蛋價翻倍 高雄早餐業揚言抵制

「還給我們合理的蛋價！」全台缺蛋問題延燒，高雄市卅幾家早餐店家昨泣訴生意變差、快繳不出貸款，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制蛋價，停賣荷包蛋、蔥蛋、蛋餅等製品至少七至十日，不過民眾表示可接受，也呼籲讓店家買到合理價格的蛋才是根本解決之道。

雞蛋售價從每箱廿台斤六百元漲至一千多元，高雄地區許多店家上周五接獲通知，本周一起一台斤要再漲四元，每箱達一千二百元，店家向民代陳情，昨在市議會舉行記者會。

蔡姓業者說，俄烏戰爭及禽流感疫情帶動蛋價上漲，南部行情原本平穩，但中北部蛋商南下購買後價格上漲，上周五通知昨起要再漲價，不接受就斷貨，因此將呼籲中北部同業抵制蛋價，至少七至十天不賣含蛋產品。

「沒蛋了！自己去找！」李姓早餐店業者泣訴遭蛋商刁難的經驗，他說，好不容易苦撐三年疫情卻迎來這波漲價潮，嫌貴的話，蛋商連報價都不報，直接把車子開走，夫妻為此常吵架，貸款也還不出來。

不過不具名的蛋商表示，不擔心抵制，雞蛋需求缺口量極大，全台這麼多餐飲業，不可能全部都抵制，若南部業者執意抵制抗議，蛋商也沒辦法；產蛋率差，不能叫蛋農長期虧損，蛋商也沒賺，「大家都是辛苦人，只能共體時艱」。

吳姓、黃姓等多位家庭主婦說，最近家中為買蛋傷透腦筋，搞不清楚是供需失衡還是人為操作，可以接受三明治不加蛋或蛋餅沒有蛋。鄭姓上班族則說，如何讓店家買到合理價格的蛋才是根本的解決之道。

倒是彰化縣蛋農陳秋池表示，中盤商到產區拿蛋填補供貨缺口，導致亂象橫生，因雞蛋數量不足怎麼搶都沒用。

陳秋池指出，中盤商的車隊載雞蛋供應連鎖超市、超商，每趟次的油錢、工資等營業成本因通膨增加，每趟次幾乎無法滿載，有時運送量三、五成，運送不敷成本還要因為雞蛋數量不足面臨違約賠償，已經出現倒閉潮。