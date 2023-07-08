新聞眼／「基隆的七七事變」 環評會踐踏程序正義

台電四接案爭議不斷，明明應該是公正第三方的環評初審審查卻是只有更扯沒有最扯，昨天第五次初審，以延續會議，不重新開放報名旁聽，已讓人傻眼，昨會議進行到一半，又趁著休息時間，逕自更改會議場地、會議方式，這種「黑箱審查」更是史上頭一遭，一個程序正義都能踐踏的環評會，還談什麼環境正義？

台電要在協和電廠外填海造陸，興建第四座天然氣接收站，環評屢被打槍，光是版本就改了三次，去年七月七日環保署第四次審查會，台電突然提出東移四百公尺新方案三點○版，把填海造陸從東海堤外轉向到堤內，填土面積再縮小為十四公頃，但這回是蓋在基隆港港嘴，影響更大，航港界炸鍋。

好巧，昨天又是七月七日，東移方案橫空出世滿周年的這一天，四接再次環評初審，地方上將這天稱為「基隆的七七事變」，話中盡是無奈和諷刺，沒有想到，這一天環評初審整個荒腔走板，下午主席帶著專案小組的委員，到別的地方開會，這是哪招？被罵「黑箱審查」也只是剛好而已。

重大環境議題，原本公民溝通就不容易，但不該因溝通困難，就用強的、突襲的，尤其台灣是個法治國家，有完善的環評制度，儘管環評會議沒有不能線上舉行，但不該是偷偷摸摸，採偷襲的方式，說改就改，留下原本會議室內錯愕等待的官員、立委與公民團體。這樣硬闖的環評會議，難道沒有瑕疵，未來是否可以用程序不完備撤銷環評結果？

環保署昨稱，改採線上會議，是為了讓登記發言的公民團體能夠順利發言，但以電話連線，一人限時三分鐘，大家在吵雜、聽不清楚的狀況下發言，時間一到直接切斷，這樣真的是尊重公民團體嗎？

民進黨政府號稱是最會溝通的政府，但從強行通過深澳電廠環評，又為選舉緊急轉彎停建，再歷經觀塘三接環評明明有替代方案下，卻在時任行政院長賴清德強力主導下強行通過，如今面對四接環評，環保署毫不顧忌環評委員應該維持獨立性，不僅踐踏環評委員的專業，也剝奪與會人士參與會議的權益，不願意面對民意、民團、立委的監督，四接開發案就算開發正當，也不正義。蔡政府想讓四接橫柴入灶，可以再難看一點。