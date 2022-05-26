2022大聯盟選秀會恐改寫歷史 前十名可能沒投手！

美國職棒大聯盟的選秀會創始於1965年，規定來自美國和波多黎各的高中和大學選手，想要進大聯盟，都得先參加選秀會。而在這近六十年的選秀會歷史中，有件事情從來沒有發生過，就是前十順位中全是野手，一個投手都沒有。今年因為高中大物野手比比皆是，而許多優質投手又剛好受傷，所以才可能出現這種罕見的狀況。

我們來看看美國專家們整理出來的選秀會大物名單，當然野手佔了多數，但有哪些好投手，我們也盡量列入。

瓊斯（Druw Jones）

瓊斯(右)與父親Andruw Jones(左) 2021 Leaf、1998 Topps Stars 球員卡

這名字有沒有讓你覺得好像有點熟？因為他就是前勇士明星中外野手Andruw Jones的兒子。兒子不只名字襲自老爸，連天份都一模一樣。小瓊斯的天份被認為是高中野手的頂級版，在中外野的防守範圍和直覺判斷都點到滿，跑壘速度也是上乘，並且已經長到6呎4吋，比老爸同年紀時更高更瘦，雖然現在揮棒動作還有極大進步空間，但已經展現出60分等級（滿分80）的力量。美國棒球名校范登堡大學（普萊斯、布勒、史旺森等人的母校）已經要給他獎學金，但小瓊斯絕對是前三名的高順位，進軍職棒界幾乎是篤定的事。

哈勒戴（Jackson Holliday）

哈勒戴(右)與父親Matt Holliday(左) 2021 Leaf、1999 Bowman 球員卡

又是一個耳熟的名字，他老爸叫Matt，是七屆明星隊成員，拿過四次外野銀棒獎。但小哈勒戴雖然基因優秀，卻跟老爸還是有差別，老爸是個身高超過190，身材壯碩的外野手，小哈是個180出頭，右投左打的高中游擊手。他一直擁有很好的打擊直覺和輕鬆的揮棒姿勢，在高中最後一年也慢慢將全壘打能力提升，守游擊的高球商和水準以上的臂力，使他未來可能會續守游擊，而不是被調往二壘或三壘。如果沒有意外，應該是前五順位就被選，沒機會幫他伯伯賈許（Josh Holliday）帶的奧克拉荷馬州大打球了。

格林（Elijah Green）

格林(右)和父親Eric Green(左) 2022 Bowman、1994 Ultra 球員卡

格林的老爸也是運動明星，但不是打棒球的，老格林Eric曾經是NFL明星邊鋒，小格林的身材也跟老爸一樣壯，190公分高，102公斤，如果不是選擇打棒球的話，也是足球校隊的料。小格林的運動能力是好幾年才會出現一次的強，不論是速度、力量、臂力、防守能力都超水準，未來可能會是30轟30盜等級的外野手。如果以未來潛力來講，他很可能是本屆選秀會中天花板最高的。而且今年他轉至佛州的IMG學院，在本季所面臨的競爭強度是超越一般高中聯盟的，更能看出他的能力。

傑克森（Termarr Jackson）

有球探認為他是近十年來打擊技巧最好的高中生，這位來自喬治亞州的高中游擊手對球棒的控制能力非比尋常，在去年的高中表演賽中，有球探用兩個名人堂球員的綜合體來形容傑克森：既有柏格斯（Wade Boggs）的好球辨識能力，又有老葛瑞羅（Vladmir Guerrero Sr.）什麼球都打得到的能力。雖然表列5呎10吋，但有人說這是他穿了釘鞋的高度。他的游擊防守腳步、速度、臂力都只算尋常，所以眾家球探都認為他進了職棒得轉守二壘。雖然身材不高大，但傑克森超群的揮棒速度，讓他未來可能每季能產出25至30轟。

柯利耶（Cam Collier）

柯利耶(右)與父親Lou Collier(左) 2021 Leaf、1995 Bowman 球員卡

另一個前大聯盟球員之子，他的父親Lou在大聯盟打過八年，照理說他應該參加的是明年的選秀會，畢竟他才17歲，但他提早從高中畢業，加入全美最富盛名的社區大學隊Chipola。左打的他不會被對手95英哩的速球壓制，也已經能對付變化球，而且他面對的是比他大兩歲的敵手，在這個年紀，兩歲是很大的差距。他在三壘傳球的臂力超強，而且運動能力讓他能移去外野，是個五項工具兼具的好手。很可能在前十順位就被挑走。

