四年賺四千萬財經作家被罵「你怎麼那麼笨！」國小被當問題學生要送啟智班、被霸凌要尋短

從小到大，你身旁有沒有這樣一個同學，看起來毫不起眼、學習遲緩，連老師都放棄拯救他。暢銷財經作家「陳詩慧」就是這樣的孩子，她靠自己努力完成出國念書夢想，更透過精準投資，四年賺四千萬，讓過往同學都懊惱當初看走眼。

陪你「愛自己的每個樣子」的網站「女子漾」，專訪【闖出人生好業績：百億超業教你活用「業務十力」，解決人生難關，逆勢翻轉、完美達標！】作者陳詩慧，請她分享如何一步步翻轉劣勢，讓人生成為「喜歡自己的樣子」。

被罵那麼笨怎麼不去死 立志要變強

財經專家陳詩慧(右)一步步翻轉劣勢，讓人生成為「喜歡自己的樣子」。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

陳詩慧出身雲林鄉下的貧苦家庭，懂事以來就是每天幫忙家裡做代工，家中沒有錢讓她上幼兒園，國小一年級時到台北念書，惡夢開始展開。

開學第一天老師就學力測驗，全是零分的她從此被貼上問題兒童標籤，被安排坐班級最後方的垃圾桶旁邊。小學生活在不斷被打處罰、和被霸凌訕笑中度過，她拿美工刀在手上畫出一道道淺淺的痕跡，想著死掉會不會比較好？直到小三那一年出現了轉捩點。

「那一天，老師又把我媽叫去學校，說我學習狀況很差，媽媽先打我一巴掌給老師看，我委屈大哭，向神明許願，希望可以當班長，這樣老師就會喜歡我了！」結果，因緣際會下願望竟然實現了！

她開始相信，原來就算再不可能的事，只要願意證明自己做得到，夢想就又有機會達成！這個光亮點，鍛鍊出陳詩慧堅忍不屈，想要一個東西，就要想盡辦法得到的鋼鐵意志。

為了有一輛腳踏車，國小當女工賺錢，忍受高溫炎熱和機器轟隆聲作響。她不願人生只能一輩子這樣過，聯考時窩在鐵皮搭建的儲藏室苦讀，熱了就水桶沖濕衣服對著風扇吹，終於考上大學，畢業就進入知名電子公司上班。

陳詩慧30歲人生第一次到美國出差，被客戶打槍狂哭，在遇到可口可樂北極熊時才破涕為笑。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

沒有不可能，挺8月肚也要努力搶單

後來，她發現公司內薪資高的同事都有國外留學經驗，開始努力想存錢出國唸書，沒想到卻因誤信銀行理專，基金、股票全輸慘，賠光出國基金，只能從零再打拼完成出國念書夢想。因為自己不懂、把決定權交給別人，讓她種下努力學投資理財的決心。

想當超強業務，就要有最大的挫折忍受力。

陳詩慧當業務後第一個工作，是成功向客戶討回2億的債務；為了讓孩子可以有好的生活環境，她一個人到美國開車找客戶險掉入懸崖；就算懷孕8個月，挺著孕肚也堅持要開會到半夜、只為了搶到重要訂單。

陳詩慧表示，業務力就是解決大小困難的能力。人生不可能永遠一帆風順，如何逆風翱翔，靠的是本領，業務力就是最根本的生存能力。

她認為，順境、逆境都是人生的一部分，每個人一路走來難免磕碰跌撞，流血流膿出現大大小小的傷口，這些傷口在我們身上成為獨特的印記，也讓我們成為更出色的人。

運動養成的體魄 是自信的基底

陳詩慧剛接觸跑步時，總是跑到臉色發青。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

想要有好的意志力，就需要好體力打基礎。陳詩慧開過三次刀、有過血崩，更有胃潰瘍等大小不斷的病痛。她透過運動，幫助自己漸漸恢復健康。運動對她來說，是最棒的心智淬煉，遇到任何解不開的結，去運動就對了！

陳詩慧2013年跑步，總是臉色發白。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

陳詩慧回想，2012年跑4・2公里對她簡直苦不堪言，跑到終點面孔扭曲，感覺渾身是在生小孩那樣痛苦。2013年再跑，她的臉色發白，簡直像要斷氣。但是2022年再跑，已經駕輕就熟、如魚得水了。

陳詩慧2022年參加馬拉松接力賽。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

她的跑馬能力不斷進步，帶領她投入跑友圈的清華大學EMBA學姐也成功撑過8次化療，終於被醫生告知痊癒，可以過正常的生活。「我要追随她的腳步，一起跑馬，甚至跑向全世界，一起享受各國當地的民俗風情！

陳詩慧透過打高爾夫球紓壓，找回內心平靜。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

「跑步是甩開負面情緒最快的方法，只要遇到挫折、有壓力或心情不順時，我就去跑，跑到汗流浹背、心情舒爽起來！」不論是打高爾夫球、跑步，這些運動時段完全是屬於自己的，陳詩慧跟自己獨處，享受一個人的孤獨。

打著打著、跑著跑著，害怕就被打跑了，卡住的結也就鬆開了。身體的消耗可以卸下心裡承載的壓，在撐過身體最大極限的痛苦後，身體會突然變輕，不但跑得更快、頭腦也更清晰。

陳詩慧熱愛運動，逐步讓人生成為「喜歡自己的樣子」。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

先認同自己 別人才能認同你

陳詩慧表示，後來的人生，經歷過無數次的起起伏伏，但長大後才明白，小時候培養出來隱忍、堅持的意志力，其實就是業務力的一種極致表現。

「現在回想起來，我人生中的各個階段，不管是自卑、想脫貧、要致富，大大小小的各種難關，其實都是業務力助我一臂之力，使我得以自泥沼困境中脫身、甚至翻身！」

陳詩慧清華大學EMBA畢業時，全家人都來參加她的畢業典禮。圖片由陳詩慧授權「女子漾」刊出

陳詩慧也很認同「女子漾」網站的精神「愛自己的每個樣子」，不管做什麼事情「一定要讓自己快樂，最重要！」

透過女子漾，她也希望鼓勵更多人：

先認同自己，別人才能認同你。遇到很不OK、很痛苦的環境，依然要相信自己，就從最初的起點開始，把殘破不堪、破碎的自己，一片一片地拼裝回來。最後，你會發現一個破爛的我，慢慢成為好棒的我，而且會越來越好。