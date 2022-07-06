中職／狂被盜壘仍不易失分 桃猿完美詮釋團隊野球

隨著用球彈性係數的改變，中華職棒今年的比賽與過去打擊年大不相同，各隊用盡辦法想要多得些分數。許多球隊都開始加強戰術這一部份。為了想辦法先得分，推進基本功就很重要，各隊多採用速度戰，連過去比賽多讓球員自由發揮的悍將，今年都開始「跑」戰術。捕手阻殺能力較薄弱的樂天桃猿，則成為各隊的狙擊目標，52場比賽就被跑了68次。

桃猿自從黃浩然退役後，林泓育、廖健富接棒成為主戰捕手，因為阻殺狀況不佳，每年都有許多的跑者想要挑戰。今年球隊啟用張閔勛蹲捕，他的整體表現目前受到教練團讚揚，不過他一直有傳球問題，這部份弱點仍是被攻擊的目標，今年他就被跑了47次，比中信團隊被盜壘還多，他只抓到10次，阻殺率0.213，是聯盟主戰捕手最低的一人。

張閔勛今年雖打出生涯年，但他的阻殺率還是很慘，成為被對方跑者狙擊的目標，所幸隊友夠力，讓大量被盜壘的影響降低許多。 聯合報系資料照片

從理想層面而言，面對桃猿只要上壘，就有很大的機會可以搶攻得點圈，當然也就會增加得分機會，邏輯上這是對戰一大利多。然而回到現實層面，樂天投手群的團隊防禦率仍是五隊最低，場均失分也只有他們低於4分，並沒有因為對手都輕易推進壘包，而有過度失分的情況，看起來各隊還是沒佔到便宜。

桃猿對手狂刷盜壘數據卻討不到太多便宜，最主要在於桃猿的投手群相當沉著穩定，能夠幫助球隊把這個影響降低。桃猿投手群目前暴投僅14次，除了統一有更好的8次以外，中信、富邦分別是26和27次，味全更是多達30次。也就是說除了獅隊以外，其實各隊被對手多攻佔一個壘包的機率沒差太多，減少了自己的錯誤，就能讓比賽回到差不多的基準。味全被盜壘成功及暴投合計70次，甚至比樂天的67次還多。

另外一方面，今年樂天投手的表現不錯，主力球員都很穩定，其中就是被打擊率比較低，即使對方攻佔得點圈，還是沒辦法把人送回來。而且他們投手群還有不錯的三振能力，讓對手打不到，跑者就無法再越雷池一步。他們團隊K9值約6.9，主力中繼朱俊祥甚至高達13，牛棚的豪勁、陳禹勳、許峻暘等都超過7以上，先發的霸林爵、狂威、黃子鵬、曾仁和、陳冠宇或王溢正，都有超過5的水準。即使對手攻佔得點圈，他們只要專心對付打者，發揮三振能力就能夠凍結跑者。

豪勁有很好的三振及抓雙殺能力，對手上壘之後攻勢一樣難以延續，跑者在幾壘對他都沒太大影響。 聯合報系資料照片

再來就是防守上的幫忙，桃猿的投手是滾地球型居多，包含豪勁、狂威都是滾飛比接近2的極端滾地球投手。有很多滾地球，加上他們有守備不錯的二游雙林組合，可以讓球隊在守備上有戰術可運用，甚至可以運用送對方壘包的堆壘來抓雙殺，他們今年就抓到聯盟最多的150次雙殺，讓對手攻勢很容易就瓦解。

投手及守備的團隊合作，幫助球隊降低因為被盜壘所造成的影響，打擊再跳出幫忙，成為球隊贏球的關鍵。即使朱育賢等主力球員陷入低潮，他們依舊擁有聯盟最好的打擊成績，團隊有將近4成的長打率。這說明即使比賽中對手靠盜壘來搶攻得點圈，但他們一棒就有同樣效果，對方並沒有佔到便宜。

被盜壘這麼多還可以有好的成績，除了投、捕手心理建設要很好外，投手、守備及打擊每個環節都必須互相支援。難怪曾豪駒總教練對於上半季暫時領先，認為是關鍵因子是「團結」！桃猿完美詮釋團隊野球，讓被盜壘劣勢完全看不見了！