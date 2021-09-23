快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

打BNT第2天…苗縣兩高中請假逾5成 興華高三體育班全班休

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣興華高中昨天有658人接種，今天請假學生人數達到352人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣興華高中昨天有658人接種，今天請假學生人數達到352人。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣興華高中、三義高中昨天率先施打校園BNT疫苗，今天兩校學生請假人數都超過5成，其中興華高三的體育班因接種後不宜劇烈運動，全班16人全數請假，針對接種後學生逾半請假的狀況，校方強調將以線上教學、補救教學來加強。

苗栗的校園BNT疫苗從22日起至10月6日到校接種，依高中職、五專1至3年級、國中的順序施打，昨天第一日規畫興華高中、三義高中兩校施打，其中興華高中有569人同意施打，結果有558人完成接種，報到施打率為98% ，另有5名教職員接受殘劑接種，三義高中有339人同意施打，下午共有335人完成施打，比率達98.8％。

三義高中12個班今天共有180名學生請假，其中一班最多有21人請疫苗假， 剩下11人上課，目前接種的學生狀況大致都穩定，校方將等學生回校後安排補救教學。

興華高中表示，全校約660人接種，今天有352人請假，其中許多是家長不放心孩子的狀況，主動幫學生請假，高三體育班為避免接種後從事劇烈運動，且外縣市住宿生多，全班16名學生全數請假，昨天接種學生有人出現腫痛、輕微發燒等不適情況，但沒有嚴重不良反應的情況通報。

苗栗縣興華高中昨天有658人接種，今天請假學生人數達到352人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣興華高中昨天有658人接種，今天請假學生人數達到352人。圖／苗栗縣政府提供

疫苗 補救教學 BNT

延伸閱讀

苗縣893名高中生接種BNT 逾半數請疫苗假

冬奧／美國開第一槍 參加北京冬奧強制接種疫苗

英醫療專家：12至15歲未接種疫苗者幾乎都將染疫

疫苗假發酵！台南慈濟高中400人請假

相關新聞

境外生染疫連續+1 全國累計756學生確診

國內校園疫情暫時趨緩，目前病例多屬境外移入，教育部更新全國學校學生確診案例統計，截至昨日下午5時30分，大專學生確診人數...

打BNT第2天…苗縣兩高中請假逾5成 興華高三體育班全班休

苗栗縣興華高中、三義高中昨天率先施打校園BNT疫苗，今天兩校學生請假人數都超過5成，其中興華高三的體育班因接種後不宜劇烈...

基市學生打BNT首日 二信高中男學生手腳麻痺送醫

基隆市今天起安排學生接種新冠肺炎BNT疫苗，二信高中1名男學生下午注射疫苗後，出現手腳麻痺等不適症狀。現場醫師建議就醫，...

新北今2萬8700名學生打BNT 2女國中生不適送醫

校園接種BNT疫苗進入第二天，新北教育局長張明文指出，今日共29校、2萬8700名學生接種疫苗，目前有2校共2名國中女學...

基隆二信高中施打BNT 一男學生暈針不適送醫

基隆市二信高中今天開始施打BNT疫苗，下午3點有一名男學生打完針後，在休息時發現有暈針的情況，身體不舒服，經現場醫生評估...

疫苗假發酵！台南慈濟高中400人請假

台南國高中學生昨起施打疫苗，陸續有學生請假，台南今天已有500多人請疫苗假，其中以慈濟高中400人最多，關廟108人。慈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。