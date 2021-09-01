最長暑假結束 小朋友久沒返校桃警「牽手過馬路」

全國高、中、小學生已長達105天未進校園，堪稱史上最長暑假，為避免開學人車潮影響學生安全，桃園市警方啟動「護童專案」疏導交通，員警與義交人員配合交通指揮，現場也出現員警牽著學童過馬路的畫面，為疫情後的開學日增添幾分溫暖

桃園市轄區各分局及交警大隊今天執行「護童專案」勤務，共動用員警、義交共242名至轄內交通頻繁之183所各國民中小學執行交通疏導勤務，並於校園周邊加強取締違規停車、未禮讓行人等違規行為，並引導車輛停放於家長接送區，避免任意臨停產生人車爭道或堵塞交通。

開學首日現場也出現溫馨畫面，西門國小一名男童獨自上學，但沒有人陪著過馬路，顯得有些怕生，桃園警分局員警見狀便上前牽著男童的手過馬路，讓男童感到十分安心，成功通過馬路。

交警大隊提醒，行經校園周邊道路時應減速慢行並優先禮讓行人，家長接送學童上下學務必提早出門；若需臨時停車應尋找合法停車空間，切勿違規停車或並排停車，並耐心配合員警或義交人員指揮。

交警大隊指出，開學日執行「護童」勤務，是以交通疏導為主，取締為輔；學校周邊今天出現部分家長接送學童上、放學違規臨停，均予以勸導後要求儘速駛離。 八德區大忠國小開學潮。圖／八德分局提供 開學首日，桃園警分局員警牽著男童小手過馬路。圖／桃園分局提供

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