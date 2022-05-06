綠衫軍鐵血防守再進化 字母哥再闖東冠難度更高

波士頓塞爾蒂克季後賽首輪憑藉著鐵血般的防守讓杜蘭特(Kevin Durant)創下生涯最差季後賽表現，出乎意料地橫掃了強敵籃網。塞爾蒂克成為首輪唯一的全勝球隊，他們以防守打造的堅強團隊，不論是前景、聲勢都隨季後賽的精湛表現而大幅提升。第二輪塞爾蒂克強碰衛冕軍公鹿，前兩戰打平，字母哥想再次順利闖進東區冠軍賽，難度將比上季更高。

兩軍球星對決 互爆得分能量

這個組合明明彼此戰力接近，但雙方各取一勝的系列賽前兩戰卻都是雙位數比分差的球賽。公鹿有著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)攻守兩端無解的全方位存在，加上後場指揮官哈勒戴(Jrue Holiday)冷靜沉著的作戰，若泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)進攻熄火，綠衫軍就等於少了所有攻勢發動的起源。 以第一戰來說，團隊投籃命中率都不高，公鹿41%，但塞爾蒂克更低到僅33%，此外全隊還發生18次失誤，幾次非受迫性都是氣勢消長的關鍵。

綠衫軍首場試圖縮小防守圈以協防安戴托昆波朝籃框攻擊的破壞力，雖降低了他的命中率，使得他全場25投9中，但因此讓他有縫隙能找尋空位的隊友傳球，依舊繳出24分13籃板12助攻的大三元，宣告著衛冕軍的贏球決心。

塞爾蒂克使盡全力想要降低字母哥(左)的破壞力，但成效還是有限。 美聯社

除了字母哥帶來的全面性麻煩之外，綠衫軍在擋拆換防後，由於要注意字母哥的下滑跟進，反讓持球者有較多的空間帶一步跳投，或者突破尋求兩側底角射手埋伏的機會。 第一場綠衫軍防守溝通不良讓哈勒戴拿下25分9籃板5助攻。在缺少射手米道頓(Khris Middleton)後，公鹿就靠著安戴托昆波、哈勒戴與泰托姆、布朗形成二對二的球星對決。

泰托姆、布朗首場的命中率更差，分別只有33%、30%的投籃命中率攻下21與12分。 綠衫軍想在這種情形下贏球，除了板凳全員爆發否則真的不容易。但是，另一觀點則是，逐節來看，塞爾蒂克首場並沒有出現單節大當機的崩盤狀況，雖一直處於落後球，仍展現強大韌性。

經過一場的適應與調整，綠衫軍的探花連線也在第二戰拿出應有水準，泰托姆、布朗各拿下29、30分，命中率雙雙拿五成。綠衫軍著名的團隊防守也展現招牌壓迫成效，全隊多了6次抄截，製造公鹿多了5次失誤，讓進攻節奏快，飆分能力強大的公鹿團隊出手數還比綠衫軍少7次，全場三分球18投僅3中，對比塞爾蒂克火力炸裂的20記三分彈，成最大分水嶺。

泰托姆(右)沒有因為第一戰的失意而氣餒，第二戰他29分、8助攻、3抄截、1阻攻、三分球10投5中的全能表現，讓塞爾蒂克痛宰公鹿，在主場討回顏面。 美聯社

綠衫軍雙探花合計進帳11顆三分球，只要開局無法讓他們綁手綁腳，那麼他們的進攻破壞性就會整場讓公鹿嚐到苦頭。 以第二戰來說，前兩節綠衫軍就火力全開領先11、14分，由壓迫防守，製造失誤帶動轉換攻擊，半場系統中的切傳戰術順暢正是他們最喜歡的打法與節奏。

這系列賽雙方球星都有一波流的單節連續得分爆發能耐，互爆局面可能難以避免，雙方主力表現差不多抵銷的情況下，關鍵就在於如何減少被一波流的機率，或者是要選擇包夾球星，讓其他球員打，抑或者阻斷傳球連結，讓字母哥陷入沒有援助的狀況，第二戰的幾個關鍵回合就有這樣的味道。

綠衫軍強悍防守 公鹿能否破解成關鍵

塞爾蒂克後場擁有今年最佳防守球員史馬特(Marcus Smart)坐鎮，只要針對哈勒戴做足第一線的壓迫，讓公鹿的攻勢串聯出現問題，就可能製造公鹿傳導上的失誤與戰術執行失敗之效果。哈勒戴，字母哥兩戰下來的投籃穩定度都差強人意，即便是首場贏球作收。

塞爾蒂克的年輕門神威廉斯(Robert Williams III)復出也對於防守的核心架構有很大幫助。他們的防守體系需要值得信賴的中樞讓側翼與後場能夠有本錢在外圍輪轉、壓迫對手。儘管，老將霍福德雖能穩定拿下雙十，稱直扮演內線守護者，但畢竟體能上限就是擺在那。若沒有威廉斯的回歸，靠著霍福德要扛住更高大的字母哥、洛培茲(Brook Lopez)，波提斯(Bobby Portis)難度相當高。

扛下塞爾蒂克先發中鋒的威廉斯(左)前兩戰送了5個火鍋，他不但要在禁區勤做苦工，還要幫忙補防，決對是會很累但非常重要的體力活。 美聯社

公鹿在第二戰的攻勢連結就少了許多，傳球路線多被綠衫軍給預判與阻擋，過多的失誤與助攻上的差距都可窺見公鹿的窒礙難行。

替補外圍火力 成為系列賽關鍵因子

公鹿想靠著綠衫軍縮小防守圈來賺取外圍出現機會的打法恐怕已沒那麼好康。R.威廉斯的防守範圍夠大，能夠讓鋒線擴大防守圈去壓迫公鹿的外線，阻斷他們的攻勢連結。

公鹿兩大替補射手艾倫與康納頓(Pat Connaughton)的熄火，整體貢獻不像前一輪對公牛那樣精彩，就無法成為球隊多點開花的助燃劑。綠衫軍這邊則有季後賽表現出色的奇兵依舊在這系列賽將扮演關鍵因子，undersize的鋒線G. 威廉斯(Grant Williams)不僅防守夠硬，進攻端更是出乎意料地成為板凳重要泉源。他季後賽平均能攻下12分，三分球命中率達五成以上，比起例行賽好上一個檔次。前一戰更是全場攻下21分，且命中六記三分彈就比公鹿全隊還多。

雙方大都採取八人輪替，在主力遭遇防守重壓的時候，哪一邊板凳能有人跳出來紓解壓力必定是系列賽打到中後段的看點之一。有鑑於綠衫軍對於公鹿的壓迫，面對聯盟頂尖的防守勁旅與身體對抗，字母哥的全能身手勢必得再進化才有可能闖過輪流爆發，甚至同場爆發機率高的綠衫軍雙探花這關。接下來的發展有可能不再是大比分差，而是控制節奏變成雙方的焦土戰，這個系列戰值得好好瞧下去。

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