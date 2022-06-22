中職／悍將開始「跑」戰術　進攻不再死氣沉沉

富邦悍將近年因為戰績每況愈下，讓有奪冠經驗的葉君璋、陳連宏及洪一中都紛紛交出兵符，今年球團大動作更換了領隊，另外找來丘昌榮接任總教練。丘總的到來，讓悍將6年歷史中，就集滿其他四隊教頭，教練、球員不斷的重新磨合，偶有擦出不同火花，球隊每年也都打出不同的風貌。

原本富邦在上半球季沿用去年大部份的主將出賽，孰料許多球員在開季時調整不及，大將們同時低潮，讓球隊陷入一勝難求的狀態，早早就與首位球隊有超過10場勝差。不過這也提早釋放了爭冠壓力，讓新的富邦教練團更大膽著手改革，包含讓本土投手擔任先發、讓年輕打者輪流上一軍出賽，另外一方面就是針對「戰術」的勇於嘗試。

富邦悍將在這幾年戰術執行並不多，但實際上球隊還屬義大時，時任總教練葉君璋因應打擊火力相對較弱的問題，就靠著許多戰術打天下，甚至在台灣大賽智取總冠軍。到了悍將時期，球隊大肆補強，希望打造超強打線，並未著重於戰術部份，去年短打及盜壘成功都是全聯盟最少。然而打擊年時或許戰術效益遠不及一棒擊沉，但去年修正用球恢復係數後，少了戰術的缺點就能突顯出來。

比賽用球恢復係數下修之後，因為球不「彈」了，要能狂攻猛打、大量得分機會減少，許多球隊都開始加強戰術這一部份。為了想辦法先得分，推進基本功就很重要，現在已經沒人再唱「一支安打一直一直打」，這樣得分太難，先靠戰術進佔得點圈，反而成為進攻方最重要的工作。去年中信兄弟就狂用小球戰術，偷點、盜壘、跑打等樣樣來，常常殺得對方措手不及。

中信兄弟不再一味強攻，他們這幾年很會玩小球，偷點、盜壘、跑打等樣樣來，不用長打就可以得分。 聯合報系資料照片

悍將大部份的主將多是屬於強力型打者，但因為受傷、老化等因素，近年長打退化，速度也不快，因此比較難執行戰術。在他們相繼出現低潮後，讓更多年輕好手獲得出賽機會，反而讓教練團可以更靈活出擊。過去三年他們360場比賽中，總共320次盜壘嘗試，平均每場比賽不足1次，洪一中總教練認為球隊盜壘成功率低，所以不會去做失敗率高的事情，因此戰術執行較少，大部分多為林哲瑄、李宗賢、王正棠及申皓瑋等4人所跑出。

不過在今年前46場比賽中，悍將已經嘗試盜壘57次，而且近期賽事幾乎每場都偷跑2次以上。雖然成功率其實與去年差不多，都只有6成多左右，但比去年多了近4成盜壘次數，而且他們多點開花，連不是大家印象中快腿的戴培峰、范國宸都多次盜壘。這不但讓對方投、捕手需要更分心注意，同時幫助球隊擁有更多得點圈的打擊機會，這是悍將最近得分效益提高的原因之一。

戴培峰生涯前三年在一、二軍只偷跑1次，今年已經盜壘成功3次了，現在悍將球員上壘，都可以讓對方投捕分心，對進攻有隱形的幫助。 聯合報系資料照片

除了盜壘外，悍將在犧牲觸擊、高飛球起跑成犧牲打的次數，都是去年的近1.5倍。除了盜壘及犧牲打外，目前可以看到跑者對於壘間推進的積極度增加，雖然造成許多跑壘失誤，但可能是因為太久沒這樣跑，還需要磨練，這些努力已經足以證明富邦教練團針對推進的戰術上有更多的著墨。

雖然無論如何運用戰術，進攻的本質還是球員要能適時擊出安打，才可以累積更多的分數。不過當戰術成功時，可以增加得分機會，並讓對手手忙腳亂，更可能有其他效果。富邦悍將今年開始不再死板板的進攻，開始有更多元的得分策略，雖然戰術執行現在還在繳學費階段中，三不五時會有跑壘失誤，或許經過多次的嘗試經驗後，未來會收到更好的成效。