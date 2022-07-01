墨瑞卸任馬刺一哥 輔佐楊恩能幫老鷹高飛

本季展現全明星身價的馬刺球星墨瑞(Dejounte Murray)，打響了今夏自由市場第一砲，轉戰老鷹的新聞熱度，比起活塞送走葛蘭特(Jerami Grant)更受矚目。市場一派傳聞指出，還有兩年合約的墨瑞並不打算和馬刺續約，也讓黑衫軍高層決定趁著墨瑞(Dejounte Murray)交易價值到達最高點之際來個大破大立。

墨瑞的職業生涯五年來被馬刺寄予厚望成為帕克(Tony Parker)之後的馬刺主控接班人，雖然這中間歷經一年的傷勢缺陣，體能爆發力有所影響，但墨瑞經歷最後馬刺三巨頭時代的餘暉、雷納德轉隊、艾德里奇、德羅展相繼離開球隊的混沌期，墨瑞的名字始終被球團視為新一代的少主在培養。

25歲的墨瑞帶著一票更年輕的黑衫軍，在本賽季衝到附加賽才畫下句點。墨瑞正式帶隊的第一年，繳出21.1分9.2助攻8.3籃板，並以場均兩抄截拿下聯盟抄截王，並且大三元次數僅次於MVP約柯奇(Nikola Jokic)。墨瑞全方位的數據，場上組織與防守端十足的存在感，加上下一季與後年的薪資分別為1600、1700萬美金，對比於他在馬刺的貢獻，簡直物超所值，而這也是讓他的轉隊詢問度在短時間衝高，交易報價來到最高點的主因。

馬刺放眼未來意圖明顯，要放走對薪資空間、球隊戰力都好操作的墨瑞，一度傳出要價不斐，得要四個首輪籤才肯放行。 不過最終，老鷹用了蓋里納利(Danilo Gallinari)，來自黃蜂2023，以及本身擁有的2025、2027首輪皆未受保護的選秀籤加上2026年首輪籤雙方互換，才促成老鷹想看到的楊恩(Trae Young)加墨瑞的雙搭檔。這筆交易對雙方來說，可以說是各取所需，不得不的改變。

前鋒蓋里納利(右)下季就已34歲，對馬刺沒有什麼太大的幫助，但是3個首輪籤可有能讓挑人精準的馬刺撿到鑽石。 歐新社資料照片

馬刺放眼未來 大破大立是正確選擇

以馬刺來說，年輕球員如22歲強森(Keldon Johnson)、21歲瓦塞爾(Devin Vessell)，甚至去年選進的19歲小將普里莫(Joshua Primo)都還需要2到3年成長，在不做大變動的情況下，很可能會由打出身價的墨瑞持續單核心帶隊，而這樣的陣容並不容易讓他們在西區闖進季後賽，甚至是未來能見度不高。 西區年輕的灰熊、灰狼、獨行俠每個都是馬刺不好惹的對手，且團隊陣容相較馬刺更加齊全。

屆時就算留隊的墨瑞願意續約，價碼也絕不僅於此。制服組今年當機立斷的送出他們黑暗期少主養成計畫的墨瑞，連同這次交易案，馬刺未來4年擁有9個首輪籤，放眼2023選秀大年，並預計將以這批22歲左右的年輕梯次打造下個世代的馬刺，在波波維奇的領軍之下，這是正確的重建起步。

小前鋒強森將成為馬刺下季的新任主將，等待未來幾年能有大批優質新秀加入，這樣的做法是比目前不上不下的困難更有前瞻性。 歐新社資料照片

老鷹想衝擊東區 必須有所改組

對於老鷹這邊而言，放掉不在未來藍圖的老將蓋里納利、犧牲掉的球隊未來的可塑性，雖然有點疑慮，但專注能贏球的當下，老鷹勢必還需要做出改變。過去幾年球隊已確立了楊恩、杭特(De'Andre Hunter)的年輕核心，且球隊在前季以東區第五爆冷殺進東區冠軍賽，就表示這批球員是有能力到達那般高度的。但是本季老鷹在卻連季後賽大門都跨不進，這在這季凸顯了楊恩被各隊解析、封鎖的效應。

老鷹球團若想把握年輕核心的黃金歲月，季外做出陣容上的有感改組也是預料中的事情，畢竟東區現在有公鹿、熱火、七六人、塞爾蒂克，想靠原陣容竄出頭真的難度不小。老鷹找來墨瑞很可能只是今夏的第一步棋，謠傳送走柯林斯(John Collins)是很有機會發生的事。

老鷹大前鋒柯林斯成長停滯，近年整體表現是不進反退，無法適應以楊恩為核心的作戰體系，很可能會被老鷹交易出去。 歐新社資料照片

老鷹內線有和楊恩打擋拆成效不錯的卡佩拉(Clint Capela)，杭特也可以多個攻守兼備打多個位置，符合現代籃球潮流，把過去幾年不上不下，時而還會出怪聲，影響球隊氛圍的柯林斯拿去換回更有經濟效益的補強也是合理的選擇。

比起進攻 老鷹更需要墨瑞的組織與防守

墨瑞在馬刺是一哥的身份，他必須作為攻擊發動機，還要自己得分，專注於防守。的確，過去這樣的歷練讓他的中距離投籃與拋投變得更加純熟，雖然他一直就是練不出三分球，但是沒關係，老鷹有的是射手，楊恩、赫爾特(Kevin Huerter)、波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)，老鷹更需要的是墨瑞在進攻端突破撕裂防線的能力，他能擔任楊恩以外的持球者，解決老鷹急需第二發動機的問題。墨瑞能為楊恩與其他隊友在進攻端創造空間，組織端有更佳的傳球動線選擇等，才是球團期待的。

此外，老鷹的後場防守一直有問題，身高、體型不夠，也沒有人能掩護楊恩在防守端的弱勢，而墨瑞有6尺4吋及一雙長臂的大鎖技能，想像正好能完美補上楊恩最不足的地方，且斷球與籃板能力一把罩的墨瑞有機會替老鷹製造更多防守轉換快攻的機會，讓老鷹擅長的快速、流暢進攻獲得放大的效益。

墨瑞(中)與楊恩(右)和卡佩拉(左)聯手之後，可能會讓老鷹許多問題迎刃而解，球隊將打得更快更穩。 歐新社資料照片

墨瑞來到老鷹，或許會時而主導球權，因應讓楊恩在球賽中可能會有改打無球的狀態，相對的墨瑞也必須學習無球打法，這和過去這兩年在馬刺的角色會有很大的不同。不過比起要押寶墨瑞當球隊一哥去賭球隊的上限值能衝到哪，把他放在二當家的位置或許才能相輔相成，婉美襯托出他的全能與替球隊創造的整體價值。 至於老鷹後續還會有甚麼動作，就讓我們期待休賽季接下來的發展吧。

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