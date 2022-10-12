中職／丘總找到使用說明書 悍將全面提升不再軟趴趴

今年中職戰況非常特別，沒有一隊是一成不變，上下半季各隊表現都是判若二隊。原本一路獨走的樂天在近期慘遭逆轉，甚至全年戰績第一都不保；一路跌跌撞撞的中信，不但強勢拉尾盤，還有機會挑戰年度王者；味全龍雖幾乎晉級，但近鄉情怯，表現沒有上半年搶眼；統一從獅王變失望，竟連3成勝率都難求；富邦則是倒吃甘蔗，從一勝難求到長期維持5成勝率。

其中最令球迷驚訝的就是富邦悍將，由於上半季表現實在太差，連3成勝率都沒有，導致他們幾乎無緣晉級季後賽。但下半季長期占據第三名，而且以近況而言，他們竟是除了9月狂象外，表現次佳的球隊。9月至今他們拿下14勝10敗2和，是除中信兄弟外，另一支勝率超過5成的球隊，也是在10月唯一沒讓黃衫軍拿走勝利的球隊。

投手表現無疑是富邦最大的進步，上半季防禦率高達4.04，其他隊都是2.96~3.5之間，落差不小。但下半季至今防禦率僅2.89，不但平均每場少1分責失分，還是5隊最佳，而且這還是在痛失羅力的情況下繳出的佳績。主要在於先發投手中陳仕朋找回三年前的好身手，郭俊麟穩定吃局數，新洋投安得勝具有壓制力，加上穩定供輸的范米特，即使江少慶仍在調整中，目前的輪值比上半季優異太多。

另外在牛棚方面，富蘭戈、賴智垣異軍突起，加上王尉永、歐書誠及曾峻岳，打造非常難以突破的鐵牛棚，更別說陳鴻文、李子強等球員也有不錯的表現。這樣的後援陣容，在近四場比賽就展現極佳的優勢，10月6日以再見滿貫逆轉勝、7日延長賽獲勝、8日打滿12局平手、10日完封死敵龍隊，若是上半季遇上這樣艱苦的比賽恐怕一勝難求，但這次竟是4連不敗，進步非常多。

賴智垣的加入，幫助球隊牛棚更為穩定，即使多場比賽先發投手只投五局，悍將也不用擔心後段賽事會被翻盤，投手群安定感提升表現自然就更好。 聯合報系資料照片

打者部份同樣也有顯著的進步，上半季團隊打擊率僅有0.243，全壘打只有18支，都是排名墊底。下半季目前是0.254與各隊差不多，不過全壘打數28支僅次於樂天，同樣進步不少。這主要在於悍將的可用之兵變多，內野多了林澤彬、卡洛斯，又把原本偏內野的工具人們調往外野增加競爭。有競爭就有進步，雖然先發不一定星光熠熠，但打線更有韌性，才打出罕見的再見滿貫逆轉勝。

守備同樣有不小的改變，上半季他們內野手不足的情況讓人記憶猶新，在老將王勝偉挺身而出後，交易來的林澤彬成為二游活棋，讓內野防線趨於穩定，還可以讓于森旭、葉竹軒及莊韋恩改練外野。另外特別的是，原本上半季各隊看到悍將就是狂跑，但下半季戴培峰固定先發蹲捕後，逐漸嶄露不錯的阻殺能力，讓各隊反而不太敢跑，悍將被盜壘的次數銳減成為最少的一隊。

悍將為了林澤彬痛失一名先發投手及一輪大物，但他立刻增加了球隊內野的競爭力，讓王正棠似乎被激勵到而打擊狂飆，球隊已掀起隱形的化學作用。 圖／富邦悍將隊提供

富邦接手球隊以來，總教練從葉君璋、陳連宏、洪一中到丘昌榮，恰巧集其他四隊之大成。今年球團及教練團的大幅度改組，有兄弟、桃猿來的，也有原本悍將老班底，還有業餘及甫退役的好手，教練團本身都需要進行磨合，球員更是需要重新適應迥然不同的指導方式與策略。從去年的嚴謹到今年的活潑，執教風格的差異，或許是富邦調適過久的原因。

Cleveland Guardians今年拿下美聯中區冠軍而重返季後賽，許多台灣球迷期待同名的富邦悍將(Fubon Guardians)也能有機會崛起。以整體而言富邦戰力真的不差，不過長期以來許多球員機會過少，導致內部競爭不多，很難相互激勵掀起化學作用。經歷今年近百場的Try And Error，許多年輕好手竄出，老將及轉隊球員更是積極把握機會，讓球隊季末越打越好，丘總已開始熟悉悍將說明書，球隊開始展現不錯的韌性，或許未來會有更好的成績。