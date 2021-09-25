【專家之眼】略古詳今？被公民科霸凌的中學歷史

最近聽朋友說，幫孩子複習國中社會時，發現同樣的內容，分別在歷史、地理及公民科重複出現。還有高中歷史教師把歷史課本的目錄給公民老師看，後者覺得它就是公民課本。這不僅令人懷疑中學的所謂社會領域，是否只教公民。更嚴重的是，歷史教育除了飽受批評的去中國化問題之外，恐怕連歷史的本質都消失了。

以國中社會一下為例，同樣是陳述台灣多元族群，在地理的「台灣的人口組成與多元文化」、歷史的「戰後台灣的經濟與社會文化」及公民的「多元文化與社會」多有重疊；又如「國語運動」對文化的衝擊，歷史課講了一次，公民課又再批一次，彷彿唯恐學生記不住。

猶記得108課綱剛出爐時，很多人認為高中第二冊中國史被融入東亞史非常離譜。若再翻看課本的話，八成會吐血。過去要花一、兩個學期才能讀完的明代之前的歷史，如今只占三分之一學期，而且只有兩章，其名稱各為「國家的統治」及「社會組織」，真的會讓人誤以為是公民課本。

地理還好一點，至少保留了它的專業，如經緯度、時差的計算等等。歷史就很慘了，除了目錄看起來像公民之外，屬於歷史最重要的「時間」因素，竟也消失殆盡。如高中第一冊台灣史，為了符合主題式教學的規範，有的版本敘述完台灣的政治，又再倒回頭去看滿清時期的經濟；有的版本甚至連政治議題也不管時序，先講「台澎金馬一體化」，再談「日治時期的政治與社會運動」，令人暈頭轉向。

或許編書者也發現不對勁，所以各出版社紛紛在課本前面貼了年表來補救，但學生的基礎不足，恐怕效果有限。老師教起來也很頭痛，因為學生什麼都不知道。

主題式教學，實為教改的「傑作」，早在九年一貫課程實施時，就喊得震天價響。受到後現代主義的影響，教改人士對傳統教育理念諸多批判，其中被鬥得最狠的，莫過於分科教學。他們認為，基礎教育不宜過度專業，否則孩子們的學習會變得破碎、見樹不見林。所以他們主張打破分科，改為領域教學，並且以同一個主題來統整。譬如以荷花為主題，國文可以講王冕畫荷花奮鬥的故事，生物可以研究荷花的構造，音樂可以唱跟荷花相關的歌等等。

主題式教學乍聽之下很有趣，實際上則可能什麼都學不到。曾聽一位教授說，他到美國觀摩教學，一整個學期都以金魚為主題做跨領域教學，結果後來大家只記得金魚，其他都忘光了。

人類知識的累積，之所以會形成分科，不是沒有道理。因為想了解萬事萬物的原理，非得從不同的面向切入不可，何況每個人在不同面向又各有所長，樣樣精通者極為罕見。王陽明對著竹子想「格物」，因格不出所以然而放棄，這是他沒有用對方法，絕非格物不可行。主題式教學和王陽明的格物類似，都是漫無目標，東拼西湊，缺乏明確的系統，恰恰陷入當初教改者所批判的「破碎」學習。

平心而論，所謂的統整、跨領域，在21世紀的今天，確有其必要，但應該由不同專業者組成團隊，互相交流、學習、合作，才能激發新的創造。教育的統整，則應由各科教師不斷地對話與研發。換句話說，統整原本應是一種有待嘗試與驗證的教學手段，不可能立即普及。教改妄想透過教科書去天馬行空地要求教師摸索，結果將導致基礎教育的崩壞，畫虎不成反類犬。

以主題來進行統整教學，過去只及於九年一貫，如今往上延伸到高中而成為十二年國教，具體落實到108課綱之後，就變成普遍的大災難了。在以公民的理念為主題的霸凌之下，別說中國史、東亞史霧煞煞，連台灣史都可能學不好。