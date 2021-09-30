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新北校園BNT接種今結束 4天共14人送醫

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市近4天已有14名學生打完BNT疫苗後身體不適而送醫，截至今天下午3時還有3名同學在醫院觀察。圖／新北教育局提供
新北市近4天已有14名學生打完BNT疫苗後身體不適而送醫，截至今天下午3時還有3名同學在醫院觀察。圖／新北教育局提供

新北市自22日至今天替12到18歲國高中生進行校園BNT疫苗接種，預計明天公布整體數據，不過教育局統計，近4天有14名學生打完疫苗後身體不適送醫，大多為胸悶、頭痛、發燒與四肢無力，截至下午3時還有3名學生在醫院。

教育局統計過去2天施打狀況，28、29日原要對33校4萬573人，實際打3萬9934人，比率約98％，有近5千人出現輕微不適症狀如注射部位疼痛、疲倦等；另有225人打完疫苗發燒、百人打完發燒，374人出現如如呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速與全身紅疹等不良反應。

教育局指出，從27日起陸續有14名學生（8女6男）打完疫苗因身體不適送醫，主要是胸悶、頭痛、四肢無力與發燒，截至下午3時已有11人出院，3人還在院觀察，會請學校持續關心學生身體狀況。

新北市規定，學校打完疫苗後，會實施2天線上教學再恢復實體上課，據教育局數字顯示，平均到課率約97％，而整體從22日打到今天的分析，預計明天會再公布結果。

BNT

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