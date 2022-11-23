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中職／挑戰第3度三連霸 中信兄弟明年沒這麼好運

聯合新聞網／ Tzuyi
兄弟今年靠著下半季的努力，再加上一些好運，在總冠軍賽跌破專家眼鏡，橫掃大半球季幾乎一直領先的桃猿，明年他們挑戰三連霸應該不會這麼容易過關了。 聯合報系資料照片
兄弟今年靠著下半季的努力，再加上一些好運，在總冠軍賽跌破專家眼鏡，橫掃大半球季幾乎一直領先的桃猿，明年他們挑戰三連霸應該不會這麼容易過關了。 聯合報系資料照片

一度七年六亞的中信兄弟在2021年擺脫厄運，今年持續展現強大的戰力，順利取得二連冠，而且連續兩年都是以4勝0敗橫掃對手，完全不留給敵隊一點顏面。過去他們曾在1992年至1994年，及2001年至2003年，二度完成三連霸，明年將是隊史第三度挑戰這項榮耀，不過明年恐怕沒這麼好運，可能會碰到更大的阻礙。

中信兄弟在台灣大賽能夠取得勢如破竹的8連勝，與過往靠洋將打天下大不相同，最主要差別在於他們近年農場戰力非常雄厚。其他球隊在主力球員低潮或受傷之時，替補上來的選手戰力常常有所落差，然而這幾年中信年年出現長江後浪推前浪，冒出江坤宇、岳政華、林書逸、陳文杰等好手，他們陸續讓王勝偉、張志豪、周思齊等球星只能成為二軍球員，有源源不絕的新戰力，難怪黃衫軍球迷可以大聲喊出「我爪我驕傲」。

擺脫厄運後，中信兄弟近兩季的運勢也很不錯，他們在台灣大賽碰到的對手恰巧都在季末出了些問題。2021年面對統一7-ELEVEn獅，前一年的兄弟剋星泰迪為參加東京奧運已先行離隊，洋投猛威爾及飛利士都有傷，唯一健康的霸能則對兄弟沒有壓制力，獅隊先發投手群狀況百出，壓制不住兄弟強攻部隊，只能看著黃色綵帶拋下。今年中信兄弟對上樂天桃猿，桃猿本季原本狀況極佳，但最後兩個月他們敗多勝少，主要問題在於頭號先發黃子鵬出現疲累狀況、洋投霸林爵受傷，同樣在先發投手環節出了狀況，最後一路輸輸去。

明年球季中信兄弟的挑戰勢必更大，今年他們上半季就打得十分掙扎，一度陷入洋投迷思，反而是外援紛紛自請離隊，逼不得已改用本土，反而收到不錯的成效。新的球季他們傾向續約功臣福來喜，代表先發輪值將由2至3位本土投手扛下，人選包含吳哲源、鄭凱文、黃恩賜等。不過頭號大將吳哲源今年才首度轉戰先發，又狂吃120局，季末狀況已經不如季中威猛，明年是否會像大部份進步獎球員一樣出現疲勞期？這培養出更多可用之兵才行。

吳哲源今年原本只是先發救火隊，他在下半季的好手感意外成為奪冠功臣，但投球數爆量增加，明年是否還這麼好運就難說了！ 聯合報系資料照片
吳哲源今年原本只是先發救火隊，他在下半季的好手感意外成為奪冠功臣，但投球數爆量增加，明年是否還這麼好運就難說了！ 聯合報系資料照片

在對手方面，樂天桃猿今年虎頭蛇尾，前面衝太快，球季後段反而略顯無力。明年他們應該會對戰力做一些調整，包含王溢正、陳冠宇及林子崴等三位左投今年定位都不明，在台灣大賽還想讓王溢正當奇兵，卻調整不及弄巧成拙。他們先發人選眾多，若好好規劃投手定位，明年投手調度應該就不會後繼乏力。另外桃猿今年被失誤害得很慘，原因在於本季進行內野防區調整，林立到二壘、郭嚴文移防三壘、游擊磨練新人馬傑森，當學費都繳完後，明年他們就不是那麼好應付了。

相對於兄弟捨得讓呂彥青專職牛棚，桃猿則持續嘗試讓陳冠宇先發，導致最後左投定位不清，每個投手都調整不到位。 聯合報系資料照片
相對於兄弟捨得讓呂彥青專職牛棚，桃猿則持續嘗試讓陳冠宇先發，導致最後左投定位不清，每個投手都調整不到位。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年的表現，令人丈二金剛摸不著頭緒，上半季慘到一個不行，季末兩個月的戰績竟然是僅次於中信兄弟的球隊，代表這支球隊是有挑戰季後賽的實力。悍將上半季狀況不佳，問題可能出在去年球季結束後，球隊群龍無首，連秋訓都取消，延後了整體調整時程，接下來又碰到一套完全新的訓練模式，導致多花了好多時間調適。在丘總已經找到球隊使用說明書後，悍將現已經提早做準備，可以期待明年會更有能力攪亂戰局。

統一7-ELEVEn今年上半季還能緊咬戰績，下半季則是一瀉千里，跟富邦的表現完全對調。主要原因還是受到傷兵影響，他們整隊今年有傷得比沒傷的還多，包含火力供給主要來源的外野三帥，以及先發投手布雷克、古林睿煬都幾乎數個月無法上場，本季戰績一直為傷所苦。不過獅隊大部份傷兵在新的球季開打前都可望歸隊，只要外援補強得宜，仍是有能力挑戰霸業的球隊。

統一的傷兵潮非常嚴重，幾乎整季都只有一半的一軍戰力出賽，但大部分傷兵明年都可以歸隊，仍會是一支可怕的雄獅勁旅。 聯合報系資料照片
統一的傷兵潮非常嚴重，幾乎整季都只有一半的一軍戰力出賽，但大部分傷兵明年都可以歸隊，仍會是一支可怕的雄獅勁旅。 聯合報系資料照片

味全龍明年將是重返中職的第三個球季，他們本季已晉級季後挑戰賽，還取得一勝，表現比樂天還亮眼，展現初生之犢不畏虎的氣勢。他們的本土投手群、打擊群及外援其實都有不錯的表現，過去只是不夠穩定。少了新人期的生澀、二年級生陣候群等問題，明年應當會更進一步，不無可能直接挑戰台灣大賽。

兄弟象時期，只要球隊二連冠，最後都順利拿下三連霸。現在各隊已經建立農場制度，加上外援都很大咖，常會有意想不到的奇兵，要長期維持霸業並不容易。這兩年中信兄弟實力確實不凡，拿下總冠軍值得讚許，不過三分天註定、七分靠努力，不會連年都這麼巧，每次對手季末狀況不好或是傷兵累累，想要奪下三連霸殊榮，明年恐怕不是這麼容易囉！

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 樂天桃猿 味全龍 統一獅 富邦悍將

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