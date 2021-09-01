開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

全國高中以下學校今（1日）正式開學，由於新冠疫情仍未完全平息，疫苗接種也未全面普及，為保護學生，教育部事先公布防疫指引，除要求上學全程戴口罩外，亦針對上課、搭車、用餐等制定規範，到底開學防疫有哪些「眉眉角角」要注意呢？《聯合新聞網》為您整理出開學防疫7重點。

★開學了，可以送學生到班上嗎？

除經學校及幼兒園認定有必要外，家長及訪客不可入校（園）。

★誰有資格進入校園呢？

完成疫苗第一劑接種滿14日的學校工作人員。未滿14日或未接種者，首次入校（園）服務前需提供3日內抗原快篩或PCR陰性證明，之後每7日需進行1次抗原快篩或PCR檢驗。 額溫需小於37.5度、耳溫需小於38度。 急性呼吸道感染者、具有COVID-19感染風險者不可入校（園）。

★學生在校如何防疫？

除飲水、用餐外，全程佩戴口罩。 吃東西前、上廁所、出入公共場所、咳嗽打噴嚏後，都應確實以肥皂洗手。 飲水機僅提供裝水，不得以口就飲。 用餐時需使用隔板入座或維持社交距離，且不得併桌共食、交談，用餐環境需通風。 維持各學習場域及用餐環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分。 課程或活動落實點名，採「固定座位、「固定成員」方式。

★身體不舒服怎麼辦？

到校前：如有發燒或呼吸道症狀，主動告知學校，就醫並在家休息。 到校後：如出現症狀時，由學校協助安置並聯繫家長。 以上情況不列入出缺席紀錄。

★現在還能上體育課或音樂課嗎？

體育課程需注意保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，器材避免共用，如需輪替使用應澈底清潔消毒。 體育課程、音樂課程等教學活動，若無法佩戴口罩進行，教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實防疫。 僅開放游泳池及更衣室，淋浴設施及附屬區域不開放。

★還可以辦開學典禮、迎新或送舊等大型集會活動嗎？

原則上採線上方式辦理。 如採實體方式，應依指揮中心規定，集會活動人數上限室內50人，室外100人之措施辦理，超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

★校園內出現確診者怎麼辦？

【超緊張再加問，若擔心染疫風險，可以不到校嗎？】

據國教署長彭富源表示，若家長有疑慮、學生有需求，可請「防疫假」，不會列入出缺席紀錄。

教育部開學防疫指引。 圖／翻攝自教育部粉專

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