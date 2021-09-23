打BNT第2天…苗縣兩高中請假逾5成 興華高三體育班全班休
苗栗縣興華高中、三義高中昨天率先施打校園BNT疫苗，今天兩校學生請假人數都超過5成，其中興華高三的體育班因接種後不宜劇烈運動，全班16人全數請假，針對接種後學生逾半請假的狀況，校方強調將以線上教學、補救教學來加強。
苗栗的校園BNT疫苗從22日起至10月6日到校接種，依高中職、五專1至3年級、國中的順序施打，昨天第一日規畫興華高中、三義高中兩校施打，其中興華高中有569人同意施打，結果有558人完成接種，報到施打率為98% ，另有5名教職員接受殘劑接種，三義高中有339人同意施打，下午共有335人完成施打，比率達98.8％。
三義高中12個班今天共有180名學生請假，其中一班最多有21人請疫苗假， 剩下11人上課，目前接種的學生狀況大致都穩定，校方將等學生回校後安排補救教學。
興華高中表示，全校約660人接種，今天有352人請假，其中許多是家長不放心孩子的狀況，主動幫學生請假，高三體育班為避免接種後從事劇烈運動，且外縣市住宿生多，全班16名學生全數請假，昨天接種學生有人出現腫痛、輕微發燒等不適情況，但沒有嚴重不良反應的情況通報。
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