運動能力全部擁有對戰優勢。

鵜鶘整個上半季防守效率都維持聯盟前五，很不簡單，這是鵜鶘教練格林最出色執教表現。另外角色陣容完整，球星級組合被普遍低估，還有近乎完美板凳深度，不缺大個子，鵜鶘已經具備顛覆西區，狙擊東區完整陣容。

NBA比實力、天賦、防守，但有時候還需要多一些運氣。威廉森生涯打了四個賽季，第一年只出賽24場，第二年61場，第三年整季傷停報銷，今年第四季迄今也只出賽29場(缺陣22場)，出勤率五成多一點，生涯出賽率不到五成，當然無法帶領鵜鶘突破重圍。

鵜鶘小前鋒英格倫(右)本季也僅打17場比賽，他與威廉森的健康狀況已成為球隊很大的隱憂。 美聯社
鵜鶘小前鋒英格倫(右)本季也僅打17場比賽，他與威廉森的健康狀況已成為球隊很大的隱憂。 美聯社

年輕鵜鶘已經具備所有成為爭冠球隊元素，包括：第一流防守、出色教練、三巨頭球星組合、一流中鋒長人、側翼+功能性球員陣容完整，只要威廉森健康歸隊，鵜鶘在西區又可以興風作浪，狙殺巨人。

原本我認為太陽是西區季後賽隱形最大殺手，現在看起來鵜鶘似乎更加可怕，擁有各種無法預期的可能。威廉森的健康決定鵜鶘上限，他是紐奧良鵜鶘救世主，卻也是鵜鶘最不安定因素。

NBA專欄 NBA 鵜鶘 威廉森 英格倫

相關新聞

鵜鶘誇張8連敗 只能等待救世主回歸！

30天前，鵜鶘23勝12敗，勝率6成57西區排第二，這是鵜鶘隊史最佳時刻。當時鵜鶘全隊都很健康，防守效率第四，進攻效率第六。當時鵜鶘三巨頭前鋒威廉森(Zion Williamson)、射手麥凱倫(CJ

庫茲馬本季大展身手 對續約巫師信心滿滿

日裔球員八村壘透過交易前往洛杉磯後，華盛頓巫師隊下一步動作備受各方關注，球團很可能在未來兩周針對編制成員談約，球季結束成為自由球員的庫茲馬（Kyle Kuzma）會走或會留，目前以他向媒體透露的內容觀

都是轉隊尋求機會 熱男松田宣浩、低調林益全同中卻有異

中職從去年延續到今年的真季後賽終於在農曆年前落幕，被富邦放在60人名單外的林益全，經過了幾次的面談及月餘的思考，決定離開富邦轉投統一，而在日職，也有一名台灣球迷熟悉的老將，歷經了與林益全相似的過程，他

日職／歐力士戰力不墜 激出軟銀的80億重金補強

2023年球季補強最積極的球隊毫無疑問就是太平洋聯盟的第一霸主軟銀鷹隊。這個季後他們砸下大約80億日圓補強，再度回到了大家所「熟悉」的軟銀。 這個背景跟他們已經連續兩年錯失洋聯優勝有很大的關係，

非典型外野手大軍壓陣 經典賽中華隊另類亮點

2023年第5屆WBC經典賽中華隊昨天在斗六球場展開集訓，全力備戰3月開打的正式比賽，攤開中華隊36人集訓名單，6名外野手當中，郭天信、陳傑憲、林安可、陳晨威和王柏融過去都不是「外野底」，因不同狀況轉

想拚史上最高薪 索托長程火力必須再升級

去年交易大限前，國民將當家球星索托（Juan Soto）交易到教士。這樁交易不但堪稱近年來星度最高，未來幾年內恐怕也難有其匹¬——除非今年季中天使真的肯放走即將成為自由球員的大谷翔平。 國民高層

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。