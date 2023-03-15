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婚前劈腿、剛新婚老公就偷吃 不再騙自己「他會改…」山地流浪找回自己

聯合新聞網／ 張念慈
Sandy透過百岳攀爬、衝浪冒險，逐步找回被丟失的，一片、一片的自己。圖片授權：Sandy
Sandy透過百岳攀爬、衝浪冒險，逐步找回被丟失的，一片、一片的自己。圖片授權：Sandy

軟體工程師Sandy總是相信愛情、相信善良；婚姻，卻讓她的人生跌了大跤。老公戒不斷偷吃惡習，她黯然離婚卻陷入兩年憂鬱症狀，在山上、在海邊，透過百岳攀爬、衝浪冒險，逐步找回被丟失的，一片、一片的自己。

Sandy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走出失婚幽谷，拾回自信人生的艱困歷程。

互相折磨的婚姻

大學、研究所就讀都市計畫相關科系，大部分畢業生未來都是進入政府部門工作，但Sandy卻發現心中嚮往的是自由自在的生活，和同儕的人生方向完全不同，研究所畢業後她開始學寫程式，成為可以在家工作的軟體工程師。

後來，她和一名外國籍工程師陷入戀情，交往期間，男方不准女友跟異性有過多接觸，但對自己卻非常寬容，時常約女性出遊，更被發現劈腿，即便事證明確，仍然否認到底甚至惱羞成怒。

「他會改吧？」交往三年後，兩人邁入婚姻，沒想到才新婚不久，另一半就再度偷吃，兩人因而分居。雖然Sandu一直都覺得，還有機會修復，但心裡有疙瘩，見面就是吵架，婚姻經營的很辛苦，一年多後就離婚告終。

「我心情變得很差，每天都不想出門，拖到最後一刻才上班」工程師需要專心寫程式，但長期的情緒抑鬱，讓Sandy連專注都沒有辦法，她開始求助身心科醫師，期盼找回心情的平靜。

辭去工作照顧身心靈

Sandy表示，自己開始運動的時間很晚，大四時才加入登山社，原本只是爬山，後來因為膝蓋受傷而開始重訓，之後又迷上了攀岩，然後就開始接觸健身了！

最接近山難的一次經驗，是Sandy研究所時曾在雪季去日本爬山，特地挑了一個很簡單的山，雖然出發時天氣很不好，但根據氣象預報下午應該會轉晴，沒想到走到快山頂時，能見度越來越差，到後來只能看到眼前3公尺。

還好，山頂旁有間山屋，Sandy到內休息，等待下午轉晴，不料天氣越來越糟，手機訊號更是完全無法聯繫山下的朋友，Sandy在山上待了一晚，隔天轉晴一下山，立刻去警局報到。

失婚求診的過程中，她想到了熱愛的登山運動、想到了曾經心中有很多夢想想去實踐、很多地方想去走走，卻一直都因為「現在還有工作」「有空再說」而不斷推延，現在，會不會是生命新的轉機？

Sandy決定辭去工作，好好照顧身心靈。她到衝浪店打工換宿三個禮拜，去學了想學很久的衝浪，「衝浪很難上手，挫折感強，但有進步的話，成就感也很強，你可以自己負責成功或失敗。看著大海，慢慢心情就變好，也變廣闊了。」

這兩年，她也到處追浪，每個地方的浪不一樣，最愛台東的浪，只要造訪一定會下海衝浪；她也到峇里島衝浪，即便剛換板子還不熟悉新的板，但還是玩的很開心。

Sandy也持續登山，以前很討厭睡帳篷，沒想到後來最多可以整整13天都在爬山，她曾挑戰嵐山工作站工作站爬10天以上再切奇萊東稜共11天；去了西亞欠山谷、內本鹿古道、大鬼湖，一次一次為自己建下新的里程碑。

沒做過不知道自己可以做到

Sandy笑說，過去是出門一定全身防曬怕曬黑、走個路就怕長出小腿肌的女生，現在總是往戶外跑，渾身肌肉，曬出全身小麥色呢！

面對人生中的長假，第一年她靠存款過活，第二年她認真在社群媒體分享生活，加上大學時有當過外拍模特兒的經驗，好文、好照、真心的分享，吸引眾多粉絲喜愛，也有了許多商業機會上門「我正在做以前沒有辦法想像的事，你沒做過不會知道自己可以做到。」

如果不是因為婚姻跌跤，Sandy不會有機會看到全新的自己。透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

憂鬱的人常會覺得自己很沒用，情緒不好不想做事情，覺得自己一事無成，如果可以讓自己在一件事情上做得很好，就會對自己有自信。你要讓自己覺得，你是有辦法去做很厲害的事情的，逼自己去嘗試，找出自己可以做得好的地方。

走出舒適圈，多做一些嘗試，剛跨出去時會不舒服，但一定要多多嘗試。測試自己的能耐，會發現自己比想像中的更有用。

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