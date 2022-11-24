聽新聞
test
0:00 / 0:00

葉匡時／多一點究因，少一點究責

聯合報／ 葉匡時（陽明山未來學社理事長）

最近讀完「軌道」一書，該書報導日本ＪＲ西公司在二○○五年福知山線發生重大出軌事故後，在遺族長達十餘年的堅持努力下，促使該公司從究責文化改變成究因文化的歷程。ＪＲ西的轉變過程不只可作為台鐵組織變革的參考，也是政府機關和民間企業可學習的個案。

「究責」是指發生事故後，追究負責人的責任，「究因」則是追究發生事故的真正原因。一個重大事故如火車出軌、火災等，主責單位常常把責任推給人為疏失或意外，不願意深入檢討組織或系統的問題。以二○一八年十月普悠瑪號列車出軌、以及二○二一年四月太魯閣號列車撞擊工程車事故為例，兩次重大事故發生後，台鐵都迅速將責任推託到表面的人為因素。第一個事故是駕駛員在鐵軌彎道上嚴重超速；第二個事故是邊坡施工廠商的管理疏失，才導致工程車滑落軌道，撞上經過的火車。但更根本的問題是駕駛員為何會超速？施工廠商為何出現如此嚴重的管理疏失？難道真的只是單純的人為疏失嗎？或是有更根本的台鐵組織系統的問題？

國人對於各類事故和公務體系的行政疏失，都喜歡究責，但很少深入究因。出了問題，找個人負責，鞠躬道歉，記過下台，就算完成究責；過些時間，大家也就忘了。其實，要究因、要發掘系統的問題，需要客觀的分析、需要些耐心和時間，但在現今膚淺急躁的政治文化下，主事者為了應付社會輿論的壓力，只能究責地找替死鬼或匆匆找個原因與解方來應付。因此，過些時候，同樣的錯誤再度發生，並不令人意外。

官員被記過懲戒，就是一種究責的行為，因為要找人認錯負責，犯錯者當然要接受處罰。問題是記過處罰之後呢？或許類似錯誤不會再發生在同一位官員身上，卻無法擔保其他官員不會再犯同樣的錯誤。此外，過分強調究責的結果，可能會讓出事的官員隱瞞真相以避免受罰，組織因此更難找到系統原因以解決問題。這就是為什麼我們常看到類似的錯誤一而再、再而三地發生，甚至小失誤累積成大事故。各國飛安事故的調查，通常只著重在究因，不會處罰犯錯的當事人，就是要避免犯錯人隱瞞或謊報真相。這就像品管大師戴明的全面品質管理理論所主張的：產品品質的瑕疵，並非某一個人的疏失錯誤，而要從系統全局來改善。

據我所知，歐美企業很少用記過方式來追究員工的疏失，但我國企業以記過制度來處罰員工的並不少見。這個差別或許與法治文化、人治文化的社會結構有關。「究責」強調對犯錯的人予以處罰，對受害人或其他人有所交待，這是人治的思維。而「究因」不會特別針對個人，它的重點在於瞭解造成錯誤的系統因素，以改善系統、杜絕錯誤，這是法治的思維。

（作者是陽明山未來學社理事長）

台鐵 陽明山 普悠瑪號

延伸閱讀

台64線死亡車禍！新北警：夜晚開車開大燈、留意區間測速

港區龜速有理？ 高雄速限15公里路曝光 網：跑步都超速

連20都不到？他見高雄這道路速限超傻眼 網笑：跑步都超速

三重疏洪道「限速僅30」 男子超速16公里被罰超不爽

相關新聞

葉匡時／多一點究因，少一點究責

最近讀完「軌道」一書，該書報導日本ＪＲ西公司在二○○五年福知山線發生重大出軌事故後，在遺族長達十餘年的堅持努力下，促使該...

陳國樑／所得稅的競租修羅場—特別扣除

我國綜合所得稅的特別扣除設計，是在稅制發展過程，或基於課稅資訊不足、或為達成特定政策目的，一時便宜行事所冗生贅出。扣除額...

龔天行／新興市場債務 成中美峰會議題

拜登-習近平峰會上周在印尼峇里島登場，全球矚目中美兩強是否能有效管控戰略競爭的風險，避免以戰爭收場。國人更是關心台海的緊...

劉大年／FTA路難行 台灣更要主動出擊

澳洲總理艾班尼斯日前在亞太經合會（ＡＰＥＣ）場域中，表示澳洲不太可能支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ...

胡一天／幣鏈圈邊陲精英的黑暗之心

在全球避險情緒難降、美元持續走強的宏觀挑戰之下，全球領先的數位資產交易所ＦＴＸ集團，眾目睽睽之下，因為各種先前未揭露的過...

李淳／謹慎面對半導體「去集中化」

最近半導體是否有「去台化」問題引發討論，擔心台灣地位受到挑戰。仔細觀察，「去台化」的辯論，涉及兩個定義大不相同的威脅，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。