布魯克斯李（Brooks Lee）

是本屆選秀會最好的大學野手，今年在加州州立理工大學交出.374/.476/.694的打擊三圍，而且三振率只有8.4%，四壞球的次數是三振的一倍。李是個左右開弓的游擊手，而且已經發展出長打能力，上季在短期的大學菁英聯賽Cape Cod League中，21場就敲了6支全壘打，本季也在55場比賽打了15轟。高中畢業時就已經有職棒隊選他，但當時只有第35輪，他決定為爸爸帶領的球隊效力。對，他爸爸就是加州州立理工大學棒球隊的總教練，許多球隊非常欣賞這種教練的兒子。

貝瑞（Jacob Berry）

有人評估這位大三的DH會是選秀狀元，但他不管守外野或三壘都很吃力，臂力和速度都是普通等級。貝瑞的強項在於他左右開弓的打擊能力，有人拿他比作現在白襪的外野手/DH馮恩（Andrew Vaughn，2019年選秀探花），能夠兼具強打力量和穩定打擊率。他在亞歷桑納大學大一時就交出.352/.439/.676，17轟的成績，其中全壘打數是校史首年球員紀錄。第二年更是太平洋12校聯盟的長打王（41）、壘打數王（167）和打點王（70）。大三跟著總教練Jay Johnson轉隊至路易斯安那州大，仍然是球隊主砲。

容恩（Jace Jung）

容恩(右)和哥哥Josh Jung(左) 2022 Panini、2020 Bowman 球員卡

當德州遊騎兵隊在三年前選走他哥哥Josh之後，德州理工就是用弟弟Jace當接任的三壘手。不過他在2021年移至二壘，反而讓他成為聯盟最佳球員。這位右投左打的內野手比哥哥當年還有力量，能對付各種球種，也能把球打到球場的任何方向，並且也善選球，在大學兩年四壞都比三振多。有球探評估他未來有年年30轟/三成打擊率的潛力。

帕拉達（Kevin Parada）

2020年選秀會，就已有許多球隊對他有興趣，當時被認為是高中最佳捕手，如果不是他早已宣佈要去喬治亞理工就讀，不然可能第二至第三輪就會被選。進大學後依舊表現出賽，在2021年也被選入美國國家隊，大二時不只打擊率上升至3成62，連長打都開始出現，54場比賽就打了26轟。防守是他目前的弱點，尤其是他的臂力，只能抓到12%的跑者，這點要進職業隊後得努力訓練。

蘇薩克（Daniel Susac）

他是帕拉達在美國國家隊的隊友，高中畢業時居然沒人選，但在亞歷桑那大學大一時就贏得聯盟最佳新人，大二也維持高打擊率、高長打率的能力。原本是左右開弓的打者，但現在幾乎只用右手打擊。高中時還身兼美式足球隊的四分衛，是個身材高大（6呎4吋）、運動能力又卓絕的捕手。

萊斯科（Dylan Lesko）

這位來自喬治亞州的右投手是最可能擠進前十名的投手，在2021年創造首位以十一年級生拿下全美最佳球員的殊榮，當年的成績是11勝0敗，自責分率0.35，在60局中就K了112人，說有多恐怖就多恐怖。但四月份卻不幸動了湯米強手術，使得他的選秀順位前途不明。

波特（Brock Porter）

和萊斯科很像，波特是2021年密西根州最佳球員，62.1局，126K，0.56自責分率，12勝0敗。他的直球速度已經可以維持94到97英哩，最快還能飆到100英哩，另外已經有很犀利的滑球和曲球來搭配。不過6呎4吋的他，據說已經口頭答應要去克萊門森大學，可能會影響球隊選他的意願。

其實今年選秀會還有兩個星二代會參加，一個是麥奎爾的兒子梅森（Mason McGwire），一個是沙胖的兒子卡斯頓（Carsten Sabathia），不過這兩位的選秀行情沒那麼好，我們就不討論了。