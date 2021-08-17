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實體開學怕群聚想請「防疫假」 教部：不會列入出缺席

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國5月下旬因疫大停課至暑假，國內疫情趨緩，9月1日確定將實體開學。本報資料照
全國5月下旬因疫大停課至暑假，國內疫情趨緩，9月1日確定將實體開學。本報資料照

全國5月下旬因疫大停課至暑假，國內疫情趨緩，9月1日確定將實體開學，但學生多半都沒接種疫苗，且部分學校新進教師、代理教師也還沒打到疫苗，有家長已決定一開學就幫孩子繼續請防疫長假。教育部今天表示，若孩子有需求，不會列入出缺席紀錄，若家長有特殊考量，會比照疫情期間相關請假事宜，家長可以放心。

台北市昨公布開學指引，副市長蔡炳坤表示，根據家長意見調查，預估開學後有10至15%學生傾向申請防疫假，防疫假不列入出缺勤記錄，以兩周作為一個周期；另也有家長團體指出，學生多半都沒接種疫苗，且部分學校新進教師、代理教師也還沒打到疫苗，確實已有家長做好要幫孩子請防疫長假的準備，卻憂心會影響出缺席成績。

教育部今天下午正式召開線上記者會，公布包含防疫整備工作、服務及入校條件、個人衛生防疫等開學9大各項防疫強化作為。有關開學後孩子請「防疫假」，國教署長彭富源表示，學校會做好嚴謹的防疫措施，若孩子有需求，不會列入出缺席紀錄。

教育部長潘文忠也補充，國內自5月19日全面停課，家長、老師、學生都很辛苦，目前國內疫情處於二級警戒，這部分除了跟各縣市政府學校做好防疫準備，環境清消，提供學生安全環境，若家長有特殊考量，會比照疫情期間相關請假事宜，家長也可以放心。

疫情 疫苗 教育部

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