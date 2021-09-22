5縣市率先開打學生BNT！ 接種須知、不適反應一次看

全國129萬名的國、高中生今天起陸續在校園施打BNT疫苗，根據教育部公告，台北市、新北市、桃園市、台南市、苗栗縣今天就開打，多數縣市則於明天開打。有兒童感染科醫師表示，接種後最常發生接種部位疼痛或紅腫，或有全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛，甚至畏寒、噁心情形，通常在幾天內就會消失；若有身體不適，學生從接種日起的三天可請疫苗假，不列入出席紀錄。

教育部統計，全國129萬8861名國高中生願接種BNT，占93.1％，另有近10萬人拒絕施打。按縣市分，桃園市願施打率達96.95％最多，彰化縣95.41％居次；台東縣77.62％最低；接種方式分為校園集中接種、自行至醫療院所接種。

教育部提到，在校集中接種時間建議安排在周一至周五中午過後，原則上家長不必陪同；若未於學校接種疫苗的學生，可至公費疫苗預約平台登記和預約，並持意願書自行至醫療院所接種疫苗。

在校接種前，請導師帶學生閱讀接種須知，提早說明接種程序，並提醒學生有充足睡眠，學生也可事先上網觀看BNT疫苗接種前須知、接種後須知的宣導影片；接種當天應攜帶健保卡，多喝水、避免空腹、放鬆心情，如身體有不適，應暫緩接種，接種完也應避免劇烈運動。

教育部也提醒，學生接種疫苗後，也要觀察是否出現暈針或身體不適，暈針多是因為心理壓力或恐懼感，導致眩暈或噁心等症狀，但不會造成健康後遺症，也與疫苗安全性無關，建議學校可於接種場地播放音樂或影片，讓學生放鬆心情，如發生暈針，可先至休息區休息，並通知醫護人員，如暈針現象持續則應送醫。

林口長庚醫院兒童感染科黃玉成表示，接種後最常發生接種部位疼痛或紅腫，或有全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛，甚至畏寒、噁心情形，通常在幾天內就會消失。施打第一劑約10％會發燒，第二劑約30％，但很少高燒超過48小時。

黃玉成說，接種後還可能發生心肌炎，但機率不到萬分之一，通常在接種後14天發生，就算出現相關症狀，如胸痛、呼吸急促、心跳不規律，通常也都能恢復正常。最後，接種後還是可能突破性感染新冠肺炎，仍要維持戴口罩、勤洗手等好習慣。

教育部主任秘書廖興國也提醒，施打後若不舒服可請至多三天疫苗假，由家長或學生提出請假申請。請疫苗假應避免單獨在家，請班導確認是否有人陪伴及照顧。

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