蛋雞產業太落後 立委：應逐步淘汰籠飼

台灣蛋雞產業結構嚴重落後，給再多補助都是枉然！台灣動物社會研究會執行長朱增宏14日於記者會表示，台灣蛋雞大多都是格子籠飼養，但此方式造成雞隻容易生病、雞糞汙染嚴重，反而造成雞蛋的食安風險。民進黨立委林淑芬則呼籲，台灣應訂定十年的長期計畫，應補助產業逐步淘汰格子籠，將蛋雞產業改成「平飼」。

應全面淘汰格子籠

台灣動物研究社研究員寸舫筑說，國內蛋雞產業結構嚴重落後，如「格子籠」飼養方式已經被國際逐漸淘汰，但台灣禽舍升級計畫卻仍包含「格子籠升級」計畫。她指出，格子籠設備破舊，沒有遮蔽，容遭野鳥入侵，更常見2到4隻母雞塞在同一個籠子，違反動物天性，導致雞隻容易生病，影響產蛋率與雞蛋品質。

「台灣人每天吃的雞蛋，有7到8成都來自於格子籠的蛋雞，」她指出，格子籠能讓雞隻的糞便直接掉落，以便雞農清理，但卻常出現雞農任由雞糞堆積，造成蚊蟲盤據，成為民眾避之唯恐不及的惡臭建築，環境衛生堪憂，造成民眾食安風險。

我蛋雞產能低

寸舫筑指出，民間常以「強迫換羽」的方式來增加雞蛋產能，具體就是透過讓雞隻禁食、限水的方式，逼迫雞隻加速換羽的期程，衝出另一波產蛋期。她說，強迫換羽會增加雞隻2到3成的死亡，各國政府都已經嚴令禁止，政府也應該嚴加禁止。

「因為蛋不夠，就多養更多雞，但因產業環境沒有提升，導致產能下降，蛋又不夠，再多養雞，這就形成台灣養雞的惡性循環，」寸指出，台灣蛋雞每年平均產能為190顆，遠不及國際220顆蛋的產蛋量。

全面升級為平飼

林淑芬指出，農委會即使10.5億的禽舍都拿來補助蛋農，但最多也只能補助200棟雞舍，僅佔雞舍畜牧場的10分之1，相當不足。她呼籲，農委會禽舍改建補助因遵照〈雞蛋友善生產系統定義及指南〉的規定，讓蛋雞至少有750平方公分為標準。

朱增宏說，格子籠雞糞處理對環境影響極大，應配合中長期計畫，逐步淘汰格子籠，飼養系統應全面升級為「平飼」（室內平面飼養，供雞隻自由活動），讓母雞能透過自然的抓耙行為，將雞糞自然發酵成為有機肥，並減少疫病傳播風險，也能增進雞蛋的品質。

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