複製克魯茲當年大爆發經歷 瓦德轟出MVP等級成績

天使隊是大聯盟本季最令人驚奇的球隊之一，目前戰績24勝16敗在美聯西區只落後龍頭太空人一場勝差，且勝率高達6成，在現階段的季後賽名額裡佔有一席之地。而這最大的關鍵不是兩位MVP等級的招牌球星楚奧特(Mike Trout)與大谷翔平，而是那位去年還是個無名之輩的外野手瓦德(Taylor Ward)。

儘管今年已是現年28歲的瓦德在大聯盟的第5季，但在他今年爆發之前肯定沒什麼球迷認識這號人物。他於2015年的選秀會以第一輪第26順位被天使隊選中，雖然後來從沒入選過百大新秀，但以他的選秀順位來看絕對可推斷他有相當高的天賦。他在小聯盟的前三年都以捕手為主要守位，直到2018年才轉守三壘，並在3A爆發之後升上大聯盟。

瓦德在小聯盟時原本是位捕手，後來改練三壘，但天使在2020球季簽下明星三壘手瑞登，瓦德想在大聯盟立足，只能想辦法在外野找位置。 美聯社

可惜瓦德始終都在大聯盟與小聯盟之間浮沉，儘管他在3A一直都有相當漂亮的數據，但來到大聯盟後就是打不出成績。他自2018到2021年在3A的成績都相當突出，2018年他在3A的OPS達.979，2019年更來到1.011，甚至有27轟，2021年在3A出賽13場，打擊率與OPS高達.429與1.383。瓦德在3A除了砲火驚人外，也是名選球精準的好手，他在2019年出賽106場就選到了80次保送。他這些優異的特質其實在小聯盟時期就展現過，只是來到大聯盟後卻始終無法發揮。因此與其說瓦德今年突然開竅，不如說他終於展現出自己該有的實力。

瓦德今年開季時還待在傷兵名單，直到4月16日才在大聯盟出賽，且繳出完全不輸楚奧特的可怕成績。他的打擊率.375、上壘率.488、長打率.721與1.209OPS全都傲視大聯盟，比他的隊友楚奧特還要猛，此外他的9轟與fWAR值2.6分別排名全聯盟第7與第3，絕對是MVP等級的數據。

瓦德本季能有如此突飛猛進的表現，最大的關鍵無疑在於發揮鷹眼般的選球能力，且在出棒的選擇上更有耐心。他的保送比率由去年的8.4%大幅提升到今年的18.1%，並高居美聯第1、全聯盟第3。他現在已是全聯盟最不愛出棒的打者之一，出棒比率由去年的47.0%下降到美聯第1的36.6%，另外追打壞球的比率也由29.2%下降到全聯盟第1的18.9%，展現出絕佳的本壘板紀律。

瓦德(右)在精進選球能力之後，打擊表現大爆發，一躍成為聯盟中的頂尖強打者。 美聯社

除此之外，瓦德的揮空率也由去年的11.2%降到7.2%，四壞/三振比則由0.36大幅提升到0.81。也因為他得以掌握最好的出棒時機，讓他的出色擊球(Barrel)比率由10.3%成長到14.7%，為全聯盟第17。這也是為何他的各項打擊數據得以如此漂亮。

瓦德在大聯盟的歷程與重砲老將克魯茲(Nelson Cruz)十分相似。克魯茲跟瓦德一樣也是在28歲那年大爆發，而爆發那年同樣是他生涯的第五季，且他此前一樣在大聯盟與小聯盟之間浮沉，且在3A曾有單季37轟的恐怖成績，只是一直沒有把握好在大聯盟的表現機會，最後終於在2009年揚眉吐氣，在大聯盟繳出單季33轟的數據，並入選該年的明星賽。

瓦德在大聯盟的崛起歷程與國民隊老將克魯茲非常相似，都是在大聯盟的第5個球季才開始嶄露頭角。 美聯社

今年瓦德目前的數據更勝當年的克魯茲一籌，也讓天使打線不再只有楚奧特與大谷翔平撐場，他的表現甚至與兩位MVP球星並駕齊驅，也讓天使隊終於有機會重回睽違八年的季後賽。